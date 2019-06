Kinh ngạc món kiến mông to - đặc sản ngon khó cưỡng của Colombia

Với người dân Colombia, thì việc ăn kiến mông to là truyền thống từ lâu đời, bắt nguồn từ nền văn hóa bộ lạc cổ. Du lịch đến Colombia, thực khách có thể mua món ăn này ở trên đường phố, hoặc thưởng thức trong những nhà hàng sang trọng với nhiều cách chế biến khác nhau. Kiến mông to (Hormigas Culonas) là món đặc sản kỳ lạ được sử dụng phổ biến ở đất nước Colombia. Món ăn này là một thực phẩm bổ dưỡng, với hương vị độc đáo rất được lòng các tín đồ sành ăn tại đất nước này. Tên gọi lạ đời của loại kiến ở trên xuất phát từ vẻ ngoài khác biệt của nó. Đó là loài kiến có kích thước to tương đương với con ong, tròn xoe, có màu đen hoặc nâu bóng, nổi bật với phần dưới to tròn. Món kiến mông to cũng là một món ăn tương đối đắt đỏ, đặc biệt là vào những dịp loài kiến này khan hiếm, giá cao ngất ngưởng. Cách đây nhiều thế kỷ, người dân ở khu vực đông bắc Colombia đã bắt những con kiến Hormigas Culonas thường xuất hiện vào mùa mưa về làm món ăn. Thông thường, kiến mông to thường được người Colombia ngâm trong nước muối và nướng lên, ăn ngay khi chúng còn nóng giòn. Hương vị của món ăn đặc sản này được ví với mùi đậu phộng, hoặc bì lợn, hơi đắng nhẹ. Số khác lại cho rằng, đó là mùi giống món bắp rang bơ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng vị của món ăn này giống như trứng cá tầm đắt đỏ. Thực khách có thể ngạc nhiên khi thấy món ăn này thậm chí được so sánh với cả hương vị của trứng cá tầm, tuy nhiên điều này cũng cực kỳ dễ hiểu, vì khi cắn một miếng kiến mông to bạn sẽ thấy bên trong nó đầy trứng, rất giống với món trứng cá tầm caviar. Không chỉ dùng đơn giản là nướng lên và ăn như một loại đặc sản, mà kiến mông to còn được người Colombia sử dụng trong rất nhiều món ăn khác nhau như: pizza, mì pasta, sốt của các món ăn... Thậm chí, loài kiến này còn được dùng để nhúng vào socola bỉ thượng hạng và được bán với giá đến 8 đô la với chỉ 12 con. Rất nhiều nhà hàng ở Colombia đưa kiến mông to vào thực đơn của mình, với nhiều cách chế biến khác nhau. Trên thực tế, việc săn kiếm loài “kiến mông to” không dễ dàng. Chúng sống thành bầy đàn, có cả kiến thợ và kiến chúa, nhưng chỉ ăn được kiến chúa, còn kiến thợ thì không. Bởi vậy, muốn kiếm được những con kiến chúa to mẩy chắc khỏe phải vượt qua “rào chắn” của hàng vạn con kiến thợ sẵn sàng lao tới cắn đốt. Những vết cắn của kiến thợ Hormigas Culonas gây đau đớn, có thể dẫn tới chảy máu. Ở Colombia, việc săn kiến mông to được coi là một nghề chính thức và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho những người dân nơi đây. Vì khá khó thu thập và đôi khi cung không đủ cầu, nên giá bán kiến mông to ở Colombia có thể dội lên đến 40 đô la (hơn 900 nghìn đồng) chỉ 50g. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

