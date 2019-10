Co giật khi nâng ngực ở TMV Thúy Anh: Đừng để mất tiền hại thân

Ngày 2/10, một nữ bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) trong tình trạng ngất xỉu, co giật sau khi hút mỡ, nâng ngực tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Thúy Anh (60 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trước đó, nghe theo quảng cáo trên mạng xã hội, chị H.B.T (28 tuổi, ở Hà Nội) tìm đến Thẩm mỹ viện Quốc tế Thúy Anh (60 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nâng ngực bằng cấy mỡ tự thân nhưng trong quá trình thực hiện, chị này ngất xỉu, co giật đến 3 lần, được đưa vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Xu hướng cấy mỡ tự thân để làm đẹp đang bùng nổ khắp thế giới bởi tính an toàn. Tuy nhiên, đây không hẳn là phương pháp chỉnh sửa diệu kỳ với tất cả các bộ phận như nhiều mỹ viện quảng cáo… Hồi cuối tháng 8 vừa qua, một nữ y tá xinh đẹp ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tử vong vì phương pháp làm đẹp bằng mỡ tự thân. Trong phẫu thuật thẩm mỹ, việc bơm mỡ tự thân (hay còn gọi là cấy ghép mỡ tự thân) khá phổ biến và hiệu quả mà kỹ thuật can thiệp lại không quá phức tạp. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ đánh giá, kỹ thuật này nếu thực hiện không tốt dễ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Biến chứng nguy hiểm đầu tiên có thể kể đến của việc bơm mỡ tự thân và cũng là tai biến nặng nề của phẫu thuật thẩm mỹ nói chung là sốc thuốc trong gây mê, gây tê đe dọa tính mạng bệnh nhân. Biến chứng thuyên tắc mạch trong kỹ thuật bơm mỡ tự thân cũng có thể là nguyên nhân gây tử vong cho bệnh nhân. Cơ chế gây thuyên tắc là do trong quá trình thực hiện có thể có cục máu đông hay tế bào mỡ lọt vào mạch máu và di chuyển trong hệ mạch gây tắc mạch ở vùng nào đó của cơ thể. Nguy hiểm nhất là khi nó gây tắc mạch ở não hoặc phổi vì có thể gây ra nhiều rối loạn nặng nề cho bệnh nhân, thậm chí có thể gây tử vong. Trong trường hợp bơm mỡ vào ngực, nếu người làm chuyên môn có sai sót khi thao tác có thể làm tổn thương màng phổi gây nguy hiểm cho tính mạng người làm thẩm mỹ. Ngoài ra còn có thể có những biến chứng khác như nhiễm trùng dễ xảy ra ở cơ sở không đảm bảo điều kiện vô trùng và biến chứng hoại tử một phần hay toàn bộ lượng mỡ bơm vào do không được nuôi dưỡng đầy đủ. Các biến chứng có thể xảy ra là vấn đề kết quả thẩm mỹ không như mong muốn hay vùng bơm mỡ bị biến dạng méo mó, làm khách hàng không hài lòng. Theo chuyên gia, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người nhưng vấn đề phải biết lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín. Kỹ thuật làm đẹp cũng có những rủi ro nên khách hàng phải nắm thông tin, có kiến thức để lựa chọn đến đúng chỗ, đúng bác sĩ có thể giúp mình làm đẹp hiệu quả và an toàn. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

