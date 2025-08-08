Hà Nội

Thế giới

Hiện trường máy bay rơi xuống khu dân cư Kenya, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc máy bay đã rơi xuống khu dân cư ở Kenya, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

An An (Theo DM)

>>> Mời độc giả xem video về vụ máy bay rơi xuống khu dân cư ở Kenya

Nguồn video: Daily Mail

Theo Daily Mail ngày 7/8, chiếc máy bay Cessna Citation XLS, thuộc dịch vụ cứu thương hàng không, đã bị rơi xuống tòa nhà ở khu dân cư Mwihoko, quận Kiambu. Khi đó, chiếc phi cất cánh từ sân bay Wilson ở thủ đô Nairobi lúc 14h14 phút và đang hướng đến lãnh thổ Somaliland.

Chỉ huy cảnh sát địa phương Anthony Keter cho biết vụ tai nạn xảy ra gần trang trại Morendat ở phía đông bắc hồ Naivasha.

maybay1.png
Vụ tai nạn máy bay xảy ra tại khu dân cư Mwihoko, quận Kiambu. Ảnh: EPA.

Ủy viên Quận Kiambu Henry Waful thông tin với các phóng viên tại hiện trường rằng 4 người trên máy bay, bao gồm cả phi công, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

"Hai nạn nhân khác trên mặt đất thiệt mạng. Họ ở trong ngôi nhà mà chiếc phi cơ lao trúng. Ngoài ra, có hai người bị thương nặng", vị quan chức địa phương cho hay.

Một nhân chứng kể lại rằng cô nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó "quả cầu lửa" bốc lên và mảnh vỡ văng khắp khu phố.

Những đoạn video khác được chia sẻ trên mạng cho thấy lính cứu hỏa đang cố dập tắt đám cháy ở khu nhà dân.

maybay2.png
Ảnh: EPA.

Cục Hàng không Dân dụng Kenya cho biết thêm máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu 3 phút sau khi cất cánh.

Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết các đội cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường ở Kiambu, giáp với thủ đô Nairobi. Được biết, chiếc máy bay thuộc sở hữu của Quỹ nghiên cứu và y tế Châu Phi (AMREF).

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Tổng tư lệnh Quân đội Kenya nằm trong số 10 người thiệt mạng khi chiếc trực thăng quân sự chở họ bị rơi ngay sau khi cất cánh.

Daily Mail
