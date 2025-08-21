Khoảnh khắc kinh hãi người phụ nữ bị hổ tấn công trong vườn thú

Sau khi bước ra khỏi xe trong Công viên động vật hoang dã Badaling ở Bắc Kinh, Trung Quốc, người phụ nữ này bất ngờ bị một con hổ lao tới tấn công và kéo đi.

>>> Mời độc giả xem video: Người phụ nữ bị hổ tấn công tại Công viên động vật hoang dã Badaling ở Bắc Kinh

Nguồn video: CCTV

Theo Daily Mail ngày 17/8, vụ việc kinh hoàng xảy ra tại Công viên động vật hoang dã Badaling ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi năm 2016.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy, một người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe của mình và một con hổ bất ngờ lao tới tấn công cô. Con vật nhanh chóng kéo nạn nhân đi.

Thấy vậy, người đàn ông, được cho là chồng của nạn nhân, và một phụ nữ lớn tuổi liền xuống xe đuổi theo.

Vụ việc xảy ra tại Công viên động vật hoang dã Badaling ở Bắc Kinh hồi năm 2016. Ảnh: DM.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khi đó có 3 người lớn và một trẻ em.

Được biết, người phụ nữ lớn tuổi đã bị con hổ thứ hai tấn công và tử vong tại hiện trường trong khi người phụ nữ trẻ hơn bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Ban đầu, gia đình này được cho là xảy ra tranh cãi, nhưng theo báo cáo của địa phương, họ chỉ nghĩ rằng đã ra khỏi "địa phận" vườn thú nên mới xuống xe.

Theo tờ South China Morning Post, người thân của gia đình nạn nhân đã phủ nhận việc xảy ra tranh cãi.

Được biết, công viên này cho phép mọi người tự lái xe hoặc tham gia tour du lịch, nhưng yêu cầu mọi người không được rời khỏi xe vào bất kỳ thời điểm nào khi còn ở trong vườn thú.