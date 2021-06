Trái đất bị vũ khí hạt nhân hủy diệt, đây là những loài vẫn sống khỏe

Gián là loài động vật có năng lực siêu phàm, chúng thậm chí có thể chịu đựng phóng xạ và được tìm thấy không xa nơi xảy ra vụ đánh bom hạt nhân Hiroshima trong khi mọi sinh vật khác đều bị xóa sổ. Ong bắp cày ký sinh là một trong những sinh vật có sức sống bền bỉ nhất Trái Đất nhờ khả năng chịu tới 180.000 đơn vị phóng xạ. Loài ong này cũng được con người huấn luyện để đánh hơi chất hóa học và chất nổ. Các nhà khoa học tin rằng loài bọ cạp có thể chịu phóng xạ hạt nhân. Bởi vì chúng không chịu tác động từ tia bức xạ tử ngoại và đông lạnh chờ hồi sinh sau đó. Chúng cũng có khả năng chống chịu rất tốt nên ít bị nguy cơ biến đổi gen theo môi trường. Ligulata là một loài động vật tay cuộn sống trên mặt đất, có lớp vỏ ở phần trên và dưới. Chúng tồn tại qua nhiều thảm họa diệt vong từ khi Trái Đất hình thành, tự chôn mình rồi chờ cơ hội phát triển sau khi mọi thứ qua đi. Ligulata sống lâu hơn 99% số sinh vật từng tồn tại trên Trái đất. Ruồi giấm có thể chịu khoảng 64.000 đơn vị phóng xạ. Kích thước cơ thể nhỏ khiến chúng có ít tế bào chịu ảnh hưởng từ phóng xạ hơn và bề mặt hấp thụ phóng xạ cũng nhỏ hơn. Chúng có tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh. Điều này giúp nó tiến hóa để thay đổi theo môi trường sống. Cá Mummichog có thể sống ở mọi môi trường bất kể ô nhiễm, nóng, lạnh hay chứa đầy hóa chất. Chúng từng được đưa lên trạm vũ trụ và vẫn sống sót. Loài cá này còn có thể tái tạo các bộ phận cơ thể để đương đầu với môi trường mới, nâng cao khả năng sinh tồn. Gấu nước là một vi khuẩn có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Chúng có thể bị nghiền nát, đông lạnh, chịu nước sôi, sống trong không gian và điều kiện không nước. Thậm chí, loài vật này có thể hồi sinh sau khi chết 10 năm. Trùng biến hình hoặc trùng chân giả là các dạng sự sống đơn bào có hình dáng không theo quy luật nhất định. Với cấu tạo đơn giản như vậy, đây chắc chắn là loài sinh vật có cơ hội sống sót nhiều nhất khi chiến tranh hạt nhân xảy ra. Vi khuẩn Deinococcus radiodurans được xem là loài sinh vật duy nhất có khả năng khôi phục lại bộ gen bị nứt làm hàng nghìn mảnh. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện những giai đoạn của sự phục hồi này cho phép con vi khuẩn sống lại sau khi trải qua mức độ bức xạ cực mạnh. E.Coli - vi khuẩn sống trong ruột người và các động vật khác có thể tồn tại trong cả vật chủ sống hoặc chết, E.Coli cũng có thể tồn tại trong môi trường bức xạ gấp 6 lần khả năng chịu đựng của con người. Giun ma quỷ (The Devil Worm) được nhìn thấy ở dưới kính hiển vi và sở hữu khả năng sống sót ở nhiệt độ cũng như áp suất vô cùng khắc nghiệt. Nếu ngày tận thế xảy ra, chắc chắn đây là một trong những sinh vật ít bị ảnh hưởng nhất do chúng sống ở nơi sâu nhất Trái đất. Kiến có 12.000 loài khác nhau, sinh sống ở nhiều môi trường và nhiệt độ trên khắp thế giới. Sinh vật này được các nhà khoa học cho rằng có thể tồn tại ở nhiều loại nhiệt độ, áp suất và các kiểu thời tiết khác nhau. Nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra, ít có khả năng con người cùng bị ảnh hưởng bởi tia phóng xạ. Bởi vì lượng vũ khí hạt nhân trên hành tinh đang suy giảm và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với dân số loài người. Ngoài ra, con người có nhiều cơ hội chạy tới các hầm trú ẩn tránh tia phóng xạ, do đó khả năng duy trì sự sống cao. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Gián là loài động vật có năng lực siêu phàm, chúng thậm chí có thể chịu đựng phóng xạ và được tìm thấy không xa nơi xảy ra vụ đánh bom hạt nhân Hiroshima trong khi mọi sinh vật khác đều bị xóa sổ. Ong bắp cày ký sinh là một trong những sinh vật có sức sống bền bỉ nhất Trái Đất nhờ khả năng chịu tới 180.000 đơn vị phóng xạ. Loài ong này cũng được con người huấn luyện để đánh hơi chất hóa học và chất nổ. Các nhà khoa học tin rằng loài bọ cạp có thể chịu phóng xạ hạt nhân . Bởi vì chúng không chịu tác động từ tia bức xạ tử ngoại và đông lạnh chờ hồi sinh sau đó. Chúng cũng có khả năng chống chịu rất tốt nên ít bị nguy cơ biến đổi gen theo môi trường. Ligulata là một loài động vật tay cuộn sống trên mặt đất, có lớp vỏ ở phần trên và dưới. Chúng tồn tại qua nhiều thảm họa diệt vong từ khi Trái Đất hình thành, tự chôn mình rồi chờ cơ hội phát triển sau khi mọi thứ qua đi. Ligulata sống lâu hơn 99% số sinh vật từng tồn tại trên Trái đất. Ruồi giấm có thể chịu khoảng 64.000 đơn vị phóng xạ. Kích thước cơ thể nhỏ khiến chúng có ít tế bào chịu ảnh hưởng từ phóng xạ hơn và bề mặt hấp thụ phóng xạ cũng nhỏ hơn. Chúng có tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh. Điều này giúp nó tiến hóa để thay đổi theo môi trường sống. Cá Mummichog có thể sống ở mọi môi trường bất kể ô nhiễm, nóng, lạnh hay chứa đầy hóa chất. Chúng từng được đưa lên trạm vũ trụ và vẫn sống sót. Loài cá này còn có thể tái tạo các bộ phận cơ thể để đương đầu với môi trường mới, nâng cao khả năng sinh tồn. Gấu nước là một vi khuẩn có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Chúng có thể bị nghiền nát, đông lạnh, chịu nước sôi, sống trong không gian và điều kiện không nước. Thậm chí, loài vật này có thể hồi sinh sau khi chết 10 năm. Trùng biến hình hoặc trùng chân giả là các dạng sự sống đơn bào có hình dáng không theo quy luật nhất định. Với cấu tạo đơn giản như vậy, đây chắc chắn là loài sinh vật có cơ hội sống sót nhiều nhất khi chiến tranh hạt nhân xảy ra. Vi khuẩn Deinococcus radiodurans được xem là loài sinh vật duy nhất có khả năng khôi phục lại bộ gen bị nứt làm hàng nghìn mảnh. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện những giai đoạn của sự phục hồi này cho phép con vi khuẩn sống lại sau khi trải qua mức độ bức xạ cực mạnh. E.Coli - vi khuẩn sống trong ruột người và các động vật khác có thể tồn tại trong cả vật chủ sống hoặc chết, E.Coli cũng có thể tồn tại trong môi trường bức xạ gấp 6 lần khả năng chịu đựng của con người. Giun ma quỷ (The Devil Worm) được nhìn thấy ở dưới kính hiển vi và sở hữu khả năng sống sót ở nhiệt độ cũng như áp suất vô cùng khắc nghiệt. Nếu ngày tận thế xảy ra, chắc chắn đây là một trong những sinh vật ít bị ảnh hưởng nhất do chúng sống ở nơi sâu nhất Trái đất. Kiến có 12.000 loài khác nhau, sinh sống ở nhiều môi trường và nhiệt độ trên khắp thế giới. Sinh vật này được các nhà khoa học cho rằng có thể tồn tại ở nhiều loại nhiệt độ, áp suất và các kiểu thời tiết khác nhau. Nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra, ít có khả năng con người cùng bị ảnh hưởng bởi tia phóng xạ. Bởi vì lượng vũ khí hạt nhân trên hành tinh đang suy giảm và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với dân số loài người. Ngoài ra, con người có nhiều cơ hội chạy tới các hầm trú ẩn tránh tia phóng xạ, do đó khả năng duy trì sự sống cao. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News