Loài rái cá luôn nắm tay nhau khi ngủ vì lý do... sinh tồn

Rái cá biển thường kết thành một cái “bè” khi chúng ăn, ngủ, nghỉ. Một cái “bè” như vậy thường có từ 2 cho đến cả trăm chú rái cá kết lại. Để có thể giữ được một cái bè chắc chắn như vậy thì chúng thường nắm tay nhau. Bên cạnh đó nếu chỉ có một mình thì rái cá biển thường dùng các lá rong biển để cuốn mình lại để giữ cho chúng không bị trôi đi khỏi nơi sinh sống. Rái cá biển (Enhydra lutris ) là loài động vật có vú biển được yêu thích trên thế giới. Chúng có thân hình đầy lông, khuôn mặt râu ria và xu hướng nằm ngửa và nổi trên mặt nước. Chúng có nguồn gốc từ các đường bờ biển phía bắc của Thái Bình Dương, từ phía bắc Nhật Bản đến Baja, Mexico. Chúng là loài động vật đóng vai trò then chốt của hệ sinh thái, cần thiết để một số loài khác tồn tại. Cân bằng nhiệt độ là một thách thức đáng kể đối với rái cá biển, chúng không có màu xanh như các loài động vật biển có vú khác như hải cẩu và hải mã. Rái cá có bộ lông dày được tạo thành từ sự kết hợp của lớp lông tơ và lông bảo vệ dài hơn giúp cách nhiệt, nhưng nó phải được duy trì gần như liên tục. 10% thời gian của một con rái cá biển dành cho việc chải chuốt bộ lông của nó. Tuy nhiên, lông là một lớp cách nhiệt không linh hoạt. Khi cần thiết, rái cá biển có thể giải nhiệt bằng cách vỗ nhẹ chân sau gần như không có lông của chúng. Không giống như một số loài động vật có vú ở biển như cá voi sẽ chết nếu ở trên cạn quá lâu, rái cá biển có thể lên cạn để nghỉ ngơi, chải lông hoặc cho con bú. Tuy nhiên, chúng dành phần lớn nếu không muốn nói là cả đời ở dưới nước. Rái cá biển thậm chí còn sinh con trong nước. Rái cá biển ăn cá và động vật không xương sống biển như cua, nhím, sao biển và bào ngư, cũng như mực và bạch tuộc. Một số loài động vật này có vỏ cứng để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Nhưng đó không phải là vấn đề đối với loài rái cá biển tài năng, chúng có thể làm nứt vỏ bằng cách đập chúng bằng đá. Rái cá biển có một mảng da rộng dưới chi trước của chúng được dùng để chứa. Chúng có thể giữ thêm thức ăn ở chỗ này và cũng có thể tích trữ một tảng đá ưa thích để bẻ vỏ con mồi. Rái cá biển có tính xã hội và đi chơi với nhau theo nhóm gọi là bè. Các bè rái cá biển được tách biệt: Các nhóm từ hai đến 1.000 con rái cá, tất cả đều là con đực hoặc con cái và con non của chúng. Chỉ những con đực trưởng thành mới thiết lập lãnh thổ, chúng tuần tra trong mùa giao phối để ngăn chặn những con đực trưởng thành khác. Con cái di chuyển tự do giữa và giữa các lãnh thổ của nam giới.

