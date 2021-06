Sinh vật biển đắt nhất thế giới, bình thường chỉ thấy trên phim ảnh

Cua hoàng đế Alaska là một loại cua khổng lồ có trọng lượng trung bình từ 2.5 - 4 kg, có con lớn còn nặng đến 5kg, chiều dài mỗi con khoảng 1m. Đây là loài cua nổi tiếng đắt đỏ, chỉ xuất hiện ở những bàn tiệc sang trọng. Thịt cua hoàng đế được nhận xét là thơm ngọt, dai dai cùng một chút vị mặn đậm đà của biển cả. Hằng năm ngư dân phải chống chọi với thời tiết mưa bão khắc nghiệt, những nguy hiểm rình rập để có thể khai thác được loại cua này nên chúng trở nên đắt đỏ. Giá của 1 kg càng cua này dao động trong khoảng thừ 35 - 50$/kg Tôm hùm Fourshu được mệnh danh là loài tôm đắt nhất thế giới có nguồn gốc từ đảo Cape, Breton ở Nova Scotia và rất được yêu thích ở New York. Mỗi năm chỉ có 10 tuần loài tôm này được bán ra nên rất hiếm. Thịt của tôm được đánh giá là dai ngọt đậm đà thơm hương vị cổ điển đặc trưng. Được biết đến lần đầu tiên ở Mỹ, giá của Tôm hùm Fourshu rơi vào khoảng 60 USD cho 1 kg Cá nóc Fugu được giới sành ăn coi là một trong những sơn hào hải vị đắt bậc nhất hiện nay với mức giá trên trời là 280 USD cho một suất 8 – 10 miếng, thưởng thức tại nhà hàng 3 sao Michelin. Giá cả của món này không chỉ nằm ở vị ngon của thịt cá mà còn từ giá trị mà các đầu bếp tạo ra. Trong thịt của chúng có chứa độc tố nguy hiểm có thể gây chết người nếu chế biến sai cách. Các đầu bếp Nhật Bản cần phải trải qua một quá trình đào tạo và luyện tập nhiều năm mới có thể thực hiện thành công. Vua hàu vịnh Coffin là loài hàu lớn nhất thế giới với chiều dài 18cm và cân nặng gần 1kg. Chúng được bán với giá cao ngất ngưởng, khoảng 100 USD/con. Trứng của loài cá tầm trắng sống ở vùng biển Caspian phải mất khoảng 20 năm mới đạt được kích cỡ thích hợp để lấy trứng. Trứng của chúng chứa nhiều dinh dưỡng giúp an thần và tốt cho sức khỏe người dùng. Giá của món ăn này rơi vào khoảng 5.000 USD/kg và có thể cao hơn vào mùa khan hiếm. Cá mập là loài động vật quý hiếm nên vây của chúng cũng thuộc vào loại hải sản đắt đỏ nhất với mức giá lên đến 16.000 USD/kg. Sự đắt đỏ của vi cá mập không chỉ đến bởi sự khan hiếm của loài cá này mà còn bởi quá trình chế biến cầu kỳ, biến những mảnh vi cá thành những sợi cước trắng tinh trước khi đem bán. Cá ngừ vây xanh không chỉ là loại cá biển được ưa chuộng ở Nhật Bản mà còn được mệnh danh là một trong những loài cá ngon nhất thế giới. Thịt của chúng có độ tươi ngon, vị ngọt tự nhiên cùng kết cấu gân, mỡ đồng đều. Mỗi miếng sushi cá ngừ sẽ có giá không dưới 1 USD ở những cửa hàng bình dân, còn với loại đặc biệt sẽ lên tới 40 – 75 USD. Trứng cá muối Almas nổi tiếng và đắt đỏ không chỉ bởi hương vị mà còn bởi sự quý hiếm của nó. Món ăn này chỉ được bán duy nhất tại The Caviar House & Prunier với giá 25.000 USD/hộp (khoảng 570 triệu VNĐ). Ốc vòi voi được mệnh danh là loài ốc đắt nhất thế giới với giá từ 1.5 - 2 triệu/kg. Chúng chỉ sinh sống ở vùng biển ấm Canada với cân nặng lên tới 2kg/con. Thịt của chúng trắng, vị ngon, dai và giòn mà ít loại ốc nào có được. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. nguồn: Yan News

