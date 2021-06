“Quái vật” tôm phát sáng, sống nhăn trong nước sôi 450 độ C

Mới đây, các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra một loài tôm quái vật dưới đáy biển Cayman ở phía nam quần đảo Cayman, thuộc vùng biển Caribe, nơi được mệnh danh là khu vực "nóng nhất hành tinh".



Loài tôm kỳ lạ này có cái tên Rimicaris hybisae. Chúng sống ở gần những rãnh nhiệt sâu 2.200 m dưới đáy đại dương, cực kỳ tối tăm và nhiệt độ rất cao.



Các rãnh nhiệt dưới biển, được tạo ra do sự phun trào của các núi lửa trên bề mặt đáy đại dương, thường ở độ sâu rất lớn và nóng hơn 450 độ C. Với nhiệt độ này, ngay cả kim loại như chì cũng có thể bị nung chảy. Đó còn chưa kể tới việc môi trường nước tại đây thường có nồng độ axit rất cao.



Tuy nhiên, bất chấp điều kiện môi trường rất khắc nghiệt xung quanh những rãnh nhiệt này, hàng ngàn con tôm Rimicaris hybisae kỳ lạ vẫn tụ tập thành từng đàn lớn.



Theo ghi nhận của các nhà khoa học, loài tôm này sống thành đàn 2.000 con trên một m2 quanh miệng của các rãnh nhiệt cao tới 6m. Không chi sống được trong điều kiện nóng, tôm Rimicaris hybisae còn được biết đến là loài không có mắt.





Tuy nhiên, phần trên của chúng có một bộ phận có khả năng phát sáng với mức ánh sáng thấp giúp di chuyển dưới đáy biển sâu và tối.

Nhiều người tin rằng chúng sử dụng mức độ ánh sáng thấp này để điều hướng xung quanh các miệng rãnh nhiệt.



Thức ăn của các loài tôm kỳ lạ này là các loài sinh vật phát triển ở rãnh nhiệt hoặc trôi nổi trong nước.





Đặc biệt, các nhà khoa học phát hiện dù sống ở nhiệt độ lên tới 450 độ C, nhưng tôm Rimicaris hybisae không phải là loài duy nhất, đồng nghĩa với việc chúng có kẻ thù và là thức ăn của các loài khác. Tôm Rimicaris hybisae bị ăn thịt bởi những kẻ mạnh hơn như cua bythograeid, hải quỳ thủy nhiệt, chorocaris chacei và alvinocaris makensis (một loài tôm khác). Mời độc giả xem video:Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24.

Mới đây, các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra một loài tôm quái vật dưới đáy biển Cayman ở phía nam quần đảo Cayman, thuộc vùng biển Caribe, nơi được mệnh danh là khu vực "nóng nhất hành tinh".



Loài tôm kỳ lạ này có cái tên Rimicaris hybisae. Chúng sống ở gần những rãnh nhiệt sâu 2.200 m dưới đáy đại dương, cực kỳ tối tăm và nhiệt độ rất cao.



Các rãnh nhiệt dưới biển, được tạo ra do sự phun trào của các núi lửa trên bề mặt đáy đại dương, thường ở độ sâu rất lớn và nóng hơn 450 độ C. Với nhiệt độ này, ngay cả kim loại như chì cũng có thể bị nung chảy. Đó còn chưa kể tới việc môi trường nước tại đây thường có nồng độ axit rất cao.



Tuy nhiên, bất chấp điều kiện môi trường rất khắc nghiệt xung quanh những rãnh nhiệt này, hàng ngàn con tôm Rimicaris hybisae kỳ lạ vẫn tụ tập thành từng đàn lớn.



Theo ghi nhận của các nhà khoa học, loài tôm này sống thành đàn 2.000 con trên một m2 quanh miệng của các rãnh nhiệt cao tới 6m. Không chi sống được trong điều kiện nóng, tôm Rimicaris hybisae còn được biết đến là loài không có mắt.





Tuy nhiên, phần trên của chúng có một bộ phận có khả năng phát sáng với mức ánh sáng thấp giúp di chuyển dưới đáy biển sâu và tối.

Nhiều người tin rằng chúng sử dụng mức độ ánh sáng thấp này để điều hướng xung quanh các miệng rãnh nhiệt.



Thức ăn của các loài tôm kỳ lạ này là các loài sinh vật phát triển ở rãnh nhiệt hoặc trôi nổi trong nước.





Đặc biệt, các nhà khoa học phát hiện dù sống ở nhiệt độ lên tới 450 độ C, nhưng tôm Rimicaris hybisae không phải là loài duy nhất, đồng nghĩa với việc chúng có kẻ thù và là thức ăn của các loài khác. Tôm Rimicaris hybisae bị ăn thịt bởi những kẻ mạnh hơn như cua bythograeid, hải quỳ thủy nhiệt, chorocaris chacei và alvinocaris makensis (một loài tôm khác). Mời độc giả xem video:Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24.