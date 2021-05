Mèo có bản năng “biết bay”, rơi từ tầng 32 xuống cũng không chết

Mèo được biết đến là loài động vật thích trèo cao, nhảy xa và các cơ quan thăng bằng trong cơ thể hoàn thiện hơn những động vật khác. Khi nhảy từ cao xuống, cơ quan thăng bằng của tai trong bèn chuyển ngay cảm giác mất thăng bằng này đến não cùng (là nơi một phần não sau nối với tuỷ sống). Não cùng lập tức đem tin báo lên đại não, rồi đem xung động cảm giác truyền đến cơ trơn và xương của tứ chi với tốc độ khẩn trương nhất. Từ đó dẫn đến sự vận động của cơ bắp, giúp cơ thể khôi phục về vị trí bình thường. Như vậy, khi mèo bị rơi từ cao xuống, thì chi trước và chi sau đều đã làm tốt công tác chuẩn bị để chạm đất. Ngoài ra, cái đuôi dài của mèo cũng là cơ quan quan trọng để điều chỉnh thăng bằng cho cơ thể. Vì thế, dẫu rơi từ trên cao, mèo cũng không ngã chết vì mất thăng bằng. Tuy nhiên gần đây, các nhà khoa học còn phát hiện ra mèo có thể rơi từ tầng 32 xuống mà không mất mạng. Từ tầng 2 đến tầng 7, càng ngã từ độ cao lớn, mèo càng bị thương nặng. Nhưng từ độ cao 7 tầng trở lên, chấn thương của chúng dường như chững lại, không thể bị thương nặng hơn khi ngã từ tầng 32 so với từ tầng 8. Tiếp đất bằng chân là một lựa chọn tuyệt vời khi con mèo ngã từ một độ cao tương đối thấp. Nhưng nó sẽ là một ý tồi nếu quãng đường rơi của chúng dài hơn. Con mèo có thể bị gãy cả 4 chân và điều đó hạn chế khả năng sống sót của chúng vì không thể di chuyển đến nơi an toàn sau cú ngã hoặc cố gắng tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, khi ngã từ độ cao lớn hơn, những con mèo đã lựa chọn một chiến lược khác. Chúng dang rộng tứ chi giống như một con sóc bay và tiếp đất bằng bụng. Việc mèo xòe rộng tứ chi, thả lỏng và tiếp đất bằng phần mềm có tiết diện lớn cuối cùng làm giảm lực tác động lên người chúng. Kết quả là những con mèo sau đó chỉ bị thương và hầu như sống sót sau cú ngã, đặc biệt là khi được cấp cứu ngay. Các nhà khoa học cho rằng, đó là bản năng "bay" của loài mèo. Tuy nhiên, vẫn nên đảm bảo an toàn cho chúng nếu ở trên cao vì bản năng này không phải con mèo nào cũng có. Và tất nhiên, bản năng "bay" không phải cũng lúc nào cũng giúp chúng sống sót. Mèo đã tiến hóa để có móng vuốt sắc nhọn giúp chúng leo trèo và bám chặt vào các bề mặt như gỗ và cây cối. Nhưng chúng có thể bị trượt ngã từ cửa sổ chung cư, bởi nó không thể bám trên gạch vữa và bê tông. Nền bê tông bên dưới có thể giết chết con mèo nếu không tiếp đất đúng cách và không được cấp cứu kịp thời. Ngay cả khi chúng đã được đưa tới phòng khám thú y cũng vẫn có 10% tỷ lệ tử vong. Được biết, ở dưới bàn chân của mèo có một đệm thịt rất phát triển, vừa mềm mại lại đàn hồi. Khi mèo nhảy từ độ cao vừa phải xuống, đệm cơ mềm mại của nó không bị chấn động của đất, giúp cho con vật bình yên vô sự. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Mèo được biết đến là loài động vật thích trèo cao, nhảy xa và các cơ quan thăng bằng trong cơ thể hoàn thiện hơn những động vật khác. Khi nhảy từ cao xuống, cơ quan thăng bằng của tai trong bèn chuyển ngay cảm giác mất thăng bằng này đến não cùng (là nơi một phần não sau nối với tuỷ sống). Não cùng lập tức đem tin báo lên đại não, rồi đem xung động cảm giác truyền đến cơ trơn và xương của tứ chi với tốc độ khẩn trương nhất. Từ đó dẫn đến sự vận động của cơ bắp, giúp cơ thể khôi phục về vị trí bình thường. Như vậy, khi mèo bị rơi từ cao xuống, thì chi trước và chi sau đều đã làm tốt công tác chuẩn bị để chạm đất. Ngoài ra, cái đuôi dài của mèo cũng là cơ quan quan trọng để điều chỉnh thăng bằng cho cơ thể. Vì thế, dẫu rơi từ trên cao, mèo cũng không ngã chết vì mất thăng bằng. Tuy nhiên gần đây, các nhà khoa học còn phát hiện ra mèo có thể rơi từ tầng 32 xuống mà không mất mạng. Từ tầng 2 đến tầng 7, càng ngã từ độ cao lớn, mèo càng bị thương nặng. Nhưng từ độ cao 7 tầng trở lên, chấn thương của chúng dường như chững lại, không thể bị thương nặng hơn khi ngã từ tầng 32 so với từ tầng 8. Tiếp đất bằng chân là một lựa chọn tuyệt vời khi con mèo ngã từ một độ cao tương đối thấp. Nhưng nó sẽ là một ý tồi nếu quãng đường rơi của chúng dài hơn. Con mèo có thể bị gãy cả 4 chân và điều đó hạn chế khả năng sống sót của chúng vì không thể di chuyển đến nơi an toàn sau cú ngã hoặc cố gắng tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, khi ngã từ độ cao lớn hơn, những con mèo đã lựa chọn một chiến lược khác. Chúng dang rộng tứ chi giống như một con sóc bay và tiếp đất bằng bụng. Việc mèo xòe rộng tứ chi, thả lỏng và tiếp đất bằng phần mềm có tiết diện lớn cuối cùng làm giảm lực tác động lên người chúng. Kết quả là những con mèo sau đó chỉ bị thương và hầu như sống sót sau cú ngã, đặc biệt là khi được cấp cứu ngay. Các nhà khoa học cho rằng, đó là bản năng "bay" của loài mèo . Tuy nhiên, vẫn nên đảm bảo an toàn cho chúng nếu ở trên cao vì bản năng này không phải con mèo nào cũng có. Và tất nhiên, bản năng "bay" không phải cũng lúc nào cũng giúp chúng sống sót. Mèo đã tiến hóa để có móng vuốt sắc nhọn giúp chúng leo trèo và bám chặt vào các bề mặt như gỗ và cây cối. Nhưng chúng có thể bị trượt ngã từ cửa sổ chung cư, bởi nó không thể bám trên gạch vữa và bê tông. Nền bê tông bên dưới có thể giết chết con mèo nếu không tiếp đất đúng cách và không được cấp cứu kịp thời. Ngay cả khi chúng đã được đưa tới phòng khám thú y cũng vẫn có 10% tỷ lệ tử vong. Được biết, ở dưới bàn chân của mèo có một đệm thịt rất phát triển, vừa mềm mại lại đàn hồi. Khi mèo nhảy từ độ cao vừa phải xuống, đệm cơ mềm mại của nó không bị chấn động của đất, giúp cho con vật bình yên vô sự. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News