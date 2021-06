Kiêng nói bí mật cho mèo và điều mê tín phổ biến trên thế giới

Người dân Ấn Độ tin rằng ánh mặt trời lúc nhật thực rất có hại nên mọi người thường ở trong nhà khi xảy ra hiện tượng này. Một số nơi ở nước Đức, người ta tin rằng nếu bạn cụng ly chúc mừng ai đó bằng cốc nước lọc thì có nghĩa là bạn mong người ấy phải chết. Người ta tin rằng nếu bạn cầu mong điều gì đó, bạn nên chạm hoặc gõ vào gỗ để ngăn các linh hồn xấu xa trú ngụ trong đó nghe thấy và ngăn cản mong muốn của bạn thành hiện thực. Ở nhiều nơi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ấn Độ, việc cắt móng tay móng chân vào buổi tối bị coi là sẽ đem lại vận rủi. Ở Philippines, nơi có nhiều giông báo, người dân tin rằng mặc màu đỏ sẽ thu hút sấm sét. Ở Rwanda, truyền thuyết cho rằng phụ nữ ăn thịt dê sẽ mọc râu hoặc trở nên cứng đầu hơn. Ở Serbia nước tượng trưng cho sự thuận lợi và đem lại may mắn nên người ta thường té nước lên mặt đất phía sau ai đó. Tại Nhật Bản, việc vô tình làm vỡ chai lọ được cho là sẽ đem lại may mắn. Tuy nhiên, cố tình làm vỡ thì bị xem là ngốc nghếch. Người Hungary và Nga tin rằng ai ngồi ở góc bàn sẽ không bao giờ kết hôn. Một số người nói rằng vận rủi này chỉ tồn tại trong vòng bảy năm, nhưng không ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng. Nếu bạn nghe thấy ai lẩm bẩm "thỏ, thỏ" hoặc "thỏ trắng" vào ngày đầu tiên của tháng, người đó có thể là người Anh hoặc Mỹ, nơi tin rằng điều này đem lại một tháng thịnh vượng. Tránh đặt ví tiền xuống đất cũng là một phong tục kỳ lạ còn tồn tại ở nhiều quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ và Philippines. Nhiều người tin rằng việc việc đặt tiền hoặc ví đựng tiền xuống đất sẽ dẫn đến những xui xẻo về tiền bạc. Người dân Đan Mạch cho rằng bạn không nên tiết lộ những điều bí mật với mèo, do chúng rất ưa buôn chuyện. Người dân địa phương Iceland tin rằng, việc đan len trước cửa nhà sẽ khiến thời tiết luôn trong tình trạng băng giá nên hãy làm điều đó trong nhà. Ở Argentina người dân cho rằng không nên nhắc tên cựu thủ tướng Carlos Menem vì nhiệm kỳ của ông tồi tệ đến mức có thể đem lại xui rủi. Mời các bạn xem video: Người dân New Delhi, Ấn Độ thất vọng vì là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Nguồn: VTV1

Người dân Ấn Độ tin rằng ánh mặt trời lúc nhật thực rất có hại nên mọi người thường ở trong nhà khi xảy ra hiện tượng này. Một số nơi ở nước Đức, người ta tin rằng nếu bạn cụng ly chúc mừng ai đó bằng cốc nước lọc thì có nghĩa là bạn mong người ấy phải chết. Người ta tin rằng nếu bạn cầu mong điều gì đó, bạn nên chạm hoặc gõ vào gỗ để ngăn các linh hồn xấu xa trú ngụ trong đó nghe thấy và ngăn cản mong muốn của bạn thành hiện thực. Ở nhiều nơi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ấn Độ, việc cắt móng tay móng chân vào buổi tối bị coi là sẽ đem lại vận rủi. Ở Philippines, nơi có nhiều giông báo, người dân tin rằng mặc màu đỏ sẽ thu hút sấm sét . Ở Rwanda, truyền thuyết cho rằng phụ nữ ăn thịt dê sẽ mọc râu hoặc trở nên cứng đầu hơn. Ở Serbia nước tượng trưng cho sự thuận lợi và đem lại may mắn nên người ta thường té nước lên mặt đất phía sau ai đó. Tại Nhật Bản, việc vô tình làm vỡ chai lọ được cho là sẽ đem lại may mắn. Tuy nhiên, cố tình làm vỡ thì bị xem là ngốc nghếch. Người Hungary và Nga tin rằng ai ngồi ở góc bàn sẽ không bao giờ kết hôn. Một số người nói rằng vận rủi này chỉ tồn tại trong vòng bảy năm, nhưng không ai đưa ra được lời giải thích rõ ràng. Nếu bạn nghe thấy ai lẩm bẩm "thỏ, thỏ" hoặc "thỏ trắng" vào ngày đầu tiên của tháng, người đó có thể là người Anh hoặc Mỹ, nơi tin rằng điều này đem lại một tháng thịnh vượng. Tránh đặt ví tiền xuống đất cũng là một phong tục kỳ lạ còn tồn tại ở nhiều quốc gia Trung Mỹ, Nam Mỹ và Philippines. Nhiều người tin rằng việc việc đặt tiền hoặc ví đựng tiền xuống đất sẽ dẫn đến những xui xẻo về tiền bạc. Người dân Đan Mạch cho rằng bạn không nên tiết lộ những điều bí mật với mèo, do chúng rất ưa buôn chuyện. Người dân địa phương Iceland tin rằng, việc đan len trước cửa nhà sẽ khiến thời tiết luôn trong tình trạng băng giá nên hãy làm điều đó trong nhà. Ở Argentina người dân cho rằng không nên nhắc tên cựu thủ tướng Carlos Menem vì nhiệm kỳ của ông tồi tệ đến mức có thể đem lại xui rủi. Mời các bạn xem video: Người dân New Delhi, Ấn Độ thất vọng vì là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Nguồn: VTV1