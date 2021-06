Hố thiên thạch chứa kim cương đủ cho nhân loại dùng trong 3000 năm

Một thiên thạch có chiều rộng từ 5 đến 8km đã đâm xuống Trái Đất cách đây 36 triệu năm, tạo thành một hố sâu có đường kính 100 km có tên là Popigai. Hố thiên thạch Popigai đứng thứ tư trên thế giới về độ rộng, sau miệng hố Chicxulub (Bán đảo Yucatán ở Mexico), Sudbury (Ontario, Canada) và Vredefort (Nam Phi). Tuy nhiên, cả 3 miệng hố này hoặc bị xói mòn, vùi lấp hoặc đã bị biến dạng nghiêm trọng theo thời gian. Trong khi đó, miệng hố Popigai chỉ thay đổi đôi chút về hình dáng do bị xói mòn nhẹ, khiến nó trở thành một trong những miệng hố thiên thạch được bảo tồn tốt nhất trên thế giới. Nằm cách vùng ven biển Laptev khoảng 100km, miệng hố hình tròn sụt sâu 150 - 200 m so với nền đất xung quanh. Bản đồ địa chất và quan sát thực địa cho thấy vùng lõm trung tâm nằm ở đáy hố, bao quanh là vòng đỉnh rộng 45km. Vòng đỉnh thoải dần ra phía ngoài theo hình máng với nền đất cao bằng phẳng hình khuyên ở xung quanh. Miệng hố nằm ở rìa đông bắc của vùng Anabar, nơi có hỗn hợp đá graphite và đá trầm tích. Với tốc độ lao xuống cực nhanh (ước tính khoảng 20km/s), sức mạnh sinh ra từ vụ va chạm thiên thạch đã khiến hàng triệu tấn vật chất bắn lên không trung. Tác động từ tiểu hành tinh làm chảy 1.750km3 đá và lập tức biến đổi những mảnh đá graphite thành kim cương. Kim cương hình thành trong lớp đất hình bán cầu dày 1,6 km và ở cách khu vực va chạm khoảng 12 - 13km. Các nhà khoa học cho rằng, kim cương không hình thành ở khu vực va chạm bởi nhiệt độ và áp suất trong quá trình va chạm quá lớn để chúng có thể tồn tại. Do được tạo ra một cách bất ngờ trong khoảng thời gian cực ngắn, kim cương ở đây không có thời gian để phát triển thành những viên đá quý có kích thước lớn. Phần lớn là đá đa tinh thể có đường kính nhỏ hơn hai milimet và độ tinh khiết thấp, phù hợp để sử dụng trong công nghiệp hơn là chế tạo đồ trang sức. Hiện nay, miệng hố thiên thạch Popigai đang là một trong những cánh đồng kim cương lớn nhất thế giới, ước tính chứa hàng nghìn tỷ carat kim cương. Nga tuyên bố trữ lượng kim cương "đặc biệt cứng" trong hố Popigai đủ cho nhân loại sử dụng cho mục đích công nghiệp và nghiên cứu khoa học trong khoảng 3000 năm tới. Mời các bạn xem video: NASA công bố hình ảnh vụ nổ thiên thạch cực mạnh. Nguồn: THĐT

