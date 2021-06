Ánh sáng bí ẩn, cây mọc kỳ quái trong khu rừng “Tam giác quỷ Bermuda“

Khu rừng Hoia Baciu nằm rìa thành phố Cluj Napoca, vùng Transylvania, Romania trở nên nổi tiếng vào khoảng năm 1960. Khi đó nhà sinh học Alexandru Sift phát hiện một vật thể lạ có hình dạng giống chiếc đĩa bay trên bầu trời gần khu vực rừng trong lúc ông đi thực hiện nghiên cứu. Vào tháng 8 năm 1968, một kỹ sư quân sự tên Emil Barnea cũng đã ghi lại được bức hình về chiếc đĩa bay tại khu rừng Hoia Baciu. Bức ảnh về vật thể lạ lập tức trở thành đề tài nóng hổi của những người săn lùng đĩa bay ngoài Trái đất.Bí ẩn của khu rừng Hoia Baciu còn nằm ở sự xuất hiện những quả cầu ánh sáng ngay trên nền khu vực tăm tối nhất. Thứ ánh sáng này đã khiến cho các thiết bị đèn chiếu sáng hay máy dò nhiệt trở nên vô hiệu hóa. Bên cạnh đó, khu rừng còn được mệnh danh là "Tam giác quỷ Bermuda" trên mặt đất bởi có không ít những câu chuyện kỳ bí liên quan đến sự mất tích bí ẩn hay cảm giác sợ hãi, bất an mỗi khi du khách bước chân vào Hoia Baciu. Những du khách ghé thăm khu rừng đã miêu tả lại cảm giác căng thẳng tột độ. Ngoài ra, một số người từng mạo hiểm tiến vào vùng rừng bí ẩn bên trong đã xuất hiện các vết mề đay, vết xước, vết bỏng khó hiểu, cùng các triệu chứng khác như đau nửa đầu, buồn nôn, nôn mửa, và ngay cả lạc mất thời gian. Theo câu chuyện được truyền miệng từ người dân địa phương, có một người chăn cừu đã lùa 200 chú cừu vào rừng nhưng sau đó, cả người và cừu đều không thấy trở về. Để khiến sự tình thêm phần kinh hãi, một số cây cối trong khu rừng Hoia Baciu đã bị biến dạng và méo mó như trong các câu chuyện cổ tích. Phong cảnh này khiến các du khách thêm phần lo lắng khi họ tiến vào bên trong. Cụ thể, những chiếc cây này có phần gốc uốn cong một góc 90 độ và vươn thẳng lên trời. Với dáng vẻ kỳ dị đó cùng lời đồn đại nhiều người nghe thấy tiếng người nói vọng ra hay màn sương, không ít người cho rằng, những cái cây với thân hình kỳ lạ này là nơi lưu giữ linh hồn của những người đã khuất. Thậm chí, trong một khu vực đặc biệt của khu rừng này còn có một bãi đất trống nằm chơ vơ giữa vùng rừng rậm. Một số nhà điều tra hiện tượng siêu thường tin rằng khu vực này có tần suất hoạt động đặc biệt cao. Nhiều người đồn thổi rằng, có lẽ khu đất đó ẩn chứa một điều thần bí nào nên cây cối mới không thể mọc được cây như vậy. Vào thập niên 70, nhà sinh học Alexandru Sift cùng đồng nghiệp đã quay lại đây và nghiên cứu vấn đề này. Ông cho rằng, những quả cầu ánh sáng không phải điều gì huyền bí nhưng khoa học hiện nay vẫn chưa thể đưa ra lời giải thực sự đầy đủ rằng, loại ánh sáng kia thực chất là gì. Những loài cây có hình dạng kỳ lạ vậy cũng xuất hiện ở vùng Gryfino (phía Tây Bắc Ba Lan). Do đó, ông cho rằng, đây là tác phẩm do con người xưa tạo nên với mục đích cụ thể, tuy nhiên mục đích đó là gì thì ông chưa khám phá ra được. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới

