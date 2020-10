Xe tải chạy điện không vô lăng, không người lái hoạt động thế nào?

Về mặt thiết kế, xe AET trông gần giống với nguyên mẫu T-Pod: kiểu dáng đẹp, màu trắng, không có cabin, các đường nét mượt mà và cảm giác khác lạ. Giám đốc điều hành Robert Falck của Einride cho biết AET mang tính khí động học cao hơn so với các phiên bản trước, điều này sẽ giúp ích khi công ty bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất. Các mẫu xe AET mới sẽ có bốn cấp độ. Hai cấp độ đầu tiên - AET 1 và AET 2 - có tốc độ trên 30 km/h, nặng 26 tấn, trọng tải 16 tấn, và pin có thể chạy được 130-180 km với mỗi lần sạc đầy. AET 3 và AET 4 có trọng lượng và tải trọng tương đương nhau, tốc độ tối đa lần lượt là 45 km/h và 85 km/h. Sự khác biệt chính giữa bốn biến thể là phạm vi hoạt động của chúng, hoặc các điều kiện tự lái. AET 1 được thiết kế để hoạt động trong phạm vi hàng rào địa lý hoặc một khu vực địa lý xác định, trong khi AET 2 được phép di chuyển bên ngoài phạm vi địa lý bằng cách sử dụng điều khiển từ xa. AET 3 được thiết kế chạy ở nông thôn và AET 4 để xe chạy trên đường cao tốc. Nhà sản xuất tuyên bố các phương tiện mới của họ sẽ “giảm chi phí vận tải tới 60% và lượng khí thải CO2 đáng kinh ngạc là 90%” - một tuyên bố táo bạo nhưng chưa thể kiểm chứng thực tế, do công ty chưa có quy mô kinh doanh hoàn chỉnh. Chiếc xe này đang sử dụng phần mềm tự lái của Nvidia để đạt được Cấp độ 4 (nghĩa là chiếc xe sẽ chạy, vận hành và hoàn toàn không cần lái xe trong một số điều kiện nhất định). Xe cũng có thể được điều khiển từ xa, xa hàng trăm dặm bằng công nghệ teleoperation Phantom Auto. Việc sử dụng công nghệ này có thể giúp Einride vượt qua những trở ngại do địa hình lái xe. Hầu hết các chuyên gia tin rằng ngành đầu tiên bị ảnh hưởng bởi lái xe tự hành sẽ là vận tải đường bộ. Nhưng Einride - nhà sản xuất chiếc oto này có một tầm nhìn táo bạo hơn, bao gồm cả vận tải đường bộ và vận tải hạng nặng. Công ty hy vọng phương tiện này sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2021. Không còn nghi ngờ gì nữa, hình ảnh một chiếc xe tải không khoang lái sẽ càng làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ tự hành sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong lực lượng lao động. Ở Mỹ, có 4,4 triệu việc làm liên quan đến lái xe; trong số đó, công việc vận tải đường bộ chiếm khoảng 2,5 triệu. Một nghiên cứu gần đây cho thấy xe tải tự động có thể khiến nhu cầu tuyển lái xe giảm từ 50 đến 70% ở Mỹ và Châu Âu vào năm 2030, và 4,4 triệu trong số 6,4 triệu lái xe chuyên nghiệp ở cả hai châu lục sẽ trở nên dư thừa.

Về mặt thiết kế, xe AET trông gần giống với nguyên mẫu T-Pod: kiểu dáng đẹp, màu trắng, không có cabin, các đường nét mượt mà và cảm giác khác lạ. Giám đốc điều hành Robert Falck của Einride cho biết AET mang tính khí động học cao hơn so với các phiên bản trước, điều này sẽ giúp ích khi công ty bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất. Các mẫu xe AET mới sẽ có bốn cấp độ. Hai cấp độ đầu tiên - AET 1 và AET 2 - có tốc độ trên 30 km/h, nặng 26 tấn, trọng tải 16 tấn, và pin có thể chạy được 130-180 km với mỗi lần sạc đầy. AET 3 và AET 4 có trọng lượng và tải trọng tương đương nhau, tốc độ tối đa lần lượt là 45 km/h và 85 km/h. Sự khác biệt chính giữa bốn biến thể là phạm vi hoạt động của chúng, hoặc các điều kiện tự lái. AET 1 được thiết kế để hoạt động trong phạm vi hàng rào địa lý hoặc một khu vực địa lý xác định, trong khi AET 2 được phép di chuyển bên ngoài phạm vi địa lý bằng cách sử dụng điều khiển từ xa. AET 3 được thiết kế chạy ở nông thôn và AET 4 để xe chạy trên đường cao tốc. Nhà sản xuất tuyên bố các phương tiện mới của họ sẽ “giảm chi phí vận tải tới 60% và lượng khí thải CO2 đáng kinh ngạc là 90%” - một tuyên bố táo bạo nhưng chưa thể kiểm chứng thực tế, do công ty chưa có quy mô kinh doanh hoàn chỉnh. Chiếc xe này đang sử dụng phần mềm tự lái của Nvidia để đạt được Cấp độ 4 (nghĩa là chiếc xe sẽ chạy, vận hành và hoàn toàn không cần lái xe trong một số điều kiện nhất định). Xe cũng có thể được điều khiển từ xa, xa hàng trăm dặm bằng công nghệ teleoperation Phantom Auto. Việc sử dụng công nghệ này có thể giúp Einride vượt qua những trở ngại do địa hình lái xe. Hầu hết các chuyên gia tin rằng ngành đầu tiên bị ảnh hưởng bởi lái xe tự hành sẽ là vận tải đường bộ. Nhưng Einride - nhà sản xuất chiếc oto này có một tầm nhìn táo bạo hơn, bao gồm cả vận tải đường bộ và vận tải hạng nặng. Công ty hy vọng phương tiện này sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2021. Không còn nghi ngờ gì nữa, hình ảnh một chiếc xe tải không khoang lái sẽ càng làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ tự hành sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn trong lực lượng lao động. Ở Mỹ, có 4,4 triệu việc làm liên quan đến lái xe; trong số đó, công việc vận tải đường bộ chiếm khoảng 2,5 triệu. Một nghiên cứu gần đây cho thấy xe tải tự động có thể khiến nhu cầu tuyển lái xe giảm từ 50 đến 70% ở Mỹ và Châu Âu vào năm 2030, và 4,4 triệu trong số 6,4 triệu lái xe chuyên nghiệp ở cả hai châu lục sẽ trở nên dư thừa.