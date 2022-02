Vỏ trứng nứt ra "sát thủ", 15 phút sau có thể... đoạt mạng người

Chủ sở hữu một công ty bắt rắn ở Úc đã gặp phải một chuyện hy hữu. Cụ thể người này đã phát hiện ra 22 quả trứng rắn lành lặn nằm trong túi của mình. Vì vậy nên anh đã buộc phải làm cha đỡ đầu cho những chú rắn con chưa nở này. Tuy nhiên, điều đặc biệt chính là ngay sau khi chúng nở, người này buộc phải lập tức thả đám " sát thủ" này ra thật xa khu dân cư. Nguyên nhân là vì loài rắn này được mệnh danh là "sát thủ đáng sợ nhất nước Úc". Chúng là rắn nâu phương Đông (Pseudonaja textilis), được coi là loài rắn đất độc thứ 2 ở Úc. Mỗi giọt chất độc của rắn nâu phương Đông có thể giết chết 20 người trưởng thành. Thậm chí, nọc độc trong vết cắn của những con rắn nâu phương Đông non cũng có thể giết chết một người đàn ông khỏe mạnh. Điều đáng sợ hơn là, chỉ sau khi chui ra ngoài vỏ trứng, con non có thể biểu hiện mối đe dọa đặc trưng của loài sau 15 phút - đó là xuất hiện nọc độc chết người. Rắn nâu phương Đông nổi tiếng nhanh nhẹn cùng tính khí hung hăng, chúng là loài rắn gây ra nhiều ca tử vong ở Úc, nhiều hơn bất cứ loài rắn nào khác. Loài rắn này di chuyển rất nhanh và rất hiếu chiến, tuy nhiên chúng chỉ phản ứng khi đối phương hành động. Do vậy, nếu bắt gặp rắn nâu phương Đông trong môi trường tự nhiên ở khoảng cách gần, cố gắng đừng cử động và chờ cho chúng bỏ đi. Ở loài rắn nâu phương Đông này, khi chúng cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ nâng đầu lên, hàm hơi bạnh ra và sẵn sàng tấn công. Tốc độ tấn công dao động 0,25-1,80 mét/giây. So với các loài có kích thước tương tự khác, nanh của rắn nâu phương Đông khá nhỏ (khoảng 3mm), cũng như lượng nọc độc cũng ở mức trung bình (khoảng 4mg, mặc dù sản lượng nọc kỷ lục là 67mg). Tuy lượng nọc ít nhưng tác dụng của nó rất lớn. Nọc độc của rắn nâu phương Đông chứa độc tố thần kinh mạnh mẽ, chứa cả chất gây đông máu, các chất gây độc cho tim và thận. Khi trúng nọc rắn nâu phương Đông, nạn nhân có thể tê liệt tiến triển và chảy máu không kiểm soát được. Đôi khi tử vong đã xảy ra do chảy máu vào não do rối loạn đông máu (rối loạn đông máu tiêu thụ). Chuyên gia về rắn cho biết thêm, một khi rắn nâu trưởng thành đẻ trứng ngoài tự nhiên, chúng sẽ để trứng tự nở và tự kiếm mồi. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

