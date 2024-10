Vì sao rùa ở dưới đáy giếng sâu hun hút mà không chết?

Một trong những lý do khiến rùa có thể tồn tại dưới đáy giếng sâu mà không chết là khả năng chịu đói. Chúng có thể sống sót trong điều kiện thiếu thốn thức ăn nhờ vào việc tiêu thụ ít năng lượng. (Ảnh: Phunutoday) Rùa không di chuyển nhiều và có thể sống sót mà không cần ăn trong nhiều ngày, thậm chí là vài tuần.(Ảnh: YouTube) Mặc dù giếng cổ có vẻ như là một môi trường khắc nghiệt, nhưng thực tế lại cung cấp đủ nguồn thức ăn cho rùa. Các sinh vật phù du, côn trùng rơi xuống nước và rêu mọc trên thành giếng đều là những nguồn thức ăn quan trọng giúp rùa duy trì sự sống.(Ảnh: Reddit) Giếng cổ thường là nơi yên tĩnh, không bị quấy rầy bởi con người hay các loài động vật săn mồi khác. Điều này tạo ra một môi trường sống an toàn cho rùa, giúp chúng có thể phát triển mà không phải lo lắng về nguy cơ bị tấn công.(Ảnh: Nature of Niakwa) Rùa có mối liên hệ mật thiết với nước, và chúng có khả năng thích nghi tốt với môi trường nước ngầm trong giếng. (Ảnh: iStock) Nước giếng thường có nguồn gốc từ nước ngầm, được nối với sông, hồ và biển, tạo điều kiện thuận lợi cho rùa sinh sống.(Ảnh: Vilebrequin) Người xưa thường thả rùa vào giếng để kiểm tra chất lượng nước và ngăn ngừa ô nhiễm. Rùa được coi là biểu tượng của sự trường thọ và may mắn, nên việc nuôi rùa trong giếng cũng là một phần của tín ngưỡng và thực hành văn hóa.(Ảnh: Everypixel) Việc rùa có thể tồn tại dưới đáy giếng sâu không chỉ là một hiện tượng tự nhiên thú vị mà còn phản ánh khả năng sinh tồn phi thường của loài động vật này. Từ khả năng chịu đói, nguồn thức ăn tự nhiên, môi trường sống an toàn, đến tín ngưỡng và thực hành của người xưa, tất cả đều góp phần giải thích vì sao rùa có thể sống sót và phát triển dưới đáy giếng sâu.(Ảnh: Phụ nữ Việt Nam) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

