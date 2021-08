Vì sao khói cháy rừng khiến con người dễ mắc COVID-19 hơn?

Đã hai năm liên tiếp, Trái đất chìm trong những đám khói dày đặc do cháy rừng gây ra. Biến đổi khí hậu đã khiến mùa hè ở nhiều nơi trên thế giới trở nên nóng kỷ lục, dẫn đến thảm họa cháy rừng. Những đám mây này lớn đến mức còn làm ảnh hưởng đến thời tiết, tạo ra sét và khiến cho bầu trời có nhiều màu sắc khác nhau. Khói cháy rừng chứa các hạt nhỏ độc hại đe dọa đến sức khỏe của con người. Nguy hiểm hơn, con người không có biện pháp nào để thoát khỏi những đám khói cháy rừng đó. Chúng mang theo các hạt vật chất cháy cực nhỏ (được hình thành do các phản ứng hóa học) đến mọi nơi – bất chấp khoảng cách. Trong số các hạt này có những hạt rắn PM 2.5 với kích thước không quá 2,5 micromet – tức là nhỏ hơn sợi tóc người 30 lần. Việc hít phải các hạt này sẽ khiến cho màng nhầy trong phổi của sinh vật sống (trong đó có con người) bị tổn hại. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng các loại khói nói chung có thể khiến mọi người dễ bị mắc các bệnh gây nhiễm trùng phổi hơn, bao gồm cả COVID-19. Bất kỳ tổn thương nào đối với màng nhầy sẽ mở ra những cách thức mới cho vi rút xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, các thành phần trong khói cũng gây kích ứng mắt, gây ho và thở khò khè ngay cả đối với những người khỏe mạnh. Các nhà khoa học đã nghiên cứu mối liên hệ giữa sự gia tăng các trường hợp nhiễm Corona virus ở California, Oregon, Washington và lượng khói sinh ra từ các vụ cháy rừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thiên tai đã làm phát sinh ít nhất 19.000 ca nhiễm COVID-19 mới và gây ra 700 ca tử vong vào mùa hè năm 2020. Một lượng lớn hạt PM 2.5 đã được tìm thấy trong không khí. Năm 2015, một nghiên cứu dài hạn đã xây dựng được mối liên kết giữa các yếu tố cấu thành của khói với việc tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong sớm. Người già và trẻ em là những đối tượng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Các hạt khói có thể mang vi rút. Ngoài ra còn có các tình huống phát sinh khác, chẳng hạn như tập hợp mọi người trong nhà để tránh khói lửa, có thể dẫn đến tăng tương tác với những người bị nhiễm bệnh. Các nhà nghiên cứu tại đại học Harvard đã tìm thấy "bằng chứng mạnh mẽ" về mối liên hệ giữa sự gia tăng vật chất dạng hạt trong khói từ đám cháy và nguy cơ nhiễm COVID-19, tử vong do bệnh tật. Nhiều người coi cháy rừng chỉ là vấn đề của một địa phương nào đó cụ thể, và chỉ những cư dân bản địa thì mới bị ảnh hưởng. Thế nhưng khói từ các đám cháy rừng sẽ bốc lên mỗi lúc một cao cho tới khi chạm tới bầu khí quyển. Sau đó, khói đi vào hệ thống thời tiết và nó sẽ bị đẩy trở lại mặt đất và lan khắp các vùng khác. Mời quý độc giả xem video: Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nguồn: VTV4.

