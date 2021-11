Vì sao chuyên gia lo ngại TikTok khiến người trẻ rối loạn hành vi?

Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, bác sĩ ở nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo khi họ tiếp nhận ngày càng nhiều trường hợp nữ sinh trong độ tuổi teen xuất hiện các triệu chứng rối loạn Tics. Số lượng nữ sinh gặp rối loạn Tics đến khám bệnh gia tăng kể từ khi đại dịch bắt đầu đã làm nhiều bác sĩ hoang mang. Một số bài báo trên tạp chí y khoa cho thấy rất nhiều cô gái vị thành niên đều thường xuyên xem video trên Tiktok về cuộc sống của những người mắc hội chứng Tourette. Tics được định nghĩa là các cử động cơ nhanh, đột ngột, lặp lại khong có nhịp điệu bao gồm cả âm thanh hoặc giọng nói. Hội chứng Tourette được chẩn đoán khi người ta có cả Tics vận động và âm thanh kéo dài trên 1 năm. Hội chứng Tourette là một bệnh lý hệ thần kinh khiến bệnh nhân bị co giật. Bệnh thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và cả người trưởng thành. Triệu chứng co giật có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào hoặc trên toàn bộ cơ thể, đi kèm là các cử động nhanh lặp đi lặp lại, đột ngột và không thể kiểm soát. Các chuyên gia y tế lo ngại rằng phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là TikTok đang vô tình làm gia tăng các triệu chứng của hành vi giống như Tics. Một số cô gái trẻ cho biết họ đã xem nhiều video trên TikTok có hashtag #Tourette trước khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, một số người đã đăng video về biểu hiện lạ của mình lên mạng. Hashtag #Tourettes hiện có 4,9 tỷ lượt xem trên TikTok, nhiều nhà nghiên cứu đang xem xét mối liên hệ tiềm ẩn của ứng dụng này với sự gia tăng của rối loạn Tics trong đại dịch. Tiến sĩ Caroline Olvera, một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này tại Anh, đã khảo sát 3.000 video TikTok, phát hiện 19 trong 28 người mắc TS có những biểu hiện Tics mới sau khi xem video của những TikToker khác nhau. Hiện tượng này cũng đang gây chú ý với các nhà khoa học tại Mỹ, nhiều tổ chức nghiên cứu báo cáo có sự gia tăng rối loạn Tics ở thanh thiếu niên. Một bài báo gần đây của Mariam Hull - nhà thần kinh học trẻ em tại Bệnh viện Nhi Texas đã phát hiện ra rằng các rối loạn tâm lý có khả năng lây lan. Tuy nhiên nếu như trước kia, hầu hết các triệu chứng có khả năng bị giới hạn do địa lý thì giờ đây, phương tiện truyền thông xã hội đã cho phép chúng lây lan ra toàn cầu. Mặc dù rối loạn Tics có thể điều trị được nhưng các bác sĩ và chuyên gia đã đưa ra lời khuyến nghị đối với các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi teen, nên quan tâm đến thói quen sinh hoạt cũng như các nội dung mà con đang tiếp nhận từ các trang mạng xã hội. Mời các bạn xem video: Trèo lên mái nhà quay clip tiktok, thanh niên té tử vong. Nguồn: THDT.

