Sóc bay làm mưa làm gió trên TikTok, nhớ được cả tên mình

Sóc bay Úc có tên khoa học là Petaurus Breviceps Breviceps. Đây là loài thú có túi có kích thước nhỏ sống trong các khu rừng ở Úc và New Guinea. Loài sóc này khi trưởng thành có chiều dài 16-20 cm (bao gồm cả phần đuôi), trọng lượng từ 116 đến 160 gram. Sóc bay Úc sở hữu bộ lông vô cùng mềm mại với một đường sọc đen chạy dài cơ thể. Bên cạnh đó, chúng còn có một màng mỏng kéo dài từ giữa chân trước đến cuối chân sau, cho phép bay xa tới 60-100m sau vài giây.Sóc bay Úc là loài động vật khá thông minh. Chúng có thể nhớ tên của bạn nếu chơi với chúng thường xuyên. Loài động vật này nhanh nhẹn, thích leo trèo và lướt từ nơi này sang nơi khác nếu không gian đủ rộng. Bản tính của sóc bay Úc khá hiền lành, có thể chơi với thú cưng trong nhà như chó, mèo, vẹt. Ngoài ra, chúng là động vật sống về đêm và thích ôm ấp nhau để ngủ trong tổ vào ban ngày. Loài vật này có tính xã hội cao, sống thành từng đàn nhỏ hoặc nhóm với số lượng lên đến bảy con trưởng thành và những con con. Nếu bạn có ý định giữ chúng như thú cưng, hãy cố gắng nuôi 1 cặp trở lên. Trong tự nhiên, thức ăn của sóc bay Úc bao gồm mật hoa và nhựa cây. Nhưng chúng là loài ăn tạp cả thực vật và động vật. Vì vậy, ngoài mật hoa và nhựa cây, sóc còn ăn trái cây, côn trùng và thậm chí cả chim nhỏ hoặc động vật nhỏ. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể ăn các loại thịt đã qua chế biến như thịt gà, tôm, cá, bò, trứng. Sóc bay Úc đực thường có một điểm hói khá đặc trưng trên đầu, đặc biệt khi chúng đạt tới độ tuổi trưởng thành và sẵn sàng giao phối (đối với sóc đực là 12-15 thàng tuổi). Vùng trán của sóc đực sẽ có một vệt lông tối màu hình viên kim cương, thưa lông. Thực chất đây là tuyến mùi hương. Sóc bay Úc đực sử dụng tuyến mùi hương này để đánh dấu bạn tình, các con non và lãnh thổ của mình. Đôi tai của chúng thì hoàn toàn không có lông. Sóc bay thường chuyển động tai liên tục để nhận âm thanh. Đuôi của chúng có vai trò như một bánh lái, tạo sự ổn định và cân bằng khi di chuyển hoặc điều hướng khi bay lượn tự nơi nay đến nơi khác. Sóc bay Úc con mới sinh sẽ tự động chui vào cái túi đựng nhỏ trước ngực mẹ và bú sữa cho tới khi cứng cáp hơn. Rất khó có thể nhìn thấy chúng trong túi của mẹ trong vòng hai tuần bởi sóc non có kích thước rất nhỏ. Sau khoảng sáu tuần, sóc bay Úc non sẽ đủ lớn để có thể nhìn thấy được khi đang ở bên trong túi. Chúng sẽ tiếp tục được mẹ cho bú và sẵn sàng cai sữa sau khi mở mắt được khoảng 3 đến 4 tuần. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News





Sóc bay Úc có tên khoa học là Petaurus Breviceps Breviceps. Đây là loài thú có túi có kích thước nhỏ sống trong các khu rừng ở Úc và New Guinea. Loài sóc này khi trưởng thành có chiều dài 16-20 cm (bao gồm cả phần đuôi), trọng lượng từ 116 đến 160 gram. Sóc bay Úc sở hữu bộ lông vô cùng mềm mại với một đường sọc đen chạy dài cơ thể. Bên cạnh đó, chúng còn có một màng mỏng kéo dài từ giữa chân trước đến cuối chân sau, cho phép bay xa tới 60-100m sau vài giây. Sóc bay Úc là loài động vật khá thông minh . Chúng có thể nhớ tên của bạn nếu chơi với chúng thường xuyên. Loài động vật này nhanh nhẹn, thích leo trèo và lướt từ nơi này sang nơi khác nếu không gian đủ rộng. Bản tính của sóc bay Úc khá hiền lành, có thể chơi với thú cưng trong nhà như chó, mèo, vẹt. Ngoài ra, chúng là động vật sống về đêm và thích ôm ấp nhau để ngủ trong tổ vào ban ngày. Loài vật này có tính xã hội cao, sống thành từng đàn nhỏ hoặc nhóm với số lượng lên đến bảy con trưởng thành và những con con. Nếu bạn có ý định giữ chúng như thú cưng, hãy cố gắng nuôi 1 cặp trở lên. Trong tự nhiên, thức ăn của sóc bay Úc bao gồm mật hoa và nhựa cây. Nhưng chúng là loài ăn tạp cả thực vật và động vật. Vì vậy, ngoài mật hoa và nhựa cây, sóc còn ăn trái cây, côn trùng và thậm chí cả chim nhỏ hoặc động vật nhỏ. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể ăn các loại thịt đã qua chế biến như thịt gà, tôm, cá, bò, trứng. Sóc bay Úc đực thường có một điểm hói khá đặc trưng trên đầu, đặc biệt khi chúng đạt tới độ tuổi trưởng thành và sẵn sàng giao phối (đối với sóc đực là 12-15 thàng tuổi). Vùng trán của sóc đực sẽ có một vệt lông tối màu hình viên kim cương, thưa lông. Thực chất đây là tuyến mùi hương. Sóc bay Úc đực sử dụng tuyến mùi hương này để đánh dấu bạn tình, các con non và lãnh thổ của mình. Đôi tai của chúng thì hoàn toàn không có lông. Sóc bay thường chuyển động tai liên tục để nhận âm thanh. Đuôi của chúng có vai trò như một bánh lái, tạo sự ổn định và cân bằng khi di chuyển hoặc điều hướng khi bay lượn tự nơi nay đến nơi khác. Sóc bay Úc con mới sinh sẽ tự động chui vào cái túi đựng nhỏ trước ngực mẹ và bú sữa cho tới khi cứng cáp hơn. Rất khó có thể nhìn thấy chúng trong túi của mẹ trong vòng hai tuần bởi sóc non có kích thước rất nhỏ. Sau khoảng sáu tuần, sóc bay Úc non sẽ đủ lớn để có thể nhìn thấy được khi đang ở bên trong túi. Chúng sẽ tiếp tục được mẹ cho bú và sẵn sàng cai sữa sau khi mở mắt được khoảng 3 đến 4 tuần.



Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News