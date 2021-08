Cá heo hồng quý hiếm “tung tăng" biển Việt Nam: Điềm báo may mắn?

Mới đây trên mạng xã hội bỗng xuất hiện một chú cá heo hồng đang bơi lội, thậm chí nhảy lên khỏi mặt nước tại biển Đồ Sơn, Hải Phòng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Tuy nhiên, khi có người và tàu thuyền đến, chú cá heo đặc biệt này đã tiến ra vùng biển xa hơn. Việc cá heo xuất hiện ở vùng biển Đồ Sơn đã là điều kỳ lạ, nó thậm chí còn có màu hồng quý hiếm. Thậm chí, theo kinh nghiệm của các ngư dân, việc cá heo hồng bỗng dưng xuất hiện là điềm báo của sự an lanh, may mắn, báo hiệu một mùa bội thu tôm cá cho người đi biển. Cá heo đa phần thường có máu xám trắng, xám đậm, hoặc trắng toàn thân do bạch tạng. Hồng là màu sắc không thường thấy ở cá heo, thường chỉ xuất hiện ở 2 loài là cá heo hồng Amazon và cá heo hồng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cả hai đều là những loài vật hiếm, trong tình trạng nguy cấp theo Sách Đỏ, đang có nguy cơ dần biến mất hoàn toàn vì ô nhiễm môi trường và phá hủy môi trường sống của con người tạo ra. Loài cá heo hồng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương xuất hiện ở đồng bằng châu thổ sông Ngọc của Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á và một số cá thể di chuyển từ Nam Phi đến Australia. Loài cá heo này có tên khoa học là Sousa chinensis chinensis, hay còn gọi là cá heo lưng bướu Thái Bình Dương, cá heo lưng gù, cá heo trắng Trung Quốc... Chiều dài của một con cá heo hồng trưởng thành là từ 2 - 3,5 mét và của con non là khoảng 1 mét, trọng lượng trung bình khoảng 150 - 230 kg. Loài cá này có thể sống đến 40 năm. Một chú cá heo đang lớn chuyển dần sang màu xám rồi hồng nhạt có thêm những đốm nhỏ. Đến khi trưởng thành, chúng có màu hồng hoặc màu trắng. Màu hồng của chúng được cho là do các mạch máu tạo nên sắc tố. Loại cá heo hồng thứ hai sống ở vùng nước ngọt của hệ thống sông Amazon và sông Orinoco ở Nam Mỹ, thường xuất hiện ở các hệ thống sông của Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia và Venezuela. Cá heo sông Amazon có thể dài tới 2,8m, nặng khoảng 160 kg và sống đến 30 năm. Trên thực tế, cá heo hồng có cơ thể và bộ não lớn nhất trong tất cả các loài cá heo nước ngọt. Loài cá heo này có thể sống ở bất cứ đâu và hầu hết chúng có màu xám với những đốm nhỏ màu hồng, gần giống như sắc hồng của chim hồng hạc. Và khi cá heo bắt đầu hưng phấn, cơ thể chúng dần chuyển sang màu hồng sáng giống như khi con người xấu hổ. Cá heo hồng sông Amazon có đốt sống rất dẻo trên cổ nên không giống với những loài cá heo khác. Chúng có thể xoay đầu 180 độ di chuyển xung quanh các thân cây, bãi đá và có thể dễ dàng phát hiện những trở ngại ngay cả trong những môi trường tối tăm. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

