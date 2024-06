Vén màn bí ẩn 'hồ ma' biến mất không một dấu vết sau 1 đêm

Người dân sống ở khu vực núi Long Sơn, thị trấn Yashan, huyện Nam Lăng, tỉnh An Huy, Trung Quốc đều biết đến câu chuyện " hồ ma" hay còn gọi là "hồ nước kỳ diệu". Hồ Nam Lăng, với diện tích 3.000m², từng là nguồn sống của nhiều tôm cá, mang lại lợi ích cho người dân địa phương. Tuy nhiên, một buổi sáng nọ, người dân phát hiện hồ nước đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại bãi đất khô cạn, gây ra sự lo lắng và thắc mắc trong cộng đồng. Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát và phát hiện ra những mỏm đá nứt và lỗ trên mặt hồ có kết nối với mạch nước ngầm. Hồ Nam Lăng được xác định là một hồ nước dạng địa hình karst, nơi nước ngầm thoát qua các hệ thống hang động ngầm dưới đất. Khi các điểm tắc nghẽn trong hệ thống này được thông, nước hồ chảy vào các nhánh khác và biến mất nhanh chóng. Những "âm thanh lạ" mà người dân nghe thấy là tiếng của dòng chảy ngầm bị nghẽn. Sự biến mất của hồ Nam Lăng không phải do hiện tượng siêu nhiên mà do đặc điểm địa hình và hệ thống nước ngầm, giải thích tại sao hồ nước rộng 3.000m² có thể biến mất chỉ sau một đêm, tạo nên câu chuyện huyền bí về "hồ ma" trong lòng người dân địa phương. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ hồ nước ở Trung Quốc dù khô cạn nhưng chứa toàn đá quý.

