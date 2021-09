Vật thể "ghê gớm" lao nhanh về Trái đất, thảm họa có xảy ra?

Một tiểu hành tinh khổng lồ được đặt tên là 2021 NY1, với kích thước gấp 3 lần tượng Nữ thần Tự do, dự kiến sẽ đến gần quỹ đạo Trái Đất trong tháng 9 với tốc độ cực nhanh. Tiểu hành tinh 2021 NY1 có đường kính khoảng 130 - 300 m, trong khi tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ) cao 93 m, có thể đạt vận tốc hơn 32.000 km/h. Do đó, nó được xem là tiểu hành tinh có kích thước lớn. Được biết, tiểu hành tinh này là một trong 17 vật thể ngoài không gian được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) theo dõi vì có lộ trình di chuyển gần Trái Đất. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học không có gi đáng lo sợ về việc tiểu hành tinh 2021 NY1 va chạm với Trái Đất. Tiểu hành tinh này di chuyển cách chúng ta khoảng 1,5 triệu km, gấp gần 4 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Từ tiểu hành tinh (Asteroid), được đặt tên bởi nhà thiên văn học người Anh William Herschel, trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "giống như sao". Đây là những thiên thể đá có kích thước quá nhỏ để gọi là hành tinh Các nhà khoa học ước tính có khoảng 1,1 đến 1,9 triệu tiểu hành tinh có đường lớn hơn một kilomet nằm trong vành đai tiểu hành tinh ở giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc. Tiểu hành tinh được phân thành 3 loại là tiểu hành tinh giàu carbon, silicate hoặc kim loại. Nếu tất cả các tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời gộp lại với nhau thành một khối hình cầu, nó vẫn sẽ nhỏ hơn Mặt Trăng. Năm 1801, Giuseppe Piazzi, nhà thiên văn người Italy, phát hiện tiểu hành tinh Ceres lớn nhất trong hệ Mặt Trời, có quỹ đạo nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Ceres lớn đến mức khối lượng của nó bằng 1/4 tổng khối lượng ước tính của tất cả các tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh cộng lại. Tiểu hành tinh gần Trái Đất là tiểu hành tinh nằm cách quỹ đạo của Trái Đất nhỏ hơn 44 triệu km. Mỗi năm thường có một tiểu hành tinh bằng chiếc xe hơi va chạm với bầu khí quyển của Trái Đất, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ và bị đốt cháy trước khi chạm tới mặt đất. Khoảng 1/6 số lượng tiểu hành tinh có một mặt trăng đồng hành nhỏ. Một số thậm chí còn có hai mặt trăng. Phát hiện đầu tiên về hệ thống tiểu hành tinh - mặt trăng vào năm 1993 là tiểu hành tinh Ida và mặt trăng Dactyl. Một tiểu hành tinh khác đang được NASA theo dõi, kích thước nhỏ hơn nhưng cũng xếp vào loại lớn là 2021 QC1. Nó có đường kính từ 71-160 m và bay cách Trái Đất khoảng 4,8 triệu km. Đầu tháng 8, NASA công bố phát hiện mới về mối nguy hiểm lớn hơn từ vật thể vũ trụ. Một nghiên cứu cho thấy tiểu hành tinh Bennu có thể đâm vào Trái Đất trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2300. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Một tiểu hành tinh khổng lồ được đặt tên là 2021 NY1, với kích thước gấp 3 lần tượng Nữ thần Tự do, dự kiến sẽ đến gần quỹ đạo Trái Đất trong tháng 9 với tốc độ cực nhanh. Tiểu hành tinh 2021 NY1 có đường kính khoảng 130 - 300 m, trong khi tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ) cao 93 m, có thể đạt vận tốc hơn 32.000 km/h. Do đó, nó được xem là tiểu hành tinh có kích thước lớn. Được biết, tiểu hành tinh này là một trong 17 vật thể ngoài không gian được Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) theo dõi vì có lộ trình di chuyển gần Trái Đất. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học không có gi đáng lo sợ về việc tiểu hành tinh 2021 NY1 va chạm với Trái Đất . Tiểu hành tinh này di chuyển cách chúng ta khoảng 1,5 triệu km, gấp gần 4 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Từ tiểu hành tinh (Asteroid), được đặt tên bởi nhà thiên văn học người Anh William Herschel, trong tiếng Hy Lạp nghĩa là "giống như sao". Đây là những thiên thể đá có kích thước quá nhỏ để gọi là hành tinh Các nhà khoa học ước tính có khoảng 1,1 đến 1,9 triệu tiểu hành tinh có đường lớn hơn một kilomet nằm trong vành đai tiểu hành tinh ở giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc. Tiểu hành tinh được phân thành 3 loại là tiểu hành tinh giàu carbon, silicate hoặc kim loại. Nếu tất cả các tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời gộp lại với nhau thành một khối hình cầu, nó vẫn sẽ nhỏ hơn Mặt Trăng. Năm 1801, Giuseppe Piazzi, nhà thiên văn người Italy, phát hiện tiểu hành tinh Ceres lớn nhất trong hệ Mặt Trời, có quỹ đạo nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc. Ceres lớn đến mức khối lượng của nó bằng 1/4 tổng khối lượng ước tính của tất cả các tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh cộng lại. Tiểu hành tinh gần Trái Đất là tiểu hành tinh nằm cách quỹ đạo của Trái Đất nhỏ hơn 44 triệu km. Mỗi năm thường có một tiểu hành tinh bằng chiếc xe hơi va chạm với bầu khí quyển của Trái Đất, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ và bị đốt cháy trước khi chạm tới mặt đất. Khoảng 1/6 số lượng tiểu hành tinh có một mặt trăng đồng hành nhỏ. Một số thậm chí còn có hai mặt trăng. Phát hiện đầu tiên về hệ thống tiểu hành tinh - mặt trăng vào năm 1993 là tiểu hành tinh Ida và mặt trăng Dactyl. Một tiểu hành tinh khác đang được NASA theo dõi, kích thước nhỏ hơn nhưng cũng xếp vào loại lớn là 2021 QC1. Nó có đường kính từ 71-160 m và bay cách Trái Đất khoảng 4,8 triệu km. Đầu tháng 8, NASA công bố phát hiện mới về mối nguy hiểm lớn hơn từ vật thể vũ trụ. Một nghiên cứu cho thấy tiểu hành tinh Bennu có thể đâm vào Trái Đất trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2300. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.