Tuyên bố sốc: Quái vật Bigfoot là hậu duệ của người ngoài hành tinh?

Từ lâu, quái vật Bigfoot hay còn gọi Sasquatch đã trở thành chủ đề "nóng" thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia cũng như công chúng. Bigfoot được mô tả có hình dáng to lớn giống vượn, lông lá đầy mình, cao khoảng 2 - 3m. Nó đứng thẳng bằng 2 chân giống con người. Đặc biệt, quái vật Bigfoot có bàn chân với kích thước khổng lồ. Một số người tuyên bố phát hiện dấu chân của quái vật Bigfoot tại một số khu rừng hẻo lánh, trong đó chủ yếu là khu vực Bắc Mỹ. Trong suốt nhiều năm, con người nỗ lực tìm kiếm bằng chứng chứng minh quái vật Bigfoot thực sự tồn tại nhưng chưa có kết quả. Trước tình hình trên, những người tin vào sự tồn tại của quái vật Bigfoot đã đưa ra một giả thuyết kỳ lạ. Theo giả thuyết này, quái vật Bigfoot huyền thoại là hậu duệ của người ngoài hành tinh đã đến Trái đất từ thời cổ đại. Thậm chí, Lee Solway, quản lý trang Realm of the Supernatural (Vương quốc siêu nhiên), cho hay nhiều người tuyên bố nhìn thấy quái vật Bigfoot hay phát hiện dấu chân của quái thú này đủ cho thấy nó thực sự tồn tại. Ông Solway nói rằng, Bigfoot được nhắc đến trong sử thi Atra-Hasi của người Babylon có từ thế kỷ 18 trước công nguyên. Trong tác phẩm này, quái vật Bigfoot là hậu duệ của người Igigi. Những người này đã đứng lên chống lại vị thần tối cao Annunaki. Ông Solway cũng nhận định Bigfoot hiện sống rải rác ở thiên nhiên hoang dã, tránh xa con người và không muốn bị phát hiện nơi sinh sống. video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ mặt trời (nguồn: VTC14)

