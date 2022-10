TS Đinh Ngọc Minh: Thiếu hụt nguồn nhân lực làm trí tuệ nhân tạo

"Sinh viên Việt Nam rất giỏi"

TS Đinh Ngọc Minh lấy bằng tiến sĩ về Khoa học máy tính tại ĐH Monash, Úc. Ông từng tham gia giảng dạy tại ĐH Monash và ĐH Queensland (Úc). Năm 2019, ông quyết định về Việt Nam làm việc. Chia sẻ về quyết định này, ông Minh cho biết, có lý do cá nhân. Trong đó lý do lớn nhất là do bố mẹ ông đã lớn tuổi, ông muốn quay về Việt Nam để gần cha mẹ. Ngoài ra, các con ông đều sinh ra và lớn lên ở Úc, ông muốn các con có thêm điều kiện tương tác, học tiếng Việt tốt hơn, hiểu về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa gia đình.

Ở Úc, môi trường làm khoa học rất tốt. Trong đó, một yếu tố rất quan trọng trọng nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu về công nghệ đó là nguồn vốn làm nghiên cứu tương đối dồi dào, giúp thu hút được người tài, sinh viên giỏi. Ngoài ra, có điều kiện trang bị thiết bị cơ sở vật chất, hạ tầng tốt. Về văn hóa làm việc rất quy củ, nhưng cũng rất “mở’, hòa đồng, không có rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, điều này tạo động lực cho mọi người tiến lên.

Hiện tại, ông Minh đang cố gắng kết nối với một số nhà khoa học ở các trường đại học, như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội & ĐH Quốc Gia TP.HCM), thời gian làm việc chưa nhiều, nhưng ông cảm nhận môi trường khoa học ở Việt Nam khá tốt, hy vọng văn hóa hàn lâm ở VN cũng đang được chuyển biến tích cực.

“Tôi thấy môi trường làm việc ở Việt Nam đang phát triển rất tốt, có nhiều điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài trở về để phát triển. Trong quá trình làm việc, tôi thấy các giáo sư rất thân thiện, cởi mở. Đặc biệt, tôi nhận thấy sinh viên Việt Nam rất giỏi, đây cũng chính là nguồn động lực cho tôi muốn quay về Việt Nam làm việc, muốn hỗ trợ các bạn về chuyên môn. Đồng thời, cũng chính các bạn hỗ trợ lại để tôi có thể hoàn thiện, phát triển chuyên môn của mình được tốt hơn”, ông Minh chia sẻ.