Tròn mắt với sự phong phú của các loài chuột túi (2)

Wallaby đầm lầy (Wallabia bicolor) cao 66-85 cm, sống trong các sinh cảnh rừng nhiệt đới, ôn đới và đầm lầy ở Đông Australia. Loài chuột túi này có màu sẫm hơn hầu hết các loài wallaby khác. Wallaby đá đuôi chổi (Petrogale penicillata) cao 50-60 cm, cư trú ở Đông Nam Australia. Bàn chân sau của chúng có đệm xù xì để tăng độ bám khi nhảy nhót trên đá.Wallaby rừng nâu (Dorcopsis muelleri) cao 24-30 cm, là loài đặc hữu của các rừng mưa đất thấp phía Tây New Guinea và ba đảo xa bờ. Chúng thường xuất hiện gần khu dân cư, là đối tượng săn bắn của người địa phương từ rất lâu đời. Wallaroo đá (Macropus robustus) cao 0,8-1,4 mét, phân bố rộng hầu khắp lục địa Australia. Wallaroo là tên gọi của các loài chuột túi có kích cõ nhỏ hơn kangaroo và lớn hơn wallaby. Thỏ túi hung (Lagorchestes hirsutus) cao 31-19 cm, trước kia từng cư trú trên lục địa Australia. Ngày nay chúng chỉ còn tồn tại ngoài tự nhiên ở hai đảo phía Tây lục địa này. Quokka (Setonix brachyurus) dài 40-54 cm, xuất hiện ở các đảo Rottnes và Bald, ngoài khơi bờ biển Tây Nam Australia. Chúng có đuôi ngắn so với đa phần các loài chuột túi, leo trèo được ở các cây thấp. Chuột túi cây sống lưng vàng (Dendrolagus goodfellowi) dài 55-77 cm, là động vật bản địa ở các rừng mưa miền núi New Guinea. Sống trên cây với khả năng leo trèo tốt, chúng ăn lá và quả. Chuột túi cây Doria (Dendrolagus dorianus) dài 51-81 cm, sống ở khu vực rừng trên núi thuộc New Guinea. Là loài thú túi sống trên cây nặng nhất, chúng thường xuyên xuống đất. Chuột túi cây Lumholtz (Dendrolagus lumholtzi) dài 48-65 cm, xuất hiện ở các rừng mưa Queensland, Australia. Đây là loài chuột túi cây nhỏ nhất. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

