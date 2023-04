Tròn mắt những loài động vật sở hữu đôi tai khủng nhất thế giới

1. Voi châu Phi: Tai của voi rất lớn, có thể dài tới 1,5 mét và có vai trò rất quan trọng trong việc giúp loài động vật này nghe được những âm thanh xa. Ngoài ra, nhờ tai lớn, voi còn có thể giải nhiệt bằng cách làm mát bằng không khí. 2. Dơi lớn đầm lầy: Tai của dơi lớn đầm lầy có kích thước lớn hơn cả cơ thể nó. Tai dơi chủ yếu được sử dụng để nghe và nhận diện âm thanh để định hướng và tìm thức ăn. Điều đặc biệt là tai của dơi có khả năng xoay lên xuống để tăng cường khả năng nghe của chúng. 3. Sóc đỏ: Tai của sóc đỏ to hơn so với các loài sóc khác. Tác dụng của tai sóc đỏ là giúp chúng nghe và nhận diện được các âm thanh cực nhỏ và xa. 4. Thỏ tai to có tới 6 loài ở Mỹ, một số loài có đôi tai dài 18cm (khoảng 1/3 kích thước cơ thể của chúng). 5. Hươu cao cổ có tai lớn để giúp chúng nghe tín hiệu cảnh báo và nhận biết âm thanh của đàn. Tai của chúng có thể dài tới 45 cm. Chúng là loài động vật ăn cỏ và là động vật cao nhất trên cạn, có thể cao tới 5,5 mét. 6. Tê giác châu Á có tai lớn để giúp chúng nghe âm thanh của các con tặc và bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Tai của chúng có thể dài tới 60 cm. Tê giác châu Á là một trong những loài động vật có kích thước lớn nhất ở châu Á, và nặng tới 2 tấn. 7. Bò rừng có tai rộng và dài, giúp chúng nghe tốt trong khu rừng tối. Chúng còn có khả năng xoay đầu để dễ dàng nghe từ các hướng khác nhau. 8. Linh dương đầu bò: Tai của linh dương đầu bò rộng và dài, giúp chúng có khả năng nghe rõ những âm thanh từ các hướng khác nhau. 9. Sư tử là loài động vật có đôi tai rộng tới 11-12 cm, giúp chúng nghe được tiếng hổ của lãnh thổ và tốc độ gió để chạy săn mồi. 10. Carcal là một loài mèo rừng chân dài, chúng sống trong vùng từ châu Phi tới Ấn Độ, nổi tiếng với đôi tai lớn và sở hữu khả năng nghe rất khủng khiếp. 11. Cáo Fennec còn có cái tên mà người bản địa ưu ái gọi là Cáo “tai dơi” chúng sống ở miền đông và nam châu Phi. Đặc biệt, chúng có sở thích là ăn côn trùng. Đôi tai khổng lồ còn giúp Cáo Fennec xua tan đi cái nóng của mùa hè và phát hiện những loài côn trùng đang trốn chạy dưới cát. >>>Xem thêm video: Kinh ngạc về sự trùng khớp giữa gen người và động vật. Nguồn: Kienthucnet.

