Trâu rừng nổi máu anh hùng tấn công sư tử cứu nguy voi con

Một tình huống thú vị trong thế giới tự nhiên đã được hướng dẫn viên Jill Mathew ghi lại tại Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Bầy sư tử đang nghỉ trưa trong những bụi cây nhỏ gần cái hồ cạn nước, trong khi những con voi lại đang đào đất nhằm tìm kiếm bùn và một ít nước còn sót lại trong lòng hồ. Khi đã qua giấc nghỉ trưa, bầy sư tử cảm thấy đói bụng và thức dậy đi săn. Mục tiêu lần này của chúng là hai chú voi con bị lạc mẹ ở khu vực hồ nước. Sư tử vốn nổi tiếng là loài săn mồi giỏi, ''cậy đông hiếp yếu'' xông đến tấn công hai chú voi nhỏ. Tuy nhiên khi cuộc săn mồi của sư tử vừa bắt đầu, điều bất ngờ đã xảy ra. Khi trông thấy sư tử bắt nạt voi con, từ xa một đàn trâu rừng nhanh chóng hội quân để tấn công kẻ săn mồi, cứu nguy kẻ yếu. Những người chứng kiến cho biết, không rõ là do trâu rừng vốn chẳng ưa gì sư tử hay do chúng lầm tưởng voi con là đồng loại, cả đàn trâu lao đến tấn công dữ dội. Một trong số những con trâu rừng dùng cặp sừng khủng xua đuổi sư tử khỏi voi con. Chỉ sau vài phút với màn cứu nguy đầy anh hùng của trâu rừng, voi con thoát chết, những con mèo lớn bỏ chạy tán loạn. Ngay sau đó, chú voi ''đen đủi'' cũng tìm được đồng loại của mình để được các con trưởng thành bảo vệ. Những cuộc đụng độ giữa sư tử và trâu rừng thường xuyên diễn ra. Là sinh vật săn mồi siêu hạng trong thiên nhiên hoang dã, được mệnh danh là vua của muôn loài, nhưng không phải lúc nào sư tử cũng là ''kẻ chiến thắng''. Trong khi sư tử nhanh nhẹn, sở hữu móng vuốt và hàm răng sắc nhọn thì trâu rừng châu Phi lại có ''vũ khí tối thượng'' là cặp sừng cực kỳ nguy hiểm và thân hình siêu to khổng lồ. Một khi lạc vào giữa bầy trâu rừng sừng khủng, sư tử khó mà bảo toàn tính mạng. Cảnh sư tử chạy trốn khỏi bầy sư tử châu Phi. Voi khủng sát hại trâu rừng dã man. | Kruger Sightings

