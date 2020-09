Hết hồn cảnh sư tử tấn công người qua cửa kính ô tô

Trong thời gian gần đây, việc có nhiều người tham quan các khu bảo tồn động vật hoang dã đã khiến các loài động vật dần trở nên dạn dĩ hơn với con người. Ngay cả những loài hung dữ như sư tử - chúa tể rừng xanh cũng dần quen với sự hiện diện của con người trong các khu bảo tồn động vật hoang dã. Trong chuyến tham quan Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi, kỹ sư Mark Williams-Wynn đã trải qua những giây phút cực kỳ kinh hoàng khi bị một con sư tử đực...dọa tấn công qua cửa kính ô tô. Ban đầu con sư tử tỏ ra khá hiền lành trước mặt du khách và những chiếc ô tô. Tuy nhiên, có vẻ như tiếng ồn từ động cơ của các phương tiện đã khiến nó bực tức. Bỗng nhiên con sư tử quay người về phía xe ô tô của Mark, nó vươn đôi chân lớn với móng vuốt sắc nhọn cào cửa kính xe dọa tấn công. Thật may mắn khi ấy cửa kính xe không ở trạng thái mở. Mark cho biết anh đã trải qua giây phút sợ hãi tột cùng khi con sư tử đòi vào ô tô tấn công mình. Sau khi tấn công du khách bất thành, con sư tử lặng lẽ bỏ đi. Những trường hợp sư tử bất ngờ tấn công du khách qua cửa kính ô tô đã từng xảy ra nhiều lần khiến nhiều người không khỏi hoảng hồn. Đây là hình ảnh một con sư tử cái ở công viên hoang dã tại Johannesburg, Nam Phi đã trèo lên ô tô và tấn công du khách. Thật không may lúc này cửa kính xe đang mở và con sư tử dễ dàng thò chân vào bên trong. Những du khách bị tấn công nhanh trí bấm còi inh ỏi, tuy nhiên điều đó cũng không xua đuổi được con sư tử cái đang nóng giận, khó ở. Cuối cùng họ phải lái xe bỏ chạy mới tránh được sự tấn công dai dẳng của con sư tử. Để thuận tiện cho việc ngắm cảnh mà vẫn đảm bảo an toàn khi thăm các khu bảo tồn hoang dã, du khách thường được ngồi trong những chiếc xe jeep mui trần. Bởi khi bạn ngồi trên xe, sư tử sẽ coi bạn và chiếc xe là một đối tượng thống nhất chứ không phải là 2 phần tách biệt. Khi đó chúng không coi chiếc xe (và bạn) là con mồi bởi nó quá to lớn để chúng có thể săn. Mặt khác, vì đã quá quen với sự hiện diện của những chiếc xe này (do hình thức tham quan này rất phổ biến) nên chúng không cảm thấy bị đe dọa. Tuy nhiên, chẳng có cái gì là an toàn tuyệt đối. Nếu bạn vô tình đứng dậy hoặc làm bất cứ hành động nào khiến sư tử nhận ra bạn là một phần tách biệt với chiếc xe thì bạn sẽ gặp nguy hiểm và theo bản năng chúng sẽ tấn công. Quá trình phát triển của sư tử trong tự nhiên. | National Geographic

