Trái đất sẽ tiêu vong vì hết oxy, con người không còn nhiều thời gian?

Khí quyển là lớp các chất khí bao quanh Trái Đất và được giữ lại bởi lực hấp dẫn của Trái Đất. Nó gồm có nitơ (78 % theo thể tích) và oxy (21%), với một lượng nhỏ agon (0,9%), cacbon điôxít (dao động, khoảng 0,035%), hơi nước và một số chất khí khác. Bầu khí quyển bảo vệ sự sống trên Trái Đất bằng cách hấp thụ các bức xạ tia cực tím của mặt trời và tạo ra sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm. Trong số các thành phần của khí quyển, oxy đóng một vai trò rất lớn trong hệ sinh thái của Trái đất. Việc oxy biến mất trong vòng 5 giây cũng đủ khiến cho nhiều thứ trở nên bất thường, thậm chí khiến loài người cũng như toàn bộ các sinh vật khác đi đến kết cục diệt vong. Tuy nhiên, sự tồn tại của oxy sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Theo dự đoán của các nhà khoa học, bầu khí quyển Trái đất trong tương lai sẽ tràn ngập khí metan, trong khi hàm lượng lượng khí oxy sẽ trở nên cực kỳ ít ỏi. Theo các tính toán được thực hiện bởi nhà khoa học Chris Reinhard của Viện Công nghệ Georgia (Mỹ) và nhà khoa học môi trường Kazumi Ozaki, từ Đại học Toho ở Nhật Bản, khoảng thời gian bầu khí quyển chứa đầy khí oxy có thể chiếm 20-30% trong tổng ‘tuổi thọ’ của Trái Đất nói chung. Hàm lượng CO2 trong không khí giảm mạnh khiến số lượng thực vật quang hợp, như thực vật, ít đi. Điều này vô hình trung khiến hàm lượng khí oxy trong khí quyển càng ngày càng ít ỏi. Sự thay đổi này sẽ đưa bầu khí quyển trở lại trạng thái giống như thời điểm cách đây 2,4 tỷ năm, trước khi Sự kiện Ôxy hóa Lớn diễn ra. Các nhà khoa học trước đây đã dự đoán rằng sự gia tăng bức xạ từ Mặt trời sẽ quét sạch nước biển khỏi hành tinh của chúng ta trong vòng khoảng 2 tỷ năm. Tuy nhiên, mô hình mới - vốn được xây dựng dựa trên 400.000 lượt mô phỏng - cho thấy việc suy giảm hàm lượng oxy sẽ khiến sự sống biến mất. Nhà khoa học Chris Reinhard nói với tạp chí New Scientist: "Sự sụt giảm oxy là rất, rất nghiêm trọng. "Chúng ta đang nói về lượng oxy ít hơn một triệu lần so với ngày nay". Vào thời điểm đó, Trái Đất sẽ không còn là nơi sinh sống lý tưởng với con người và hầu hết các dạng sống khác dựa vào oxy. Do vậy, hãy hy vọng con người sẽ tìm ra cách định cư trên một hành tinh khác trong vòng 1 tỷ năm tới. Khi thiếu đi oxy các công trình kiến trúc từ bê tông có thể sụp đổ ngay tức khắc. Bởi oxy đóng vai trò như chất liên kết đặc biệt cho bê tông. Bất cứ kim loại nào chưa qua xử lý sẽ hợp nhất, bám chặt lấy nhau. Trong công đoạn sản xuất, chúng được xử lý để tạo nên 1 lớp oxy hóa trên bề mặt, ngăn bám dính với nhau. Khi không có lớp oxy hóa, các kim loại này sẽ lập tức gắn chặt lấy nhau. Thậm chí việc không có oxy còn khiến bầu trời trở nên tối đen như mực. Trong khi tất cả những điều trên xảy ra, lớp vỏ trái đất cũng hoàn toàn vỡ vụn. Bởi lớp vỏ trái đất được tạo thành từ 45% oxy. Chính vì vậy mà lớp vỏ này sẽ tiếp tục vỡ cho tới khi không còn gì.

