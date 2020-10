Vừa phát hiện “siêu Trái đất” có thể tồn tại sự sống

Đầu năm nay, kính viễn vọng SAINT-EX ở Mexico do trung tâm NCCR PlanetS của Đại học Bern, Thụy Sĩ, vận hành phát hiện hai ngoại hành tinh quay quanh ngôi sao TOI-1266 ở cách Trái Đất 120 năm ánh sáng. Nghiên cứu của giáo sư vật lý thiên văn Brice-Olivier Demory ở Đại học Bern và cộng sự công bố hôm 2/10 trên tạp chí Astronomy and Astrophysics cung cấp những hiểu biết đầu tiên về đặc điểm của hệ sao này. Theo đó, hai hành tinh mới này có tên là TOI-1266 b và TOI-1266 c, quay xung quanh sao lùn đỏ. Được biết, TOI-1266 b và TOI-1266 c phải mất khoảng 11 và 19 ngày để hoàn thành một vòng quanh sao chủ. Trong khi, Sao chủ của chúng nhỏ hơn Mặt Trời, lạnh hơn nên có thể xuất hiện chất lỏng trên bề mặt những hành tinh xung quanh. Tuy nhiên, trong khi TOI-1266 b được coi là một "tiểu sao Hải Vương" do có kích thước gấp 2,5 Trái đất và TOI-1266 c có kích thước gấp 1,5 lần Trái đất, được xếp vào hàng "Siêu Trái đất". Mặc dù có kích thước khác nhau nhưng cả hai hành tinh đều có nhiệt độ tương tự nhau và có thể bao gồm các thành phần đá và kim loại, giống Trái Đất và sao Kim. Các nhà khoa học đề xuất rằng có thể có nước, dấu hiệu của sự sống trên siêu Trái Đất này. "Những hành tinh có kích thước trong khoảng giữa TOI-1266 b và c khá hiếm gặp, do ảnh hưởng của bức xạ mạnh từ ngôi sao làm xói mòn khí quyển của chúng", Yilen Gómez Maqueo Chew, điều phối viên dự án SAINT-EX, nhà nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Mexico, cho hay. Kính thiên văn SAINT-EX đặt tại Mexico đã nhiều lần giúp các nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu và khám phá ra hành tinh mới. Đầu tháng 10 vừa qua, các nhà nghiên cứu đã xác định được 24 "hành tinh siêu sống", là một dạng ngoại hành tinh có thể phù hợp hơn Trái đất cho sự xuất hiện và tiến hóa của sự sống. Tính đến tháng 9/ 2018, NASA phát hiện hơn 4.500 ngoại hành tinh, khoảng 50 hành tinh trong số đó "có thể sống được". Chúng có kích thước và quỹ đạo phù hợp với ngôi sao chủ để nước có thể tồn tại trên bề mặt, về mặt lý thuyết là hỗ trợ cuộc sống. Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ | VTV TSTC

