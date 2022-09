Trái đất phát báo động: Gần 40% sinh vật sắp tuyệt chủng!

Theo nhận định của Nic Rawlence, giám đốc Phòng thí nghiệm di truyền cổ Otago và là giảng viên cao cấp về DNA cổ đại tại Khoa Động vật học tại Đại học Otago ở New Zealand, cuộc tuyệt chủng lần thứ 6 chắc chắn sẽ diễn ra. Theo Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) về các loài bị đe dọa, khoảng 41.000 - gần một phần ba tổng số loài được đánh giá - hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng. Theo IUCN và World Wide Fund for Nature (WWF), nhiều loài và phân loài nổi tiếng - bao gồm đười ươi Sumatra (Pongo abelii ), báo Amur (Panthera pardus orientalis), voi Sumatra (Elephants maximus sumatranus), tê giác đen (Diceros bicornis ), rùa biển đồi mồi (Eretmochelys imbricata), hổ Sunda... có nguy cơ tuyệt chủng. IUCN mô tả mức độ cực kỳ nguy cấp là những loài có nguy cơ tuyệt chủng cực cao do số lượng giảm nhanh từ 80 đến hơn 90% trong 10 năm trước (hoặc ba thế hệ), quy mô dân số hiện tại dưới 50 cá thể, hoặc những yếu tố khác. Nhiều loài trong số này đang bị đe dọa nghiêm trọng đến mức chúng có thể không tồn tại đến năm 2050. Ví dụ, chỉ có 70 con báo Amur vẫn còn trong tự nhiên, trong khi vaquita (Phocoena xoang), một loài cá heo được cho là loài động vật biển có vú quý hiếm nhất thế giới, chỉ còn 10 cá thể. Vô số loài ít được biết đến hơn cũng đang gặp nguy hiểm. Một đánh giá năm 2019 được xuất bản trên tạp chí Bảo tồn Sinh học phát hiện ra rằng, hơn 40% các loài côn trùng hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng. Các loài côn trùng nằm trong danh sách "cực kỳ nguy cấp" của IUCN, bao gồm châu chấu đầu trắng (Chorthippus acroleucus), dế bụi Nam Alpine (Anonconotus apenninigenus), bướm xanh Swanepoel (Lepidochrysops swanepoeli), ong vò vẽ Franklin (Bombus Franklini); ong nghệ Franklin; châu chấu không cánh Seychelles (Procytettix fusiformis)... Theo báo cáo năm 2018 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), hơn 90% rạn san hô trên thế giới có thể bị chết vào năm 2050 ngay cả khi sự nóng lên toàn cầu được giữ ở mức 1,5 độ C. Một báo cáo gần đây của IPCC cho thấy rằng, vào đầu những năm 2030, nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C có thể khiến 99% rạn san hô trên thế giới trải qua những đợt nắng nóng quá thường xuyên khiến chúng không thể phục hồi. Đến năm 2050, hơn 90% rạn san hô trên thế giới có thể bị chết. Một báo cáo năm 2022 cho biết, hai trong năm loài lưỡng cư (40,7%) hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng, trong khi một báo cáo năm 2016 được công bố bởi tạp chí Biology Letters đã tuyên bố rằng, vào năm 2050, 35% loài ếch ở vùng nhiệt đới ẩm ướt của Queensland, Australia, "có thể bị tuyệt chủng." Một báo cáo khác cũng cho thấy, 85% loài lưỡng cư thiếu dữ liệu (DD) có khả năng bị đe dọa tuyệt chủng, cũng như hơn một nửa số loài DD thuộc nhiều nhóm phân loại khác, chẳng hạn như động vật có vú và bò sát. Dù vậy, vẫn rất khó để xác định chính xác số lượng các loài có khả năng bị tuyệt chủng vào năm 2050, phần lớn là do quy mô của sự tuyệt chủng vẫn chưa được xác định. Hơn nữa, chúng ta không biết có bao nhiêu loài hiện đang tồn tại. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT.

