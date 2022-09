Trái đất mất dần nhiệt: Có thành hành tinh “chết” trong tương lai?

Trái đất vẫn nguội dần đi trong suốt quãng thời gian tồn tại của mình. Khoảng 4,5 tỷ năm trước, bề mặt Trái đất non trẻ là những biển dung nham nóng bỏng. Theo thời gian, nó nguội đi, rắn lại và trở thành lớp vỏ Trái đất ta đang biết. Trái đất đã giải phóng một lượng lớn nhiệt từ bên trong lõi lên bề mặt của nó kể từ khi hình thành. Điều này giúp thúc đẩy sự đối lưu lớp phủ Trái đất và một số hoạt động kiến tạo địa chất. Quá trình truyền nhiệt này hoạt động giữa ranh giới lõi và lớp phủ (nơi lõi nóng chảy tiếp xúc trực tiếp với các khoáng chất ở lớp phủ trạng thái rắn). Bên cạnh đó, dưới lớp vỏ Trái đất có một loại "súp" bán rắn của magma rất nóng. Chúng có nhiệt độ như vậy nhờ các loại đá phóng xạ nhẹ trong lớp phủ của Trái đất phân rã và tạo ra nhiệt. Sau khi bị nung nóng, magma bốc lên trên bề mặt (ngay dưới lớp vỏ Trái đất), tỏa nhiệt nhờ hoạt động của núi lửa. Ở trên bề mặt này, dung nham sẽ trở nên nguội đi, dày đặc hơn sau đó chìm xuống độ sâu của lớp phủ. Chính tại đây, magma sẽ được nung nóng trở lại, quá trình này lặp đi lặp lại thành một chuyển động tròn vĩnh viễn, diễn ra kể từ khi Trái đất hình thành cách đây 4,5 tỷ năm được gọi là hiện tượng đối lưu lớp phủ. Chính sự chuyển động vô hạn này của magma đã làm di chuyển các mảng kiến tạo (lớp vỏ nằm bên ngoài Trái đất được chia thành nhiều phần tạo thành các mảng) và đó là lý do tại sao chúng ta coi Trái đất như một hành tinh "đang hoạt động". Tuy nhiên, theo dự đoán của các nhà khoa học, một ngày nào đó, tất cả sức nóng trên hành tinh sẽ mất đi và không xác định rõ hiện tượng đối lưu này sẽ diễn ra trong bao lâu. Một nghiên cứu mới đây cũng cho thấy, Trái đất có thể bị đóng băng sớm hơn dự kiến. Các chuyên gia đã nghiên cứu khả năng dẫn nhiệt của một khoáng chất có tên là Bridgmanite (khoáng chất nhiều nhất trên Trái đất nằm dưới lớp manti) để hiểu biết nhiệt được lan tỏa nhiệt như thế nào. Những khoáng sản này tạo nên một phần của lớp phủ rắn tiếp xúc trực tiếp với phần lõi nóng chảy. Nhờ tính dẫn điện của nó và theo quy luật của vật lý càng dẫn điện, càng truyền nhiều nhiệt dẫn đến hành tinh của chúng ta nguội đi càng nhanh. Các nhà nghiên cứu đã tái tạo các điều kiện tồn tại giữa lõi và lớp phủ trong phòng thí nghiệm, và đo độ dẫn nhiệt chúng. Kết quả cho thấy rằng, những khoáng chất này dẫn điện gấp 1,5 lần so với suy đoán trước đây của giới khoa học. Điều này khiến lớp phủ Trái đất sẽ được làm mát nhanh hơn. Do đó, hoạt động kiến tạo mảng được hình thành do sự chuyển động của magma trong lớp phủ sẽ nhanh chóng dừng lại, khiến hành tinh của chúng ta có thể trở thành một hành tinh "chết" về mặt địa chất. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

Trái đất vẫn nguội dần đi trong suốt quãng thời gian tồn tại của mình. Khoảng 4,5 tỷ năm trước, bề mặt Trái đất non trẻ là những biển dung nham nóng bỏng. Theo thời gian, nó nguội đi, rắn lại và trở thành lớp vỏ Trái đất ta đang biết. Trái đất đã giải phóng một lượng lớn nhiệt từ bên trong lõi lên bề mặt của nó kể từ khi hình thành. Điều này giúp thúc đẩy sự đối lưu lớp phủ Trái đất và một số hoạt động kiến tạo địa chất. Quá trình truyền nhiệt này hoạt động giữa ranh giới lõi và lớp phủ (nơi lõi nóng chảy tiếp xúc trực tiếp với các khoáng chất ở lớp phủ trạng thái rắn). Bên cạnh đó, dưới lớp vỏ Trái đất có một loại "súp" bán rắn của magma rất nóng. Chúng có nhiệt độ như vậy nhờ các loại đá phóng xạ nhẹ trong lớp phủ của Trái đất phân rã và tạo ra nhiệt. Sau khi bị nung nóng, magma bốc lên trên bề mặt (ngay dưới lớp vỏ Trái đất), tỏa nhiệt nhờ hoạt động của núi lửa. Ở trên bề mặt này, dung nham sẽ trở nên nguội đi, dày đặc hơn sau đó chìm xuống độ sâu của lớp phủ. Chính tại đây, magma sẽ được nung nóng trở lại, quá trình này lặp đi lặp lại thành một chuyển động tròn vĩnh viễn, diễn ra kể từ khi Trái đất hình thành cách đây 4,5 tỷ năm được gọi là hiện tượng đối lưu lớp phủ. Chính sự chuyển động vô hạn này của magma đã làm di chuyển các mảng kiến tạo (lớp vỏ nằm bên ngoài Trái đất được chia thành nhiều phần tạo thành các mảng) và đó là lý do tại sao chúng ta coi Trái đất như một hành tinh "đang hoạt động". Tuy nhiên, theo dự đoán của các nhà khoa học, một ngày nào đó, tất cả sức nóng trên hành tinh sẽ mất đi và không xác định rõ hiện tượng đối lưu này sẽ diễn ra trong bao lâu. Một nghiên cứu mới đây cũng cho thấy, Trái đất có thể bị đóng băng sớm hơn dự kiến. Các chuyên gia đã nghiên cứu khả năng dẫn nhiệt của một khoáng chất có tên là Bridgmanite (khoáng chất nhiều nhất trên Trái đất nằm dưới lớp manti) để hiểu biết nhiệt được lan tỏa nhiệt như thế nào. Những khoáng sản này tạo nên một phần của lớp phủ rắn tiếp xúc trực tiếp với phần lõi nóng chảy. Nhờ tính dẫn điện của nó và theo quy luật của vật lý càng dẫn điện, càng truyền nhiều nhiệt dẫn đến hành tinh của chúng ta nguội đi càng nhanh. Các nhà nghiên cứu đã tái tạo các điều kiện tồn tại giữa lõi và lớp phủ trong phòng thí nghiệm, và đo độ dẫn nhiệt chúng. Kết quả cho thấy rằng, những khoáng chất này dẫn điện gấp 1,5 lần so với suy đoán trước đây của giới khoa học. Điều này khiến lớp phủ Trái đất sẽ được làm mát nhanh hơn. Do đó, hoạt động kiến tạo mảng được hình thành do sự chuyển động của magma trong lớp phủ sẽ nhanh chóng dừng lại, khiến hành tinh của chúng ta có thể trở thành một hành tinh "chết" về mặt địa chất. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT