Top công trình vĩ đại không lời giải gây "rối não" cả thiên tài

Khối sa thạch Al Naslaa nằm giữa sa mạc Tayma chia đôi ở chính giữa bởi nhát cắt hoàn hảo và chuẩn xác như thể dùng công nghệ laser. Sự hình thành của tảng đá và điểm đặc biệt của nó là một bí ẩn đến nay vẫn chưa thể giải mã. Nằm giữa Thái Bình Dương, đảo Phục Sinh được bao phủ xung quanh bởi những tượng đá khổng lồ. Tuy nhiên hòn đảo này khó có thể khai thác được những tảng đá to như thế, và nó lại nằm tách biệt với đất liền nên nguồn gốc của những tảng đá này vẫn thử thách các nhà khoa học suốt bao thế kỷ qua. Ngôi nhà bí ẩn của các nàng tiên (Domus de Janas) ở Sardinia,Ý có kích thước siêu nhỏ phù hợp với các nàng tiên tí hon hơn là con người. Người ta tin rằng "ngôi nhà trong truyện cổ tích" bằng đá này đã khoảng 6.000 năm tuổi. Bãi đá Stonehenge, Anh Quốc là một công trình vô cùng bí ẩn vì quanh khu vực này không hề có nơi nào để khai thác đá, nghĩa là người ta đã phải vận chuyển những tảng đá này từ rất xa. Stonehenge đã xuất hiện trước khi Merlin – người thân tín với vua Arthur – ra đời. Vậy làm cách nào để người xưa có thể vận chuyển đá đến đây để xây dựng? Dolmen Volkonsky là công trình nổi tiếng, nằm ở vùng núi Sochi đã vài nghìn năm tuổi. Các nhà khoa học và mọi người vẫn tranh cãi mục đích của vật thể này là gì. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là người cổ đại dùng cách nào và dùng công cụ gì để đào được một căn phòng rộng rãi trong tảng đá khổng lồ. Nếu có dịp ghé thăm Newgrange, bạn sẽ thấy những sự kiện thiên văn diễn ra hoàn toàn trùng khớp nếu quan sát từ bên trong. Tia sáng của các vì sao sẽ lấp đầy những căn phòng. Truyền thuyết dân gian Ailen kể rằng nơi đây là chỗ ở của những chú lùn và tiên nữ. Teotihuacan hay "nơi sinh ra của các vị thần" nằm gần thủ đô Mexico. Hiện tại, khách du lịch chỉ có thể tìm thấy tàn tích của Teotihuacan. Công trình có niên đại hàng ngàn năm từng là một thành phố lớn với hơn 100.000 cư dân sinh sống. Mộ người Celt, bắc Caucasus, Nga được xây bằng đá mài rất phẳng, trên một sườn núi. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu những cấu trúc này có khối lượng được tính bằng tấn. Đặc biệt hơn, những kết cấu được kết nối với nhau chính xác đến mức, chúng không cần những thanh xà hay vật liệu gì để ghép nối. Niên đại của công trình này đã được 5000 năm. Ở các vùng khác nhau của vùng Asuka ở Nhật Bản, có những tảng đá chạm khắc đặc biệt với các lỗ vuông lớn ở trên thân, được những cư dân cổ đại của Nhật Bản tạo ra. Mục đích sử dụng của Masuda no iwafune vẫn là một ẩn số. Tikal, Guatemala là một trong những khu vực sinh sống lớn nhất của người Maya. Sự chú ý lớn nhất ở khu vực này, là những kim tự tháp có hình dạng vuông vức tuyệt đối. Chúng được xây theo kiểu "ở đến đâu, xây đến đó" một cách tạm thời nhưng vô cùng chắc chắn và chính xác. Petra, Jordan là công trình kiến trúc bí ẩn cao hơn 900 mét so với mực nước biển được nằm ẩn trong những tảng đá. Những người tạo ra nó đã phải rất kiên nhẫn khi đục đẽo cả khối đá lớn để tạo nên một kiệt tác như thế. Đền Bacchus ở Baalbek là một công trình bí ẩn được xây dựng vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Ngôi đền lớn hơn cả đền Parthenon nổi tiếng ở Athens. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Khối sa thạch Al Naslaa nằm giữa sa mạc Tayma chia đôi ở chính giữa bởi nhát cắt hoàn hảo và chuẩn xác như thể dùng công nghệ laser. Sự hình thành của tảng đá và điểm đặc biệt của nó là một bí ẩn đến nay vẫn chưa thể giải mã. Nằm giữa Thái Bình Dương, đảo Phục Sinh được bao phủ xung quanh bởi những tượng đá khổng lồ. Tuy nhiên hòn đảo này khó có thể khai thác được những tảng đá to như thế, và nó lại nằm tách biệt với đất liền nên nguồn gốc của những tảng đá này vẫn thử thách các nhà khoa học suốt bao thế kỷ qua. Ngôi nhà bí ẩn của các nàng tiên (Domus de Janas) ở Sardinia,Ý có kích thước siêu nhỏ phù hợp với các nàng tiên tí hon hơn là con người. Người ta tin rằng "ngôi nhà trong truyện cổ tích" bằng đá này đã khoảng 6.000 năm tuổi. Bãi đá Stonehenge, Anh Quốc là một công trình vô cùng bí ẩn vì quanh khu vực này không hề có nơi nào để khai thác đá, nghĩa là người ta đã phải vận chuyển những tảng đá này từ rất xa. Stonehenge đã xuất hiện trước khi Merlin – người thân tín với vua Arthur – ra đời. Vậy làm cách nào để người xưa có thể vận chuyển đá đến đây để xây dựng? Dolmen Volkonsky là công trình nổi tiếng, nằm ở vùng núi Sochi đã vài nghìn năm tuổi. Các nhà khoa học và mọi người vẫn tranh cãi mục đích của vật thể này là gì. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra là người cổ đại dùng cách nào và dùng công cụ gì để đào được một căn phòng rộng rãi trong tảng đá khổng lồ. Nếu có dịp ghé thăm Newgrange, bạn sẽ thấy những sự kiện thiên văn diễn ra hoàn toàn trùng khớp nếu quan sát từ bên trong. Tia sáng của các vì sao sẽ lấp đầy những căn phòng. Truyền thuyết dân gian Ailen kể rằng nơi đây là chỗ ở của những chú lùn và tiên nữ. Teotihuacan hay "nơi sinh ra của các vị thần" nằm gần thủ đô Mexico. Hiện tại, khách du lịch chỉ có thể tìm thấy tàn tích của Teotihuacan. Công trình có niên đại hàng ngàn năm từng là một thành phố lớn với hơn 100.000 cư dân sinh sống. Mộ người Celt, bắc Caucasus, Nga được xây bằng đá mài rất phẳng, trên một sườn núi. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu những cấu trúc này có khối lượng được tính bằng tấn. Đặc biệt hơn, những kết cấu được kết nối với nhau chính xác đến mức, chúng không cần những thanh xà hay vật liệu gì để ghép nối. Niên đại của công trình này đã được 5000 năm. Ở các vùng khác nhau của vùng Asuka ở Nhật Bản, có những tảng đá chạm khắc đặc biệt với các lỗ vuông lớn ở trên thân, được những cư dân cổ đại của Nhật Bản tạo ra. Mục đích sử dụng của Masuda no iwafune vẫn là một ẩn số. Tikal, Guatemala là một trong những khu vực sinh sống lớn nhất của người Maya. Sự chú ý lớn nhất ở khu vực này, là những kim tự tháp có hình dạng vuông vức tuyệt đối. Chúng được xây theo kiểu "ở đến đâu, xây đến đó" một cách tạm thời nhưng vô cùng chắc chắn và chính xác. Petra, Jordan là công trình kiến trúc bí ẩn cao hơn 900 mét so với mực nước biển được nằm ẩn trong những tảng đá. Những người tạo ra nó đã phải rất kiên nhẫn khi đục đẽo cả khối đá lớn để tạo nên một kiệt tác như thế. Đền Bacchus ở Baalbek là một công trình bí ẩn được xây dựng vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Ngôi đền lớn hơn cả đền Parthenon nổi tiếng ở Athens. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.