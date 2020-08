Công trình khổng lồ đầy bí ẩn bị nghi của người ngoài hành tinh

Những hình người khổng lồ này có diện tích rất lớn, đã tồn tại hơn 2.000 năm mà không hề bị hủy hoại và chỉ có thể nhìn thấy hình thù của chúng từ trên không. Người ta ước tính, khoa học kỹ thuật hiện đại cũng khó có thể thực hiện những công trình loại này, huống chi hàng nghìn năm trước. Một trong những công trình bị nghi là do người ngoài hành tinh xây dựng là hơn 300 bức vẽ hình các con vật như chim ruồi, khỉ, nhện, thằn lằn trên sa mạc khô cằn rộng khoảng 500 km2 giữa hai thị trấn Nazca và Palpa ở Peru. Chúng có niên đại 1.000 năm trước công nguyên hoặc lâu hơn. Một robot hành trình cho NASA đưa lên sao Hỏa đã vô tình chụp được bức hình cho thấy một công trình thực sự nổi lên, khác với các cấu trúc địa chất xung quanh. NASA cũng công nhận, rằng đây hoàn toàn không phải máy móc hay công trình nào đó do con người mang tới đây. Kênh Youtube ParanormalCrucible đã đi xa hơn tất cả, khi khẳng định "thiết kế và hình dạng gần như hoàn hảo" của một công trình được cho là một kim tự tháp được phát hiện trên bề mặt sao Hỏa. Được xây dựng cách đây hơn 4.500 năm, kim tự tháp tại Giza là những lăng mộ hoành tráng, nơi chôn cất các nữ hoàng và pharaoh Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên việc những công trình khổng lồ này được xây dựng thế nào hiện vẫn khiến các nhà khoa học đau đầu. Theo các nhà lý thuyết về du hành vũ trụ cổ đại, những hình vẽ này được sử dụng để định hướng cho tàu vũ trụ khi họ đến và hạ cánh, trong đó, đường kẻ lớn đóng vai trò là đường băng. Erich von Däniken trong cuốn Chariots of the Gods chỉ ra rằng, các hình vẽ trên thực tế là những đường băng hạ cánh cho tàu vũ trụ của các sinh vật ngoài trái đất. Ngày 18.6.2013, Scott Waring, chủ sở hữu website chuyên về dấu vết người ngoài hành tinh, công bố anh tìm thấy được ba cấu trúc mà có thể đó là ba công trình được xây dựng bởi bàn tay người ngoài hành tinh. Tất cả 3 khối đều có đường kính từ 1 đến 2,5km, giống nhau về hình dạng, giống dạng kiến trúc này ở các Kim tự tháp Ai Cập. Đảo Phục Sinh là một hòn đảo ở đông nam Thái Bình Dương, thuộc Chile nổi tiếng bởi 887 bức tượng đá, gọi là moai không rõ tác giả. Làm thế nào người Rapa Nui cổ lại tạo ra những tượng đá hình người hơn 1.000 năm trước và vì sao moai lại được xây trên đảo Phục Sinh vẫn là những câu hỏi khiến khoa học bối rối. Được chạm khắc từ đá, gần 900 tượng hình người trải dọc theo sườn của hòn đảo núi lửa đã ngủ yên, cao trung bình 4 mét, nặng 14 tấn. Những lý do để người xưa chạm khắc moai đến nay vẫn còn bí ẩn, mặc dù chúng có thể được điêu khắc vì lý do tôn giáo hoặc nghi lễ. Một phát hiện gần đây cho thấy, phần bị lấp sâu dưới đất của những tượng Moai còn nhiều hơn những gì trồi trên bề mặt. Theo Von Daniken, số dân vài ngàn người trên đảo không đủ khả năng chế tác, di chuyển và dựng chúng lên, nếu không nhờ tới khả năng và công nghệ hiện đại của nhà du hành vũ trụ ngoài hành tinh. Puma Punku ở Tiwanaku của Bolivia được xem là công trinh còn đáng nể hơn kim tự tháp Ai Cập, gồm những phiến đá khổng lồ được điêu khắc tinh vi, vuông góc, bề mặt nhẵn mịn như những thanh gỗ lớn. Thậm chí nếu quan sát kỹ có thể bắt gặp một số khối cấu trúc đá phức tạp, như thể chúng được tạo ra bởi máy móc hoặc laser, đường hoa văn thẳng tắp, độ sâu đồng đều tuyệt đối. Các nhà nghiên cứu chưa hiểu vì sao có thể có những tác phẩm chính xác trên một quy mô lớn như vậy, ngay cả công nghệ khắc lazer hiện nay vẫn khó có thể thực hiện được loại công trình này. Nằm ở độ cao 3.701 mét, pháo đài 1000 tuổi Sacsayhuamán được xây dựng vô cùng tỉ mỉ: Mỗi khối đá nặng đến 360 tấn, được lấy từ địa điểm cách công trình chính 32 km, rồi gắn kết với nhau chính xác đến hoàn hảo. Chính bởi vậy nhiều người cho rằng con người khó có thể tự tay làm nền điều không tưởng đến vậy, mà là tác phẩm của một nền văn minh cổ địa có sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học nhận định, người Inca rất giỏi trong việc xây dựng nhà cửa và các công trình phức hợp kiên cố nhờ việc quan sát bầu trời và dự đoán thời tiết địa hình. Họ còn phát hiện dấu vết của hệ thống dây thừng và đòn bẩy mà người Inca sử dụng để vận chuyển đá. Những Thứ Kỳ Lạ Được Tìm Thấy Trên Sao Hỏa. Nguồn: Youtube

