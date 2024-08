Top 8 robot thông minh trên thế giới khiến con người kinh ngạc

1. Sophia, sản phẩm của công ty Hanson Robotics, là một trong những robot nổi tiếng nhất thế giới. Ra mắt vào năm 2016, Sophia được trang bị AI tiên tiến, giúp cô có thể giao tiếp với con người một cách tự nhiên. Không chỉ có khả năng trả lời câu hỏi, Sophia còn có thể biểu cảm gương mặt, nhận diện cảm xúc, và thậm chí là đưa ra các quan điểm cá nhân. Sophia đã được cấp quyền công dân danh dự ở Ả Rập Xê Út, trở thành robot đầu tiên có quyền công dân, thể hiện tầm quan trọng của cô trong thế giới công nghệ. (Ảnh: Wikipedia) 2. Atlas, do Boston Dynamics phát triển, là một trong những robot hình người tiên tiến nhất hiện nay. Với chiều cao 1,5 mét và trọng lượng 80 kg, Atlas có khả năng di chuyển linh hoạt, nhảy, chạy, và thậm chí thực hiện các động tác nhào lộn. Được trang bị hệ thống cảm biến và AI tinh vi, Atlas có thể tự điều chỉnh theo môi trường xung quanh và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như leo trèo, nâng vật nặng, và thao tác chính xác. Khả năng tự cân bằng và thích ứng của Atlas mở ra tiềm năng to lớn trong các lĩnh vực như cứu hộ và công nghiệp.(Ảnh:WIRED) 3.Pepper, phát triển bởi SoftBank Robotics, là robot hình người được thiết kế để tương tác với con người trong các môi trường xã hội. Ra mắt vào năm 2014, Pepper có khả năng nhận diện cảm xúc và ngôn ngữ cơ thể, từ đó đưa ra các phản ứng phù hợp. Robot này đã được triển khai trong các cửa hàng, sân bay, và văn phòng trên khắp thế giới để hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin, và thậm chí là giải trí. Khả năng tương tác tự nhiên của Pepper đã giúp nó trở thành một trong những robot xã hội phổ biến nhất.(Ảnh:Aldebaran) 4. ASIMO, viết tắt của "Advanced Step in Innovative Mobility", là một trong những robot hình người đầu tiên trên thế giới được phát triển bởi Honda. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2000, ASIMO có khả năng đi bộ, chạy, leo cầu thang, và tương tác với con người. Với chiều cao 1,3 mét, ASIMO được thiết kế để hỗ trợ con người trong các nhiệm vụ hàng ngày và trong những môi trường nguy hiểm. Dù ASIMO đã ngừng sản xuất vào năm 2018, nhưng nó vẫn là biểu tượng của sự phát triển trong ngành công nghiệp robot.(Ảnh:Wikipedia) 5. Spot là một robot hình thú bốn chân, cũng đến từ Boston Dynamics, nổi bật với khả năng di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình. Được trang bị cảm biến và camera, Spot có thể tự động di chuyển qua các môi trường phức tạp, tránh chướng ngại vật và thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, kiểm tra an ninh và vận chuyển hàng hóa. Spot đã được sử dụng trong các lĩnh vực như xây dựng, khai thác mỏ, và thậm chí là trong quân sự, thể hiện tiềm năng lớn của robot trong các ngành công nghiệp đa dạng.(Ảnh:The Verge) 6. Tianjic là một robot thông minh được phát triển bởi các nhà khoa học Trung Quốc, nổi bật với khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Được trang bị một bộ vi xử lý lai (hybrid chip), Tianjic có khả năng xử lý nhiều mô hình tính toán khác nhau, từ học máy đến điều khiển tự động. Trong một thí nghiệm đáng chú ý, Tianjic đã được sử dụng để lái xe đạp một cách tự động, né tránh chướng ngại vật và giữ thăng bằng. Khả năng đa nhiệm của Tianjic cho thấy tiềm năng phát triển của AI trong các ứng dụng phức tạp.(Ảnh:INDIAai) 7. Nao, sản phẩm của công ty Aldebaran Robotics (nay là SoftBank Robotics), là một robot hình người nhỏ gọn được thiết kế chủ yếu cho mục đích giáo dục và nghiên cứu. Với chiều cao chỉ 58 cm, Nao có khả năng di chuyển, nói chuyện, và tương tác với con người một cách tự nhiên. Robot này đã được sử dụng rộng rãi trong các trường học và viện nghiên cứu để giảng dạy về lập trình, AI, và robot học. Khả năng dễ dàng lập trình và tương tác của Nao khiến nó trở thành công cụ giáo dục đắc lực.(Ảnh:Wikipedia) 8. ChihiraAico, được sản xuất bởi hãng Toshiba Nhật Bản, là một robot siêu thông minh có khả năng biểu hiện cảm xúc tự nhiên trên mặt với nhiều bộ phận chuyển động. Nó được giới thiệu vào năm 2015.(Ảnh:Tinhte) Mời quý độc giả xem thêm video: Nhà hàng lẩu gây sốt vì có phong cách phục vụ như robot.

