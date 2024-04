Top 8 loài rùa quý hiếm ở Việt Nam báo động tuyệt chủng

1. Rùa đầu to (Platysternon megacephalum): Là một trong những loài rùa quý hiếm ở Việt Nam, đầu của loài rùa này không thụt được vào mai. Mỏ rùa to như mỏ chim vẹt, mai màu xám. Rùa đầu to sống ở Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai. 2. Rùa Sa nhân (Cuora mouhotii): Loài rùa này có màu nâu nhạt đến vàng nhạt, màu đen hoặc xám, mắt rùa đỏ. Yếm rùa màu vàng có vệt màu đen ở rìa xen lẫn với các vạch tối màu. Đây cũng là một trong những loại rùa quý hiếm cần được bảo tồn tại Việt Nam. 3. Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons): Chúng nằm trong danh sách 50 loài nguy cấp nhất thế giới. Theo Sinh vật rừng Việt Nam, loài này phân bố ở miền Bắc từ Huế trở ra. Mai rùa gồ cao với các vệt màu đen, phần xung quanh thường sáng hơn ở giữa, yếm có màu đen. 4. Rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga): Kích thước trung bình của loài rùa này dài khoảng 21 cm, phân bố chủ yếu ở Đồng Nai, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Rùa ba gờ nằm trong Sách đỏ IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế). 5. Rùa Trung bộ (Mauremys annamensis): Phân bố ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam. Rùa Trung bộ có kích thước nhỏ, chiều dài mai tối đa là khoảng 28 - 30 cm. Nay số lượng rùa Trung Bộ đã bị suy giảm rất nhiều và hiện tại rất hiếm gặp cá thể loài này trong tự nhiên do bị truy lùng, săn bắt ráo riết và buôn bán trái phép ngày càng nhiều hơn. 6. Rùa núi vàng (Indotestudo elongata): Theo đánh giá mới của Sách đỏ IUCN, rùa núi vàng được đánh giá có nguy cơ của bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên ở mức rất cao. Rùa núi vàng có mai thuôn dài, màu vàng và thường có các đốm đen ở mỗi tấm mai. Vài cá thể có mai hơi đen với viền màu nâu nhạt ở mỗi tấm mai. Đầu màu vàng thẫm. Yếm màu vàng với các đốm đen. 7. Rùa câm (Mauremys mutica): Loài rùa này phân bố chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam, hiện tại đã gần như tuyệt chủng trong điều kiện tự nhiên. Chúng có mai màu nâu hoặc nâu gụ, đầu màu nâu xám, hai bên má màu vàng nhạt, trên đầu có hai sọc màu vàng nhạt, yếm màu vàng có các tấm đen ở mỗi tấm yếm. 8. Rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata): Đầu nhỏ, thò thụt vào được, phần gáy có 2 hoặc 4 đốm vàng tươi hoặc màu trắng đục và có một chấm đen ở giữa. Cổ có 3 sọc màu trắng nhạt ở mỗi bên. Đuôi ngắn. Yếm màu nâu nhạt. Số lượng loài rùa này ít nên rất hiếm gặp, được đưa vào sách đỏ của IUCN. Mời quý độc giả xem thêm video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng.

1. Rùa đầu to (Platysternon megacephalum): Là một trong những loài rùa quý hiếm ở Việt Nam , đầu của loài rùa này không thụt được vào mai. Mỏ rùa to như mỏ chim vẹt, mai màu xám. Rùa đầu to sống ở Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai. 2. Rùa Sa nhân (Cuora mouhotii): Loài rùa này có màu nâu nhạt đến vàng nhạt, màu đen hoặc xám, mắt rùa đỏ. Yếm rùa màu vàng có vệt màu đen ở rìa xen lẫn với các vạch tối màu. Đây cũng là một trong những loại rùa quý hiếm cần được bảo tồn tại Việt Nam. 3. Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons): Chúng nằm trong danh sách 50 loài nguy cấp nhất thế giới. Theo Sinh vật rừng Việt Nam, loài này phân bố ở miền Bắc từ Huế trở ra. Mai rùa gồ cao với các vệt màu đen, phần xung quanh thường sáng hơn ở giữa, yếm có màu đen. 4. Rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga): Kích thước trung bình của loài rùa này dài khoảng 21 cm, phân bố chủ yếu ở Đồng Nai, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau. Rùa ba gờ nằm trong Sách đỏ IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế). 5. Rùa Trung bộ (Mauremys annamensis): Phân bố ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam. Rùa Trung bộ có kích thước nhỏ, chiều dài mai tối đa là khoảng 28 - 30 cm. Nay số lượng rùa Trung Bộ đã bị suy giảm rất nhiều và hiện tại rất hiếm gặp cá thể loài này trong tự nhiên do bị truy lùng, săn bắt ráo riết và buôn bán trái phép ngày càng nhiều hơn. 6. Rùa núi vàng (Indotestudo elongata): Theo đánh giá mới của Sách đỏ IUCN, rùa núi vàng được đánh giá có nguy cơ của bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên ở mức rất cao. Rùa núi vàng có mai thuôn dài, màu vàng và thường có các đốm đen ở mỗi tấm mai. Vài cá thể có mai hơi đen với viền màu nâu nhạt ở mỗi tấm mai. Đầu màu vàng thẫm. Yếm màu vàng với các đốm đen. 7. Rùa câm (Mauremys mutica): Loài rùa này phân bố chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam, hiện tại đã gần như tuyệt chủng trong điều kiện tự nhiên. Chúng có mai màu nâu hoặc nâu gụ, đầu màu nâu xám, hai bên má màu vàng nhạt, trên đầu có hai sọc màu vàng nhạt, yếm màu vàng có các tấm đen ở mỗi tấm yếm. 8. Rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata): Đầu nhỏ, thò thụt vào được, phần gáy có 2 hoặc 4 đốm vàng tươi hoặc màu trắng đục và có một chấm đen ở giữa. Cổ có 3 sọc màu trắng nhạt ở mỗi bên. Đuôi ngắn. Yếm màu nâu nhạt. Số lượng loài rùa này ít nên rất hiếm gặp, được đưa vào sách đỏ của IUCN. Mời quý độc giả xem thêm video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng.