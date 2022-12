Top 8 loài chim không biết bay đáng yêu nhất thế giới

1. Chim cánh cụt: loài chim không thể bay do cánh của chim cánh cụt nhỏ và chắc khỏe. Chúng sử dụng đôi cánh nhỏ của mình như mái chèo để bơi dưới dòng nước hiệu quả hơn là để bay lượn trên bầu trời. (Nguồn: Genk) 2. Vẹt Kakapo: là loài vẹt đêm quý hiếm, được tìm thấy tại New Zealand. Tuy là loài vẹt to lớn nhất thế giới với cân nặng lên đến 4kg, thế nhưng đôi cánh của chúng lại rất nhỏ bé. (Nguồn: Redsvn.net) Thêm vào đó là bộ lông khá to lớn làm cho chúng không thể đủ sức để có thể tung cánh bay lượn được. 3. Đà điểu châu Phi: sinh sống chủ yếu ở các thảo nguyên và sa mạc ở châu Phi. Nhờ sở hữu đôi chân dài và khỏe khoắn, chúng có thể chạy với tốc độ lên tới 65km/h. (Nguồn:Doanh nghiệp) 4. Chim Kiwi: là loài chim không biết bay rất nổi tiếng và trở thành biểu tượng của đất nước New Zealand. (Nguồn: YBOX) Loài chim này thật sự đặc biệt bởi mang nhiều đặc điểm của động vật có vú, chúng có thính giác và khứu giác khá tốt, thân nhiệt dao động từ 36 – 39 độ C, thấp hơn so với những loài chim khác. (Nguồn: YBOX) 5. Chim cốc Cormorant: sinh sống chủ yếu ở quần đảo Galapagos và hầu như không phải về những kẻ săn mồi. Có lẽ, cũng bởi môi trường sống khá an toàn và không cần phải lẩn trốn kẻ thù, mà chúng đã tiến hóa theo hướng mất dần khả năng biết bay. (Nguồn: Wikipedia) 6. Gà nước Guam: có số lượng lớn trên đảo Guam thuộc Thái Bình Dương. Đôi cánh của gà nước Guam khá yếu nên không đủ sức để bay. May mắn thay, chúng không có kẻ thù trên đảo. (Nguồn: Doanh nghiệp) 7. Chim Takahes: là loài chim không biết bay sinh sống chủ yếu ở New Zealand, chúng có đôi cánh khá yếu và ngắn nên không thể bay lượn tự do được. Khả năng sinh sản kém cùng quá trình phát triển chậm khiến chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. (Nguồn: eBird) 8. Gà nước Inaccessible: sinh sống chủ yếu trên đảo Inaccessible thuộc Nam Đại Tây Dương, đây là loài chim không biết bay nhỏ nhất thế giới. Chúng thường sống thành những nhóm nhỏ, thức ăn chủ yếu là quả mọng và hạt giống. (Nguồn: Doanh nghiệp)

1. Chim cánh cụt: loài chim không thể bay do cánh của chim cánh cụt nhỏ và chắc khỏe. Chúng sử dụng đôi cánh nhỏ của mình như mái chèo để bơi dưới dòng nước hiệu quả hơn là để bay lượn trên bầu trời. (Nguồn: Genk) 2. Vẹt Kakapo : là loài vẹt đêm quý hiếm, được tìm thấy tại New Zealand. Tuy là loài vẹt to lớn nhất thế giới với cân nặng lên đến 4kg, thế nhưng đôi cánh của chúng lại rất nhỏ bé. (Nguồn: Redsvn.net) Thêm vào đó là bộ lông khá to lớn làm cho chúng không thể đủ sức để có thể tung cánh bay lượn được. 3. Đà điểu châu Phi: sinh sống chủ yếu ở các thảo nguyên và sa mạc ở châu Phi. Nhờ sở hữu đôi chân dài và khỏe khoắn, chúng có thể chạy với tốc độ lên tới 65km/h. (Nguồn:Doanh nghiệp) 4. Chim Kiwi: là loài chim không biết bay rất nổi tiếng và trở thành biểu tượng của đất nước New Zealand. (Nguồn: YBOX) Loài chim này thật sự đặc biệt bởi mang nhiều đặc điểm của động vật có vú, chúng có thính giác và khứu giác khá tốt, thân nhiệt dao động từ 36 – 39 độ C, thấp hơn so với những loài chim khác. (Nguồn: YBOX) 5. Chim cốc Cormorant: sinh sống chủ yếu ở quần đảo Galapagos và hầu như không phải về những kẻ săn mồi. Có lẽ, cũng bởi môi trường sống khá an toàn và không cần phải lẩn trốn kẻ thù, mà chúng đã tiến hóa theo hướng mất dần khả năng biết bay. (Nguồn: Wikipedia) 6. Gà nước Guam: có số lượng lớn trên đảo Guam thuộc Thái Bình Dương. Đôi cánh của gà nước Guam khá yếu nên không đủ sức để bay. May mắn thay, chúng không có kẻ thù trên đảo. (Nguồn: Doanh nghiệp) 7. Chim Takahes: là loài chim không biết bay sinh sống chủ yếu ở New Zealand, chúng có đôi cánh khá yếu và ngắn nên không thể bay lượn tự do được. Khả năng sinh sản kém cùng quá trình phát triển chậm khiến chúng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. (Nguồn: eBird) 8. Gà nước Inaccessible: sinh sống chủ yếu trên đảo Inaccessible thuộc Nam Đại Tây Dương, đây là loài chim không biết bay nhỏ nhất thế giới. Chúng thường sống thành những nhóm nhỏ, thức ăn chủ yếu là quả mọng và hạt giống. (Nguồn: Doanh nghiệp)