Top 5 sinh vật trên mặt đất có kích thước khủng nhất hành tinh

Tê giác trắng hay tê giác môi vuông (Ceratotherium simum) là một trong năm loài tê giác còn tồn tại và là sinh vật khổng lồ còn sống trên Trái Đất. Mặc dù có tên là tê giác trắng nhưng loài động vật này có lớp da màu xám tro, hoàn toàn giống với màu của loài tê giác đen. Chúng có nguồn gốc ở đông bắc và miền nam châu Phi, có xu hướng sống thành bầy đàn từ 1 đến bảy con, mặc dù chúng là những động vật to lớn. Tê giác trắng có trọng lượng siêu khủng lên đến 4.500 kg cùng cái đầu to lớn. Trên mõm của tê giác trắng có hai sừng với cấu tạo từ các sợi keratin. Chúng đôi khi được gọi là tê giác môi vuông do môi lỗi ra của chúng để hỗ trợ việc gặm các loại cỏ ngắn ở các vùng xavan. Một trong những sinh vật trên mặt đất có kích thước khủng nhất hành tinh là hải tượng phương Bắc, hay còn gọi là Móoc. Con đực trưởng thành có thể nặng hơn 5.000 kg và chúng dễ dàng nhận biết bởi sở hữu hai chiếc ngà đặc trưng siêu to khổng lồ. Moóc sống chủ yếu ở vùng nước nông trên thềm lục địa, trên các tảng băng và tìm kiếm thức ăn ở các khu vực biển nông. Hải tượng có tuổi thọ khá dài, sống theo bầy đàn và là loài đặc trưng của vùng biển Bắc Cực. Hiện nay, số lượng hải tượng phương Bắc đang tăng dần ở mức chậm nhưng môi trường sống bị đe dọa khiến chúng sống phân tán. Với cân nặng lên đến 5.000 kg, hải tượng xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng này. Voi rừng châu Phi là loài nhỏ nhất trong ba loài voi vẫn còn tồn tại, nhưng vẫn là một trong những động vật lớn nhất trên mặt đất. Chúng có kích thước khoảng 6.000 kg, từng bị nhầm với voi đồng cỏ châu Phi. Từ con số ước chừng khoảng hơn 2 triệu cá thể trước thời kì thuộc địa ở châu Phi, số lượng loài vào năm 2015 ước chừng chỉ còn khoảng 100.000 con, chủ yếu sống trong các khu rừng Gabon. Số lượng voi rừng châu Phi giảm 65% từ năm 2002 tới năm 2014. Ước chừng rằng loài voi này có thể tuyệt chủng trong vòng mười năm tới. Với kích thước khoảng 8.000 kg, voi châu Á xứng danh lọt top những loài động vật lớn nhất thế giới. Ở dưới chân voi châu Á có bốn móng ở chân sau thay vì ba móng và 19 cặp xương sườn thay vì 21 cặp ở voi châu Phi. Voi châu Á khác voi châu Phi ở chỗ lưng chúng còng hơn, đầu của chúng có khối u chứ không thuôn như voi châu Phi, chúng chỉ có một "ngón tay" ở đầu vòi có thể cầm nắm được thay vì hai "ngón" đối với loài voi châu Phi. Trùm cuối trong danh sách sinh vật trên mặt đất có kích thước khủng nhất không ai khác chính là voi đồng cỏ châu Phi. Những con voi đực to lớn có thể có khối lượng cơ thể lên tới 7.500 kg và cao trên 4 m, trong khi voi cái nhỏ nhất thì chỉ cao 2,7 m và nặng 3.000 kg. Với tầm vóc khổng lồ, voi đồng cỏ châu Phi dường như không có đối thủ, kể cả những mãnh thú săn mồi, tuy nhiên voi rừng cũng có thể bị đàn sư tử giết chết nếu đi lạc vào lãnh địa của sư tử. Ngà Voi đồng cỏ châu Phi dài tới 3 m và nặng khoảng 15–20 kg, cả voi đực và voi cái đều có ngà. Đặc biệt, chúng có khả năng ghi nhớ rất tốt, con đầu đàn thường dùng khả năng này để dẫn đàn di chuyển tìm nguồn nước và thức ăn.

