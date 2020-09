Loài siêu to khổng lồ khiến mọi sinh vật trên Trái Đất khiếp sợ

Cá voi xanh là loài siêu to khổng lồ không có đối thủ trên Trái Đất khi có chiều dài cơ thể 30 m và trọng lượng lên đến 200 tấn. Loài vật này sinh sống trong tất cả đại dương trên trái đất, tiến hoá từ động vật có vú sống trên đất liền, họ hàng gần nhất là hà mã. Con cá voi xanh dài nhất từng được phát hiện vào năm 1909 ở phía nam Đại Tây Dương với chiều dài là 33,58 m. Lưỡi của cá voi xanh bằng trọng lượng của một con voi bởi vậy không khó hiểu khi tiếng huýt của chúng có thể được nghe thấy từ hàng trăm hải lý. Tuy nhiên, chúng giao phối như thế nào thì đến nay vẫn là câu hỏi chưa được giải đáp hoàn toàn. Các nhà khoa học tin rằng, cá voi xanh đạt bắt đầu giao phối khi chúng 5 - 15 tuổi trong suốt mùa đông, con cái sẽ mang thai trong 10-12 tháng. Cá mập voi là động vật biển lớn nhất với chiều dài 12 m và trọng lượng hơn 18 tấn, sống ở vùng biển nhiệt đới ấm áp trên khắp thế giới. Tuy to lớn là vậy, loài cá mập khổng lồ này hoàn toàn vô hại đối với con người. Chế độ ăn uống của chúng chủ yếu vi tảo, nhuyễn thể, cua và các động vật xương sống khác. Ở thế giới tự nhiên trên cạn, voi châu Phi là kẻ khổng lồ khiến các sinh vật khác đều khiếp sợ. Con trưởng thành có thể nặng 6,35 tấn và cao 4 m, có tai và ngà lớn hơn các loài voi khác và thường sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Tây và Trung Phi. Không hề kém cạnh, voi châu Á cũng to lớn không kém khi có thể nặng tới gần 5 tấn và có chiều cao 3,5 m, voi con sinh ra đã nặng tới... 90 kg. Loài voi lớn nhất châu Á dành tới 19 giờ mỗi ngày để kiếm ăn. Tê giác trắng là động vật trên cạn lớn thứ 2 Trái Đất, sinh sống nhiều ở khắp châu Phi và cũng là loài lớn nhất trong 4 loài tê giác còn sống trên thế giới. Mỗi cá thể có chiều dài 4 m và nặng từ 1,6-3,5 tấn. Nhắc đến loài động vật nặng nhất trên thế giới không thể bỏ qua hà mã. Hình dáng bên ngoài của con hà mã khá giống lợn với thân hình tròn trịa và to lớn, là loài động vật có vú có kích thước lớn thứ 3 thế giới chỉ sau tê giác trắng và voi. Phần quai hàm và miệng phát triển mạnh nên có kích thước khá lớn, đây cũng là vũ khí nguy hiểm nhất của loài vật này. Răng của chúng có thể phát triển rất mạnh với những chiếc răng nanh dài, nhọn và răng cửa to để tấn công đối thủ. Một con hà mã trưởng thành nặng 2,4 tấn, dành phần lớn thời gian trong nước để hạ nhiệt cơ thể nặng nề của mình. Hàng ngày, một con hà mã tiêu thụ hơn 36 kg cỏ. Với cái cổ siêu dài thế này, hươu cao cổ xứng đáng là động vật có vú cao nhất thế giới, được tìm thấy với số lượng lớn ở Nam Phi. Chúng có chiều cao hơn 6 m và nặng từ 1,27-1,59 tấn, đôi chân dài cực chắn chắn giúp chúng có thể chạy với tốc độ tối đa 50 km/h Bò tót châu Á có nguồn gốc từ Nam Á, chiều dài cơ thể từ 2,5-3,5 m và nặng 1,13 tấn. Loài này sinh sống theo bầy đàn, từ 9-13 con, ở đồng cỏ và rừng thường xanh, sừng của chúng có thể dài tới 1 m. Sát thủ đầm lầy cá sấu nước mặn là cái tên không thể bỏ qua trong danh sách những loài lớn nhất Trái Đất và là kẻ săn mồi khiến nhiều con vật khiếp sợ. Loài này có thể dài đến 4m, hàm của chúng đủ mạnh để bẻ gãy xương con mồi lớn. Voi Bản Đôn hoảng loạn vì voi rừng tấn công | VTC

