Kinh hoàng cảnh đàn cua khổng lồ như quái vật tấn công người

Một sự việc đáng sợ đã xảy ra khi một gia đình đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng và tổ chức bữa tiệc nướng ngoài vườn trên hòn đảo Christmas ngoài khơi Australia. Nơi đây vốn nổi tiếng với các sinh vật, động vật kỳ dị nhất thế giới. Cả gia đình đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc nướng BBQ, bỗng từ đâu một đàn cua khổng lồ kéo đến tấn công. Điều kinh hãi hơn, chúng lớn hơn loài bình thường rất nhiều, lại kéo đến với số lượng lớn như những con quái vật. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng hơn 50 con cua khổng lồ đổ bộ xung quanh bữa tiệc nướng đầy thức ăn thơm phức. Tuy nhiên, gia đình này không hề tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn thích thú dùng điện thoại ghi hình lại. Một cô bé đang ngồi trên ghế gấp thể hiện rõ sự thích thú khi thấy những con cua to lớn khác lạ vây quanh mình. Hóa ra xuất hiện không phải với mục đích tấn công, đàn cua khổng lồ này xâm chiếm để...cướp đồ ăn từ bữa tiệc nướng của gia đình. Những con cua to lớn mạnh dạn trèo lên cả bàn ăn. Hình ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng với rất nhiều bình luận chia sẻ về trải nghiệm từng chứng kiến hay có khi là nạn nhân của những vụ trộm mà thủ phạm là cua khổng lồ. Được biết, loài giáp xác có vẻ ngoài đáng sợ xuất hiện trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là cua dừa - loài cua không xương sống lớn nhất sống trên mặt đất, cũng thuộc loài động vật chân đốt sống, cùng họ với nhện, bọ cap… Những con trưởng thành thường có nhiều màu sắc độc đáo từ tím nhạt đến nâu và tím đậm, trọng lượng có thể lên tới 5 kg và chiều dài lên đến 1 m. Loài vật này cư ngụ trong hang hốc, lấy xơ lừa lót ổ và chỉ quay lại biển đến kỳ đẻ trứng, đôi khi bạn có thể thấy chúng bám chặt trên các cây dừa cao. Cua dừa có khứu giác đáng kinh ngạc, chúng sẽ tụ tập, di chuyển nhanh đến khu vực có mùi thức ăn. Bởi vậy không quá ngạc nhiên khi cua dừa khổng lồ nhanh chóng xuất hiện tại khu vực cắm trại của gia đình kia. Nhà nghiên cứu tự nhiên học Charles Darwin từng gọi loài này là "cua quái vật" bởi cua dừa đặc biệt sở hữu cặp càng "siêu to khổng lồ" - cũng là vũ khí tối thượng của chúng. Cặp càng cực khỏe của cua dừa khổng lồ có thể nâng vật thể nặng đến 27 kg, giúp chúng có biệt tài trèo cây rất giỏi. Chúng cũng dùng đôi càng khỏe bóp vỡ quả dừa để ăn, bởi vậy được gọi là cua dừa. Khoa học đã chứng minh, một cú kẹp của cua dừa có thể tạo ra sức mạnh 3.300 Newton, tương đương với cú cắn mạnh của một con sư tử hoặc con hổ. Từ trước tới nay, loài cua này được cho là chỉ ăn dừa và xác thối nhưng nhà nghiên cứu Mark Laidre đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng, cua dừa còn biết mò tận tổ chim để săn mồi và xơi tái chúng. Đảo Christmas là nơi cư trú của số lượng lớn cua dừa trên thế giới và số lượng lên đến 25 triệu con cua đỏ. Đây cũng là địa điểm được biết đến với nhiều loài động vật hoang dã tuyệt đẹp. Tuy là kẻ săn mồi đáng sợ của nhiều loài nhưng cua dừa lại bị "khuất phục" trước con người, chúng có thể được chế biến thành nhiều món ăn khoái khẩu. Sinh vật “lạ” cắn phá vườn dừa một cách bí ẩn | THDT

Một sự việc đáng sợ đã xảy ra khi một gia đình đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng và tổ chức bữa tiệc nướng ngoài vườn trên hòn đảo Christmas ngoài khơi Australia. Nơi đây vốn nổi tiếng với các sinh vật, động vật kỳ dị nhất thế giới. Cả gia đình đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc nướng BBQ, bỗng từ đâu một đàn cua khổng lồ kéo đến tấn công. Điều kinh hãi hơn, chúng lớn hơn loài bình thường rất nhiều, lại kéo đến với số lượng lớn như những con quái vật. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng hơn 50 con cua khổng lồ đổ bộ xung quanh bữa tiệc nướng đầy thức ăn thơm phức. Tuy nhiên, gia đình này không hề tỏ vẻ sợ hãi, thậm chí còn thích thú dùng điện thoại ghi hình lại. Một cô bé đang ngồi trên ghế gấp thể hiện rõ sự thích thú khi thấy những con cua to lớn khác lạ vây quanh mình. Hóa ra xuất hiện không phải với mục đích tấn công, đàn cua khổng lồ này xâm chiếm để...cướp đồ ăn từ bữa tiệc nướng của gia đình. Những con cua to lớn mạnh dạn trèo lên cả bàn ăn. Hình ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng với rất nhiều bình luận chia sẻ về trải nghiệm từng chứng kiến hay có khi là nạn nhân của những vụ trộm mà thủ phạm là cua khổng lồ. Được biết, loài giáp xác có vẻ ngoài đáng sợ xuất hiện trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là cua dừa - loài cua không xương sống lớn nhất sống trên mặt đất, cũng thuộc loài động vật chân đốt sống, cùng họ với nhện, bọ cap… Những con trưởng thành thường có nhiều màu sắc độc đáo từ tím nhạt đến nâu và tím đậm, trọng lượng có thể lên tới 5 kg và chiều dài lên đến 1 m. Loài vật này cư ngụ trong hang hốc, lấy xơ lừa lót ổ và chỉ quay lại biển đến kỳ đẻ trứng, đôi khi bạn có thể thấy chúng bám chặt trên các cây dừa cao. Cua dừa có khứu giác đáng kinh ngạc, chúng sẽ tụ tập, di chuyển nhanh đến khu vực có mùi thức ăn. Bởi vậy không quá ngạc nhiên khi cua dừa khổng lồ nhanh chóng xuất hiện tại khu vực cắm trại của gia đình kia. Nhà nghiên cứu tự nhiên học Charles Darwin từng gọi loài này là "cua quái vật" bởi cua dừa đặc biệt sở hữu cặp càng "siêu to khổng lồ" - cũng là vũ khí tối thượng của chúng. Cặp càng cực khỏe của cua dừa khổng lồ có thể nâng vật thể nặng đến 27 kg, giúp chúng có biệt tài trèo cây rất giỏi. Chúng cũng dùng đôi càng khỏe bóp vỡ quả dừa để ăn, bởi vậy được gọi là cua dừa. Khoa học đã chứng minh, một cú kẹp của cua dừa có thể tạo ra sức mạnh 3.300 Newton, tương đương với cú cắn mạnh của một con sư tử hoặc con hổ. Từ trước tới nay, loài cua này được cho là chỉ ăn dừa và xác thối nhưng nhà nghiên cứu Mark Laidre đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng, cua dừa còn biết mò tận tổ chim để săn mồi và xơi tái chúng. Đảo Christmas là nơi cư trú của số lượng lớn cua dừa trên thế giới và số lượng lên đến 25 triệu con cua đỏ. Đây cũng là địa điểm được biết đến với nhiều loài động vật hoang dã tuyệt đẹp. Tuy là kẻ săn mồi đáng sợ của nhiều loài nhưng cua dừa lại bị "khuất phục" trước con người, chúng có thể được chế biến thành nhiều món ăn khoái khẩu. Sinh vật “lạ” cắn phá vườn dừa một cách bí ẩn | THDT