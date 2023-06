Top 15 loài động vật kỳ lạ nhất thuộc ngành Sứa lông châm

Thủy tức sợi nứt (Obelia geniculata) dài 305 cm, phân bố khắp thế giới, thường bám vào tảo bẹ vùng gian triều. Loài vật thuộc ngành Sứa lông châm này sinh trưởng thành các tập đoàn hình gấp khúc gồm nhiều polip có vỏ ngoài dạng chén, nảy chồi từ các thân bò ngang. Thủy tức khuy xanh (Porpita porpita) dài 10 mm, sống thành tập toàn ở các vùng đại dương nhiệt đới. Dù có bề ngoài giống sứa, thực chất mỗi cá thể của chúng một tổ hợp gồm nhiều polip.Thủy tức xi-phông (Physophora hydrostatica) dài 40 cm, phân bố ở các vùng biến thuộc Đại Tây Dương – Thái Bình Dương. Chúng quần tụ thành tập đoàn, trôi nổi tự do với thân bơi hình chuông. Sứa lửa (Physalia physalis) dài 10-50 cm, là một tập đoàn thủy tức có hình dạng giống sứa di chuyển trong các đại dương. Chúng có các xúc tu châm và polip chuyên hóa rủ xuống từ túi phao chứa khí. Thủy tức “san hô” ren tím (Distichopora violacea) dài 5-10 cm, phân bố ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Có vẻ ngoài giống san hô, loài thủy tức này có các polip chuyên hóa đảm nhiệm các chức năng khác nhau như ăn và châm. Sứa bờm sư tử (Cyanea capillata) dài 0,5-2 mét, là loài sứa khổng lồ sống ở vùng biển Bắc Cực. Loài này có nhiều xúc tu tập trung thành nhóm dày. Với ngòi châm mạnh, chúng săn được cả cá. Sứa mũ sắt (Periphylla periphylla) dài 10-20 cm, là mộ trong nhiều loài sứa sống dưới đáy biển sâu ít được biết đến. Chúng thuộc một nhóm sứa hình chuông có rãnh bao quanh vành. Sứa lộn ngược (Cassiopea andromeda) dài 20-30 cm, phân bố ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Loài sứa miệng rễ hình thái giống hải quỷ này có thân hình chuông co thắt để lưu thông nước, thường nằm ở đáy các đầm phá, miệng hướng lên trên. Sứa phân cành (Haliclystus auricula) dài 4 cm, sống ở Bắc Đại Tây Dương. Mặc dù sống cố định như polip (chồi), song thực ra loài này lại là một dạng medusa. Chúng có thể có mối liên hệ với lớp Sứa hộp (Cubozoa). San hô nấm mũ (Sarcophyton trocheliophorum) dài 1-6 mét, sinh trưởng ở vùng nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Sinh trưởng nhanh và được tảo quang hợp nuôi dưỡng, loài san hô mềm này có thể hình thành các tập đoàn khổng lồ ở rạn san hô. San hô ngón tay người chết (Alcyonium digitatum) dài 10-20 cm, là loài san hô mềm điển hình ở vùng biển châu Âu. Chúng có các tập đoàn polip nằm trên một khối dày, không được nâng đỡ bằng bộ khung xương cứng. San hô bút biển hình bầu dục (Sarcoptilus grandis) dài 35-40 cm, phân bố rộng ở các vùng biển ôn đới trên toàn cầu. Chúng có cành hình bầu dục xếp thành hàng chạy dọc hai bên cơ thể. Quạt biển (Gorgonia ventalina) dài 1-1,5 mét, phân bố ở vùng biển Caribbean. Loài san hô này tạo thành các tập đoàn dạng quạt dựng đứng có trục trung tâm nâng đỡ, được gia cố bằng một chất sừng gọi là gorgonin. San hô nấm (Fungia fungites) dài 10-20 cm, được ghi nhận ở vùng nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Loài này không tạo rạn mà sống đơn độc, thường được đưa vào bể thủy sinh nước mặt do có màu sắc phong phú. Hải quỳ lộng lẫy (Heteractis magnifica) dài 50-100 cm, sống ở các rạn san hô Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Chúng có quan hệ mật thiết với một số loài cá, trong đó có cá hề. Mời quý độc giả xem video: Ngắm những bộ ria độc dị và hài hước nhất vương quốc động vật. Nguồn: Kienthucnet.

