Top 12 điều thú vị ít người biết về hiện tượng sao băng

1. Sao băng không phải là sao. Mặc dù gọi là " sao băng", nhưng đây không phải là những ngôi sao thật sự. Sao băng là những mảnh vỡ thiên thạch hoặc các hạt bụi từ vũ trụ lao vào bầu khí quyển Trái Đất với vận tốc rất lớn (thường từ 11 đến 72 km/giây). Khi va chạm với không khí, chúng nóng lên và bốc cháy, tạo thành vệt sáng mà ta thấy. Ảnh: Pinterest. 2. Có nhiều loại sao băng. Thiên thạch là các mảnh vụn lớn từ không gian, khi cháy sáng tạo ra những sao băng to, sáng và lâu hơn. Vi thiên thạch là các hạt bụi nhỏ từ các sao chổi, thường tạo thành sao băng mờ và ngắn. Ảnh: Pinterest. 3. Màu sắc của sao băng tùy thuộc vào thành phần hóa học. Sao băng có thể phát sáng với các màu khác nhau tùy thuộc vào khoáng chất mà chúng chứa. Ví dụ: Màu cam hoặc vàng là do natri, xanh lá là do niken, đỏ là do nguyên tử oxy hoặc nitơ, xanh dương hoặc tím là do magiê và canxi. Ảnh: Pinterest. 4. Sao băng cực sáng được gọi là "quả cầu lửa" (fireball). Những sao băng lớn, cực sáng và tỏa sáng lâu được gọi là quả cầu lửa. Quả cầu lửa có thể nhìn thấy rõ ngay cả vào ban ngày và đôi khi để lại một vệt khói kéo dài trong không khí. Ảnh: Pinterest. 5. Hiện tượng "bolide". Một số quả cầu lửa lớn có thể phát nổ khi lao qua khí quyển, tạo ra một loại sao băng gọi là bolide. Khi bolide nổ, nó phát ra âm thanh lớn và ánh sáng mạnh, đôi khi có thể gây chấn động. Ảnh: Pinterest. 6. Mưa sao băng là hiện tượng định kỳ. Mưa sao băng xảy ra khi Trái Đất đi qua những đám bụi để lại bởi các sao chổi. Những trận mưa sao băng nổi tiếng có thể thấy hàng năm, như Perseids vào tháng 8 và Geminids vào tháng 12. Khi đó, có thể thấy hàng chục đến hàng trăm sao băng mỗi giờ. Ảnh: Pinterest. 7. Nguồn gốc của mưa sao băng thường từ các sao chổi. Phần lớn mưa sao băng là kết quả của bụi vũ trụ và mảnh vụn từ sao chổi. Khi sao chổi di chuyển gần Mặt Trời, băng và các hạt bụi trong nó bốc hơi, để lại một đám mây mảnh vụn. Khi Trái Đất đi qua đám bụi này, các mảnh vụn va chạm với khí quyển tạo thành mưa sao băng. Ảnh: Pinterest. 8. Cơn mưa sao băng rực rỡ nhất. Mưa sao băng Leonids là một trong những hiện tượng ngoạn mục nhất. Leonids xảy ra vào tháng 11 và đôi khi tạo ra “bão sao băng” – những trận mưa sao băng cực kỳ mạnh mẽ với hàng nghìn sao băng mỗi giờ. Ảnh: Pinterest. 9. Sao băng và ước nguyện. Nhiều nền văn hóa có niềm tin rằng nhìn thấy sao băng sẽ mang lại may mắn và những điều ước thành sự thật. Tập tục này xuất phát từ sự hiếm hoi và kỳ diệu của hiện tượng sao băng, khiến nhiều người tin rằng chúng là điềm báo tốt. Ảnh: Pinterest. 10. Sao băng có thể rơi xuống Trái Đất. Khi sao băng không cháy hết trong khí quyển và rơi xuống bề mặt Trái Đất, chúng được gọi là thiên thạch. Những thiên thạch này có thể nhỏ như hạt đậu hoặc lớn như một tảng đá. Một số thiên thạch còn mang theo thông tin về nguồn gốc và lịch sử của hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 11. Sao băng hiếm khi gây hại cho Trái Đất. Đa số sao băng có kích thước rất nhỏ và cháy rụi hoàn toàn trong bầu khí quyển nên không gây hại cho Trái Đất. Tuy nhiên, những thiên thạch lớn có khả năng va chạm mạnh và gây ảnh hưởng đến bề mặt Trái Đất, như trường hợp thiên thạch Tunguska ở Siberia vào năm 1908. Ảnh: Pinterest. 12. Sao băng cũng có thể xuất hiện từ bụi Mặt Trăng và sao Hỏa. Thiên thạch không chỉ từ các sao chổi, mà còn có thể là các mảnh đá từ Mặt Trăng hoặc sao Hỏa bị văng vào không gian khi có va chạm lớn. Những mảnh này đôi khi rơi xuống Trái Đất và trở thành các thiên thạch có giá trị nghiên cứu khoa học cao. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

