Top 10 vũ khí tương lai thông minh hơn cả... con người

Sinh vật tổng hợp bất tử: Cơ quan nghiên cứu dự án Quốc phòng cấp cao Mỹ (DARPA) đã thực hiện một dự án đầy tham vọng mang tên Thiết kế sinh học. Kết hợp các kỹ thuật với công nghệ sinh học và hóa học, các nhà khoa học có kế hoạch phát triển các sinh vật được lập trình di truyền để trở thành bất tử, có thể tắt chúng bằng cách sử dụng điều khiển thủ công. Ngoài bất tử, hiện chưa rõ những sinh vật này có khả năng gì khác, nhưng việc dự án đang nhận được hàng triệu USD từ Lầu Năm Góc cho thấy chúng có thể sẽ thay thế những người lính trên chiến trường trong tương lai. Vì vậy không thể phủ nhận đây sẽ là một trong những vũ khí tương lai thông minh hơn cả con người. Thiết bị nổ thủy động lực từ tính (MAHEM) là một ý tưởng hay ho khác của DARPA. Sở dĩ trở nên đặc biệt bởi chúng được kỳ vọng có thể xuyên thủng bất kỳ lớp giáp nào của đối phương, như xe tăng hoặc tàu chở quân bọc thép, bằng cách dùng năng lượng cao từ tình trạng hỗn độn của dòng vật chất làm nóng chảy kim loại. Đại diện của DARPA đảm bảo rằng đầu đạn của loại vũ khí này sẽ chính xác, điều khiển tốt và hiệu quả hơn nhiều so với những đầu đạn thông thường. MAHEM còn được khẳng định thêm là đạt tới ''độ chính xác không tưởng và có thể được gắn trên các tên lửa''. Free Electron Laser (FEL) - vũ khí đáng kinh ngạc trong tương lai được sử dụng cho các mục đích khoa học khác, cụ thể là các nhiệm vụ phòng không và quân sự. Tính năng của nó là tự động thay đổi bước sóng, cải thiện kết quả chiến đấu. Ngoài ra, nó cũng có thể làm nhiệm vụ như một trạm trinh sát và thông tin. Dự án này đã được thử nghiệm nhiều lần và kết quả hứa hẹn về những thành công trong tương lai. Hệ thống phòng thủ Laser năng lượng cao (HELLADS) là kết quả của phát triển khoa học kỹ thuật không tưởng nhằm bảo vệ máy bay trước nguy cơ tấn công của các tên lửa đối không. Theo các chuyên gia, chùm laser có diện tích nhỏ nhưng cực kỳ mạnh mẽ này sẽ có thể đánh chặn và tiêu diệt hỏa lực của đối phương. Tia laser có khả năng gây sát thương cục bộ cho tên lửa, do đó nó mất khả năng xác định mục tiêu hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Với nguyên lý bắn đạn dựa trên những thanh ray, vận tốc đạn đạt được lên đến 2,4 km/s, gấp 7 lần tốc độ âm thanh, Raygun hay súng phóng đạn bằng ray đã được nghiên cứu thành công và có kế hoạch đưa vào trang bị trong khoảng 10 đến 15 năm tới. Corner Shot Launcher - Súng bắn qua góc đã được công bố khoảng một thập kỷ trước, nhưng chưa được triển khai đại trà do độ linh hoạt của nó chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện tại nó đang được tiếp tục phát triển và sẽ là loại vũ khí đáng gờm trong tương lai. Một trong những phát minh vũ khí thông minh đáng chú ý nhất của nhân loại chính là những côn trùng lai ghép MEMS - nửa robot, nửa côn trùng. Chúng được sáng tạo nên nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ hoặc thực hiện hoạt động giám sát tại các địa điểm nguy hiểm. Côn trùng cyborg về cơ bản có thể thực hiện nhiệm vụ thông tin tình báo nhờ được trang bị hệ thống vi cơ. Thiết bị này sẽ được đưa vào một sinh vật sống trong giai đoạn phát triển ban đầu (khi côn trùng ở trong kén hoặc nhộng), sau đó, được thả ra và các thông tin sẽ được truyền tải về trung tâm. DREAD Silent Weapon - Vũ khí không tiếng động, sử dụng năng lượng điện thay vì thuốc súng, sẽ không còn các hiệu ứng thông thường của súng như độ giật và tiếng nổ lớn. Đây là loại vũ khí hết sức chính xác, nhanh chóng hứa hẹn ''làm nên chuyện'' trong tương lai. Máy bay không người lái Aurora Excalibur có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, giống như trực thăng, với tốc độ trên 720 km/ h, được điều khiển từ mặt đất mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của phi công. Canada sẽ cấm 11 loại vũ khí quân sự | VTC Now

Sinh vật tổng hợp bất tử: Cơ quan nghiên cứu dự án Quốc phòng cấp cao Mỹ (DARPA) đã thực hiện một dự án đầy tham vọng mang tên Thiết kế sinh học. Kết hợp các kỹ thuật với công nghệ sinh học và hóa học, các nhà khoa học có kế hoạch phát triển các sinh vật được lập trình di truyền để trở thành bất tử, có thể tắt chúng bằng cách sử dụng điều khiển thủ công. Ngoài bất tử, hiện chưa rõ những sinh vật này có khả năng gì khác, nhưng việc dự án đang nhận được hàng triệu USD từ Lầu Năm Góc cho thấy chúng có thể sẽ thay thế những người lính trên chiến trường trong tương lai. Vì vậy không thể phủ nhận đây sẽ là một trong những vũ khí tương lai thông minh hơn cả con người. Thiết bị nổ thủy động lực từ tính (MAHEM) là một ý tưởng hay ho khác của DARPA. Sở dĩ trở nên đặc biệt bởi chúng được kỳ vọng có thể xuyên thủng bất kỳ lớp giáp nào của đối phương, như xe tăng hoặc tàu chở quân bọc thép, bằng cách dùng năng lượng cao từ tình trạng hỗn độn của dòng vật chất làm nóng chảy kim loại. Đại diện của DARPA đảm bảo rằng đầu đạn của loại vũ khí này sẽ chính xác, điều khiển tốt và hiệu quả hơn nhiều so với những đầu đạn thông thường. MAHEM còn được khẳng định thêm là đạt tới ''độ chính xác không tưởng và có thể được gắn trên các tên lửa''. Free Electron Laser (FEL) - vũ khí đáng kinh ngạc trong tương lai được sử dụng cho các mục đích khoa học khác, cụ thể là các nhiệm vụ phòng không và quân sự. Tính năng của nó là tự động thay đổi bước sóng, cải thiện kết quả chiến đấu. Ngoài ra, nó cũng có thể làm nhiệm vụ như một trạm trinh sát và thông tin. Dự án này đã được thử nghiệm nhiều lần và kết quả hứa hẹn về những thành công trong tương lai. Hệ thống phòng thủ Laser năng lượng cao (HELLADS) là kết quả của phát triển khoa học kỹ thuật không tưởng nhằm bảo vệ máy bay trước nguy cơ tấn công của các tên lửa đối không. Theo các chuyên gia, chùm laser có diện tích nhỏ nhưng cực kỳ mạnh mẽ này sẽ có thể đánh chặn và tiêu diệt hỏa lực của đối phương. Tia laser có khả năng gây sát thương cục bộ cho tên lửa, do đó nó mất khả năng xác định mục tiêu hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Với nguyên lý bắn đạn dựa trên những thanh ray, vận tốc đạn đạt được lên đến 2,4 km/s, gấp 7 lần tốc độ âm thanh, Raygun hay súng phóng đạn bằng ray đã được nghiên cứu thành công và có kế hoạch đưa vào trang bị trong khoảng 10 đến 15 năm tới. Corner Shot Launcher - Súng bắn qua góc đã được công bố khoảng một thập kỷ trước, nhưng chưa được triển khai đại trà do độ linh hoạt của nó chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện tại nó đang được tiếp tục phát triển và sẽ là loại vũ khí đáng gờm trong tương lai. Một trong những phát minh vũ khí thông minh đáng chú ý nhất của nhân loại chính là những côn trùng lai ghép MEMS - nửa robot, nửa côn trùng. Chúng được sáng tạo nên nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ hoặc thực hiện hoạt động giám sát tại các địa điểm nguy hiểm. Côn trùng cyborg về cơ bản có thể thực hiện nhiệm vụ thông tin tình báo nhờ được trang bị hệ thống vi cơ. Thiết bị này sẽ được đưa vào một sinh vật sống trong giai đoạn phát triển ban đầu (khi côn trùng ở trong kén hoặc nhộng), sau đó, được thả ra và các thông tin sẽ được truyền tải về trung tâm. DREAD Silent Weapon - Vũ khí không tiếng động, sử dụng năng lượng điện thay vì thuốc súng, sẽ không còn các hiệu ứng thông thường của súng như độ giật và tiếng nổ lớn. Đây là loại vũ khí hết sức chính xác, nhanh chóng hứa hẹn ''làm nên chuyện'' trong tương lai. Máy bay không người lái Aurora Excalibur có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, giống như trực thăng, với tốc độ trên 720 km/ h, được điều khiển từ mặt đất mà không gây nguy hiểm đến tính mạng của phi công. Canada sẽ cấm 11 loại vũ khí quân sự | VTC Now