Top 10 quà tặng công nghệ sang - xịn - mịn dịp Valentine 14/2

Chúng ta đều biết hiện nay nhiều người đã chuyển sang dùng bàn chải điện để bảo vệ sức khỏe răng miệng tốt hơn so với bàn chải thường. Nếu bạn gái chưa có hoặc đã mua lần trước cách đây đã lâu thì đây là dịp thích hợp để lựa chọn. Máy tăm nước sử dụng lực nước xịt vào kẽ răng, nướu để lấy đi mảng bám, thức ăn thừa trong miệng giúp ngăn chặn sự hình thành của cao răng và vi khuẩn. Món quà công nghệ dịp 14/2 này hoàn toàn đủ sức khiến nữa kia của bạn hào hứng về sự am hiểu công nghệ của mình. Về làm đẹp, không ít sản phẩm công nghệ chăm sóc da dành cho phái nữa được giới thiệu trên thị trường. Một trong số đó là máy rửa mặt và massage. Có 2 loại máy rửa mặt chính là dạng xoay và rung, hãy chọn cho người yêu một sản phẩm thân thiện với thói quen. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc tặng nàng quà Valentine là loa karaoke buletooh chưa? Đây vốn là một sản phẩm điện tử rất thiết thực. Chiếc loa có thể đồng hành với người dùng trong công việc, học tập và giải trí mỗi ngày. Nếu bạn nghĩ tặng chuột máy tính vào ngày lễ tình nhân là khô khan thì nhìn những mẫu chuột không dây "kute hột me" này chắc chắn sẽ khiến bạn phải thay đổi quan điểm. Tai nghe là vật bất li thân của nhiều người trong cuộc sống mỗi ngày. Việc sở hữu một chiếc tai nghe thời trang, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt là điều ai cũng muốn. Củ sạc công suất 120W làm quà tặng cũng là một lựa chọn hợp lý. Sạc dự phòng là thứ gần như người dùng điện thoại đều cần. Loại sạc không dây magsafe có thể hít vào lưng máy tiện gọn là một lựa chọn hợp lý. Đừng vì dung lượng mà chọn loại to nặng sẽ khiến phái nữ lười mang theo. Phụ nữ luôn có niềm đam mê bất tận dành cho đồ gia dụng. Đặc biệt nếu bạn mua quà Valentine tặng vợ thì đây càng là lựa chọn hợp lí. Robot hút bụi chắc chắn là lựa chọn lý tưởng giúp các nàng "ưng bụng" khi nhận quà. Nồi chiên không dầu là thiết bị chuyên dùng công nghệ cao, giá cả hợp lý để chế biến thức ăn hạn chế dầu mỡ cũng là một món quà đáng đồng tiền bát gạo vào dịp 14/2 này. Mời độc giả xem thêm video “Tan chảy” với khoảnh khắc “valentine” lãng mạn của động vật.

