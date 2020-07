Top 10 kỷ lục điên rồ nhất của con người từng được ghi nhận

Simon Elmore (người Đức) trở thành người đàn ông... ngậm nhiều ống hút nhất thế giới - một kỷ lục quái dị của con người. Trong vòng 10 giây, anh đã đưa thành công 400 chiếc ống hút vào miệng mình mà không cần tay giữ. Norman Perez, 24 tuổi đến từ Burbank, Calif đã ngồi trước máy tính trong vòng 4 ngày để thiết lập kỷ lục thế giới "Người ngồi gửi tin nhắn trên máy tính thời gian lâu nhất". Trong tổng số 96 giờ, anh chỉ nghỉ 5 phút mỗi giờ đồng hồ. Nhà thiết kế thời trang người Nhật Kazuhiro Watanabe được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người có kiểu tóc vuốt cao nhất thế giới, với chiều cao lên tới 1,18 m. Một trong những kỷ lục điên rồ nhất của con người là ngâm mình trong băng. Wim Hof ở Hà Lan được biết tới với tên "Người băng" khi lập kỷ lục người tiếp xúc với nhiệt độ lạnh lâu nhất trên thế giới trong 1 giờ 42 phút 22 giây. "Điên rồ'' không kém là kỷ lục của ông Zdenek Zahradka đến từ Cộng hòa Séc. Người đàn ông này vẫn sống sót sau 10 ngày bị chôn sống trong 1 chiếc quan tài dưới lòng đất mà không hề có thức ăn hay nước uống, ngoại trừ một ống thở được kết nối với thế giới bên ngoài. Năm 2008, Georges Christen đến từ Luxembourg được Guiness công nhận khi dùng răng của mình khênh một chiếc bàn đi xa tới 11,8m. Không chỉ mang một mình cái bàn nặng 12kg, mà thậm chí anh còn có thể khênh nó trong khi một cô gái 50kg vẫn đang ngồi trên đó. Ông Shridhar Chillal, 82 tuổi, người Ấn Độ là người lập kỷ lục thế giới kỳ lạ không kém với bộ móng bên tay trái dài gần 2,2m từ năm 1979. Khi bộ móng được cắt bỏ tại bảo tàng Ripley's Believe it or Not! ở New York, bộ móng của ông đã dài tận 9,096m. Một người nuôi ong Trung Quốc có tên She Ping mạo hiểm cho 331.000 con ong bâu kín người. Teresa Widener ở thành phố Bedford, bang Virginia (Mỹ) có sở thích kỳ lạ là sưu tầm những viên sỏi, đá bẩn để...ăn. Trong gần 30 năm nay, người phụ nữ này đã ăn hết hơn 1.360kg đá sỏi, bằng trọng lượng trung bình của một con cá voi lưng gù. Tính từ đầu chiếc cằm đến phần cuối của bộ râu, ông Sarwan Singh ở Canada đã phá kỷ lục bộ râu dài nhất với chiều dài 2,33m vào ngày 11/11/2008. Bộ móng tay dài 12 cm được rao bán 2 tỷ, nhiều người tranh nhau mua? Nguồn: Youtube

