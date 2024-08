Toàn cảnh lễ vinh danh 135 trí thức KHCN tiêu biểu năm 2024

Lễ tôn vinh được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần, có ý nghĩa như một hình thức thi đua yêu nước, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức. Sự kiện này không chỉ là dịp vinh danh những cá nhân xuất sắc mà còn là cơ hội khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của trí thức trong sự phát triển của đất nước. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng; Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến đón tiếp, chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu trước khi diễn ra buổi lễ. PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA đón tiếp Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu. Tham dự hội nghị có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; đại diện lãnh đạo các bộ ngành… Về phía VUSTA có: Chủ tịch danh dự VUSTA–GS.TSKH Đặng Vũ Minh; TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cùng đại diện lãnh đạo 93 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024 bắt đầu với các tiết mục văn nghệ chào mừng hào hùng, rộn ràng, vui tươi. Phát biểu khai mạc Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho hay, trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức KH&CN của cách mạng Việt Nam một lòng đi theo Đảng, theo Bác kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công - nông - trí vì sự nghiệp của Đất nước, của Dân tộc và Nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch VUSTA cho biết, với tinh thần làm việc khách quan, trách nhiệm cao, Hội đồng đã bình xét, lựa chọn được 135 trí thức đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét, quyết định tôn vinh. Trong số 135 trí thức KH&CN tiêu biểu được vinh danh đợt này, có: 51 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 54 trí thức do các Hội ngành toàn quốc đề cử; 28 trí thức do Hội đồng đề cử; 2 trí thức do Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đề cử. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, đòi hỏi đội ngũ trí thức nước nhà phải có nhận thức mới, tư duy khoa học gắn với những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước... Chủ tịch Quốc hội tin tưởng VUSTA tiếp tục là hạt nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cảm ơn và kính chúc sức khỏe Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. PGS.TS Nông nghiệp, NGND.AHLĐ thời kỳ đổi mới Nguyễn Thị Trâm chia sẻ: "Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nơi đây, đã dạy tôi học những kiến thức cơ bản nhất về nông nghiệp, cho tôi giảng dạy các thế hệ sinh viên và cho phép tôi tự làm công việc thuộc sở trường của mình khi đã hết tuổi lao động. Xin trân trọng cảm ơn Hội giống Cây trồng Việt Nam, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật VN, Bộ NN&PTNT luôn tin tưởng, khuyến khích, hỗ trợ về mọi mặt để tôi làm nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu ra sản xuất lớn... Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng biểu trưng cho các trí thức KH&CN tiêu biểu 2024.

