Xiaomi Watch S4, bản gắn sim LTE giá hơn 4 triệu có gì?

Cùng với dòng smartphone Xiaomi 15, Xiaomi cũng đã giới thiệu Watch S4, phiên bản giá rẻ hơn của Watch S4 Sport đã ra mắt trước đó. Watch S4 được trang bị cảm biến sức khỏe của Goodix Technology, cho phép theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2) với độ chính xác lên đến 98,2%. Khả năng theo dõi giấc ngủ cũng được cải thiện so với các phiên bản trước. Tương tự như thế hệ Watch S3 trước đó, Xiaomi Watch S4 mang đến khả năng cá nhân hóa cao với dây đeo, mặt đồng hồ và vòng bezel có thể thay thế cho nhau, giúp người dùng thể hiện phong cách cá nhân. Người dùng ưa chuộng thể dục thể thao sẽ có thể truy cập vào hơn 150 chế độ thể thao, bao gồm chế độ chạy bộ chuyên dụng cung cấp phản hồi về tư thế trong quá trình tập luyện. Bên cạnh núm xoay kỹ thuật số để điều hướng menu và phóng to bản đồ, Watch S4 còn được bổ sung tính năng nhận dạng cử chỉ, cho phép người dùng thực hiện các hành động cụ thể, chẳng hạn như bật đèn thông minh trong nhà, chỉ bằng một cái lắc cổ tay đơn giản Đồng hồ có màn hình AMOLED tròn 1,43 inch với độ sáng tối đa 1.500 nit, sáng hơn 300 nit so với Xiaomi Smart Band 9 Pro mới. Thời lượng pin ước tính khoảng 15 ngày với mức sử dụng bình thường và 5 ngày khi bật màn hình luôn hiển thị AOD. Xiaomi Watch S4 hỗ trợ cả eSIM và NFC, đồng thời cũng hỗ trợ cả GPS giúp vẽ bản đồ độc lập mà không cần phải ghép nối với điện thoại. Xiaomi Watch S4 ra mắt tại Trung Quốc với mức giá cạnh tranh chỉ 999 tệ, tương đương 3,5 triệu đồng. Phiên bản LTE eSIM có giá cao hơn một chút ở mức 1.199 tệ, tương đương 4,2 triệu đồng. Xiaomi Watch S4 sở hữu thiết kế cá nhân hóa, màn hình đẹp, thời lượng ấn tượng và mức giá dễ tiếp cận. Ảnh: Mi Store Mời quý độc giả xem thêm video: Xiaomi SU7 Ultra Official Advert

