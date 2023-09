Tính năng không xuất hiện trên iPhone 15 khiến iFan tiếc ngẩn ngơ

1. Màn hình ProMotion 120Hz: Người dùng đã mong đợi Apple sẽ nâng cấp màn hình iPhone lên tần số làm mới 120Hz để có trải nghiệm mượt mà hơn. Tuy nhiên, iPhone 15 vẫn sử dụng màn hình 60Hz, điều này khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt khi cân nhắc giá sản phẩm. 2. Always On Display: Tính năng này cho phép hiển thị thông tin và thông báo trên màn hình khi thiết bị ở chế độ sẵn sàng mà không cần mở điện thoại. Mặc dù iPhone 15 và iPhone 15 Plus đã nâng cấp màn hình với Dynamic Island và độ sáng cao, nhưng tính năng Always On Display chỉ có trên dòng Pro và Pro Max. 3. Nút Action Button: iPhone 15 Pro và Pro Max được trang bị nút Action Button, giúp tăng tính linh hoạt và tiện ích của thiết bị. Tuy nhiên, các phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn phải sử dụng cần gạt bật/tắt chế độ im lặng. 4. Cảm biến vân tay trong màn hình hoặc nút nguồn: Nhiều người dùng đã mong đợi sự trở lại của cảm biến vân tay tích hợp trong màn hình hoặc nút nguồn. Face ID đã làm tốt nhiệm vụ bảo mật, nhưng cảm biến vân tay trong màn hình hoặc trên nút nguồn có thể cung cấp tính tiện lợi và đa môi trường hơn. 5. Camera zoom quang học: iPhone 15 và iPhone 15 Plus đã nâng cấp cảm biến chính lên đến 48MP và hỗ trợ zoom quang học 2X đến 4X. Tuy nhiên, không có tính năng chụp tele được trang bị cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi nhiều người dùng mong muốn có chất lượng ảnh chụp tele tốt hơn. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

1. Màn hình ProMotion 120Hz: Người dùng đã mong đợi Apple sẽ nâng cấp màn hình iPhone lên tần số làm mới 120Hz để có trải nghiệm mượt mà hơn. Tuy nhiên, iPhone 15 vẫn sử dụng màn hình 60Hz, điều này khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt khi cân nhắc giá sản phẩm. 2. Always On Display: Tính năng này cho phép hiển thị thông tin và thông báo trên màn hình khi thiết bị ở chế độ sẵn sàng mà không cần mở điện thoại. Mặc dù iPhone 15 và iPhone 15 Plus đã nâng cấp màn hình với Dynamic Island và độ sáng cao, nhưng tính năng Always On Display chỉ có trên dòng Pro và Pro Max. 3. Nút Action Button: iPhone 15 Pro và Pro Max được trang bị nút Action Button, giúp tăng tính linh hoạt và tiện ích của thiết bị. Tuy nhiên, các phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn phải sử dụng cần gạt bật/tắt chế độ im lặng. 4. Cảm biến vân tay trong màn hình hoặc nút nguồn: Nhiều người dùng đã mong đợi sự trở lại của cảm biến vân tay tích hợp trong màn hình hoặc nút nguồn. Face ID đã làm tốt nhiệm vụ bảo mật, nhưng cảm biến vân tay trong màn hình hoặc trên nút nguồn có thể cung cấp tính tiện lợi và đa môi trường hơn. 5. Camera zoom quang học: iPhone 15 và iPhone 15 Plus đã nâng cấp cảm biến chính lên đến 48MP và hỗ trợ zoom quang học 2X đến 4X. Tuy nhiên, không có tính năng chụp tele được trang bị cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi nhiều người dùng mong muốn có chất lượng ảnh chụp tele tốt hơn. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.