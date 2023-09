Mãn nhãn ngắm iPhone 15 sắc hồng ngọt ngào “đốn tim” iFan

Màu hồng, còn được gọi là Magenta, trên phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn và Plus được mô tả là sắc hồng độc đáo và thu hút, phù hợp với người dùng yêu thích sự sang trọng và thời thượng. Apple thường giới thiệu màu sắc độc quyền cho các phiên bản tiêu chuẩn và Plus để làm cho chúng trở nên khác biệt và thu hút người dùng. Màu hồng đã được chọn để làm điều này cho phiên bản tiêu chuẩn và Plus. Các phiên bản cao cấp của iPhone thường có các màu sắc trung tính và độc quyền để thể hiện tính sang trọng và truyền thống của chúng. Các phiên bản Pro và Pro Max thường nhắm đến thị trường chuyên nghiệp và người dùng có yêu cầu cao hơn, trong khi phiên bản tiêu chuẩn và Plus hướng đến đối tượng rộng rãi hơn. Màu hồng có thể được coi là phù hợp hơn cho đối tượng người dùng của phiên bản tiêu chuẩn và Plus. Việc giới thiệu màu này cho phiên bản tiêu chuẩn và Plus có thể giúp thu hút nhiều người dùng, đặc biệt là phái nữ. Mặc dù không có màu hồng cho phiên bản Pro và Pro Max, Apple đã giới thiệu màu Xanh Titanium và Xám Titanium để làm cho chúng trở nên độc đáo và hấp dẫn. Ngoài ra, vỏ hộp của iPhone 15 màu hồng được thiết kế mỏng và chắc chắn, tạo ra một trải nghiệm mở hộp độc đáo. Apple tiếp tục chính sách không bao gồm củ sạc kèm theo sản phẩm để bảo vệ môi trường, người dùng cần mua riêng củ sạc nếu cần. Thay đổi thiết kế đáng chú ý nhất ở iPhone 15 là việc chuyển từ "tai thỏ" sang Dynamic Island. Phần cắt này chứa camera selfie và có thể hiển thị thông tin từ các ứng dụng đang hoạt động. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

Màu hồng, còn được gọi là Magenta, trên phiên bản iPhone 15 tiêu chuẩn và Plus được mô tả là sắc hồng độc đáo và thu hút, phù hợp với người dùng yêu thích sự sang trọng và thời thượng. Apple thường giới thiệu màu sắc độc quyền cho các phiên bản tiêu chuẩn và Plus để làm cho chúng trở nên khác biệt và thu hút người dùng. Màu hồng đã được chọn để làm điều này cho phiên bản tiêu chuẩn và Plus. Các phiên bản cao cấp của iPhone thường có các màu sắc trung tính và độc quyền để thể hiện tính sang trọng và truyền thống của chúng. Các phiên bản Pro và Pro Max thường nhắm đến thị trường chuyên nghiệp và người dùng có yêu cầu cao hơn, trong khi phiên bản tiêu chuẩn và Plus hướng đến đối tượng rộng rãi hơn. Màu hồng có thể được coi là phù hợp hơn cho đối tượng người dùng của phiên bản tiêu chuẩn và Plus. Việc giới thiệu màu này cho phiên bản tiêu chuẩn và Plus có thể giúp thu hút nhiều người dùng, đặc biệt là phái nữ. Mặc dù không có màu hồng cho phiên bản Pro và Pro Max, Apple đã giới thiệu màu Xanh Titanium và Xám Titanium để làm cho chúng trở nên độc đáo và hấp dẫn. Ngoài ra, vỏ hộp của iPhone 15 màu hồng được thiết kế mỏng và chắc chắn, tạo ra một trải nghiệm mở hộp độc đáo. Apple tiếp tục chính sách không bao gồm củ sạc kèm theo sản phẩm để bảo vệ môi trường, người dùng cần mua riêng củ sạc nếu cần. Thay đổi thiết kế đáng chú ý nhất ở iPhone 15 là việc chuyển từ " tai thỏ " sang Dynamic Island. Phần cắt này chứa camera selfie và có thể hiển thị thông tin từ các ứng dụng đang hoạt động. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.