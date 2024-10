Tìm thấy trứng của loài chim hiếm nhất thế giới trong rừng

Một tổ trứng của loài đà điểu emu ven biển, một trong những loài chim hiếm nhất thế giới với số lượng dưới 40 con, vừa được phát hiện tại khu rừng phía bắc bang New South Wales, Úc. Đây là một phát hiện sinh thái quan trọng, giúp hy vọng bảo tồn loài này. Tập đoàn Lâm nghiệp Úc đã tạm dừng khai thác gỗ để bảo vệ tổ trứng. (Ảnh: Australian Geographic) Loài đà điểu Emu ven biển, còn được gọi là Emu ven biển New South Wales, là một trong những loài chim hiếm nhất và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. (Ảnh: Australian Geographic) Được biết đến với tên khoa học là Dromaius novaehollandiae, loài đà điểu này từng phổ biến khắp duyên hải đông bắc bang New South Wales, Úc, và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái địa phương.(Ảnh: Australian Geographic) Đà điểu Emu ven biển là loài chim không bay, có chiều cao lên tới 1,9 mét và nặng khoảng 40-50 kg. (Ảnh: Australian Geographic) Chúng có bộ lông mềm màu nâu và đôi chân dài mạnh mẽ, giúp chúng di chuyển nhanh chóng và xa. (Ảnh: wikipedia) Loài chim này ăn nhiều loại thực vật và côn trùng, góp phần quan trọng trong việc phát tán hạt giống và trái cây khắp khu vực.(Ảnh: wikipedia) Từ năm 2002, chính quyền bang New South Wales đã xếp loài đà điểu Emu ven biển vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nguyên nhân chính là do mất môi trường sống, bị săn bắt và tai nạn giao thông. Hiện tại, chỉ còn một quần thể nhỏ chưa tới 50 con đà điểu Emu ven biển ở khu vực North Coast của New South Wales.(Ảnh: wikipedia) Loài đà điểu Emu ven biển New South Wales không chỉ là một biểu tượng văn hóa mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái địa phương. Việc bảo tồn và phục hồi loài chim này đòi hỏi sự hợp tác và nỗ lực không ngừng từ các nhà khoa học, chính quyền và cộng đồng. Chúng ta cần hành động ngay hôm nay để đảm bảo rằng loài đà điểu Emu ven biển sẽ không biến mất khỏi hành tinh của chúng ta.(Ảnh: wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Chung thủy quá mức, loài chim đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

