Loài vật quý hiếm nhất hành tinh, sở hữu bộ tóc 'chất lừ'

Rùa Mary, hay còn được biết đến với tên khoa học là Elusor macrurus, là một loài rùa nước ngọt đặc biệt sống tại sông Mary, Queensland, Australia. Loài rùa này không chỉ nổi bật bởi ngoại hình độc đáo mà còn bởi những đặc điểm sinh học kỳ lạ, khiến nó trở thành một trong những loài rùa hiếm hoi và quý giá nhất trên thế giới. (Ảnh: EDGE of Existence)Loài vật quý hiếm nhất hành tinh này thường được nhận diện bởi lớp tảo xanh mọc trên đầu và thân, tạo nên vẻ ngoài “chất chơi” và giúp chúng ngụy trang khỏi kẻ thù dưới nước. (Ảnh: EDGE of Existence) Ngoài ra, chúng còn có hai mấu nhô ra dưới cằm, giống như hai chiếc râu, giúp chúng cảm nhận môi trường xung quanh.(Ảnh:EDGE of Existence) Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của rùa Mary là khả năng thở dưới nước qua lỗ huyệt. Lỗ huyệt là một cơ quan đặc biệt nằm ở mông, cho phép rùa Mary hấp thụ oxy từ nước và duy trì sự sống dưới nước trong thời gian dài, lên đến 72 giờ. Điều này giúp chúng có thể sống sót trong môi trường nước mà không cần phải nổi lên mặt nước thường xuyên.(Ảnh:Jerry Coleby-Williams) Rùa Mary là loài duy nhất còn sống sót trong chi của nó, với tổ tiên đã tách khỏi các dòng rùa khác cách đây hơn 18 triệu năm. Điều này làm cho chúng trở thành một trong những loài rùa cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay.(Ảnh:EDGE of Existence) Mặc dù từng được nuôi làm thú cưng phổ biến trong thập niên 1960 và 1970, rùa Mary hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. (Ảnh:The Guardian) Sự suy giảm số lượng của chúng trong tự nhiên đã khiến các nhà khoa học và các tổ chức bảo tồn phải nỗ lực để bảo vệ và duy trì loài rùa quý hiếm này.(Ảnh:BioLib) Rùa Mary không chỉ mang những đặc điểm sinh học độc đáo mà còn là một biểu tượng của sự đa dạng sinh học cần được bảo vệ. Việc hiểu và bảo vệ loài rùa này không chỉ giúp duy trì sự cân bằng sinh thái mà còn góp phần vào việc bảo tồn những giá trị thiên nhiên quý giá cho các thế hệ tương lai.(Ảnh:EDGE of Existence) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

